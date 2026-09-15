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Η Βρετανία δηλώνει έτοιμη να συνεργαστεί με άλλες χώρες για την αντιμετώπιση των κινδύνων από την τεχνητή νοημοσύνη, μετά τις ολοένα και πιο έντονες προειδοποιήσεις ότι η ταχύτητα ανάπτυξης της τεχνολογίας μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές και μη αναστρέψιμες συνέπειες.

Η Λουίζ Χέιγκ, πρώτη υπουργός της κυβέρνησης και ουσιαστικά αναπληρώτρια του πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ, δήλωσε ότι το Λονδίνο θα «λάβει υπόψη τις προειδοποιήσεις» όσων βρίσκονται στην πρώτη γραμμή ανάπτυξης της AI και θα είναι έτοιμο να συνεργαστεί με διεθνείς εταίρους, με προτεραιότητα τη δημόσια ασφάλεια και την εθνική ασφάλεια.

Η παρέμβαση έρχεται λίγες ημέρες μετά την έκκληση του διευθύνοντος συμβούλου της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, για επιβράδυνση της ανάπτυξης των πιο προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Την πρόταση στήριξαν ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, και ο Έλον Μασκ.

Η βρετανική κυβέρνηση, πάντως, υπογραμμίζει ότι η AI διαθέτει τεράστιες δυνατότητες, από τον μετασχηματισμό των δημόσιων υπηρεσιών και την ενίσχυση των επιχειρήσεων έως την επιτάχυνση επιστημονικών ανακαλύψεων.

Ο υπουργός AI, Κανίσκα Ναραγιάν, έχει ήδη δηλώσει ότι η κυβέρνηση θα είναι αποφασιστική απέναντι στους κινδύνους της τεχνολογίας, καλώντας τις εταιρείες ανάπτυξης AI να συνεργαστούν με το βρετανικό Ινστιτούτο Ασφάλειας Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η στάση του Λονδίνου διαφοροποιείται από εκείνη του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απέρριψε τη Δευτέρα τις εκκλήσεις για αυστηρότερους περιορισμούς, χαρακτηρίζοντας τις ανησυχίες για υπαρξιακούς κινδύνους από την AI «φάρσα».

Την ίδια ώρα, οι προειδοποιήσεις εντός της ίδιας της τεχνολογικής βιομηχανίας πληθαίνουν. Ο ερευνητής Μπιλάλ Τσουγκτάι, που αποχώρησε πρόσφατα από την Google DeepMind, δήλωσε ότι ανησυχεί ιδιαίτερα για την πορεία της τεχνολογίας και ότι η AI θα μπορούσε, υπό προϋποθέσεις, να προκαλέσει την καταστροφή της ανθρωπότητας.

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