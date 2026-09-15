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Η αγορά εργασίας βρίσκεται σε μια περίοδο έντονων αλλαγών, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει τις απαιτούμενες δεξιότητες, τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων και τα μοντέλα διοίκησης. Παρότι οι αιτήσεις για κάθε διαθέσιμη θέση εργασίας έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από το 2022, πολλές επιχειρήσεις εξακολουθούν να υποστηρίζουν ότι δυσκολεύονται να εντοπίσουν το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό.

Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν αφορά αποκλειστικά την έλλειψη ταλέντων. Σε μεγάλο βαθμό συνδέεται με το γεγονός ότι πολλές εταιρείες συνεχίζουν να αναζητούν εργαζομένους με παλιές μεθόδους, ενώ το περιβάλλον εργασίας έχει ήδη αλλάξει σημαντικά. Η τεχνητή νοημοσύνη διευκολύνει περισσότερους ανθρώπους να διεκδικούν θέσεις εργασίας, αλλά ταυτόχρονα αλλάζει και τα χαρακτηριστικά που θεωρούνται απαραίτητα για την επιτυχία σε έναν ρόλο.

Αποτέλεσμα είναι να δημιουργείται ένα παράδοξο: ενώ πολλοί υπεύθυνοι προσλήψεων δηλώνουν ότι η εύρεση κατάλληλων υποψηφίων γίνεται δυσκολότερη, εργαζόμενοι με τις απαιτούμενες ικανότητες συχνά δεν καταφέρνουν να περάσουν το πρώτο στάδιο αξιολόγησης. Για να αντιμετωπιστεί αυτή η αναντιστοιχία, οι επιχειρήσεις καλούνται να επανεξετάσουν όχι μόνο τον τρόπο με τον οποίο προσλαμβάνουν, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οργανώνουν την εργασία και διοικούν τους ανθρώπους τους.

Για πολλά χρόνια σύμφωνα με το Euronews οι εταιρείες βασίζονταν κυρίως σε συγκεκριμένα κριτήρια κατά την πρόσληψη προσωπικού: το πανεπιστήμιο από το οποίο προερχόταν ένας υποψήφιος, το προηγούμενο επαγγελματικό του ιστορικό ή τις προσωπικές γνωριμίες που διέθετε. Παρότι αυτή η προσέγγιση φαινόταν αποτελεσματική, περιόριζε σημαντικά τη δεξαμενή ταλέντων, αποκλείοντας ανθρώπους που διέθεταν τις απαραίτητες δεξιότητες αλλά δεν είχαν το «τυπικό» βιογραφικό.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συμβάλει στην αλλαγή αυτού του μοντέλου, εφόσον χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο ενίσχυσης της ανθρώπινης κρίσης και όχι ως αντικατάστασή της. Μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να εντοπίζουν υποψηφίους πέρα από τους παραδοσιακούς δείκτες, όπως ο τίτλος σπουδών ή η προηγούμενη θέση εργασίας, αναδεικνύοντας δεξιότητες που διαφορετικά θα παρέμεναν κρυφές.

Αυτό προϋποθέτει ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να περιγράφουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις πραγματικές ανάγκες κάθε θέσης και να περιορίσουν απαιτήσεις που συχνά δεν αντανακλούν τις ουσιαστικές ικανότητες ενός εργαζομένου, όπως υπερβολικά χρόνια εμπειρίας ή συγκεκριμένες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις.

Η πρόσληψη των κατάλληλων ανθρώπων, όμως, αποτελεί μόνο ένα μέρος της λύσης. Εάν οι οργανισμοί παραμένουν εγκλωβισμένοι σε παλιές δομές, η τεχνολογία από μόνη της δεν μπορεί να δημιουργήσει ουσιαστική αλλαγή. Πολλές εταιρείες έχουν ήδη υιοθετήσει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, όμως συχνά τα τοποθετούν πάνω στις υπάρχουσες διαδικασίες, χωρίς να επανεξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν.

Έτσι, αντί να δημιουργούν έναν νέο τρόπο εργασίας, απλώς επιταχύνουν έναν παλιό. Οι διοικήσεις πρέπει πλέον να εξετάσουν ποια καθήκοντα μπορούν να αυτοματοποιηθούν, ποιες αποφάσεις απαιτούν ανθρώπινη κρίση και πώς πρέπει να σχεδιαστούν εκ νέου οι ρόλοι μέσα στην επιχείρηση.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη μετάβαση έχουν οι μάνατζερ. Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει περισσότερες επαναλαμβανόμενες εργασίες, οι επικεφαλής ομάδων θα πρέπει να μετακινηθούν από τον απλό έλεγχο της παραγωγικότητας στη δημιουργία περιβάλλοντος όπου οι εργαζόμενοι μπορούν να μαθαίνουν, να προσαρμόζονται και να αναπτύσσουν κρίση, δημιουργικότητα και συνεργατικές δεξιότητες.

Πολλά στελέχη αναγνωρίζουν ότι ακόμη δεν έχουν ξεκάθαρη εικόνα για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει τους ρόλους μέσα στους οργανισμούς τους. Η αβεβαιότητα αυτή είναι αναμενόμενη, όμως δεν μπορεί να οδηγήσει σε αδράνεια. Ήδη ορισμένες επιχειρήσεις επενδύουν στην εκπαίδευση των μάνατζερ, στη δημιουργία ασφαλών περιβαλλόντων μάθησης και στην πρακτική εξάσκηση των εργαζομένων με νέα εργαλεία.

Η μεγάλη πρόκληση για τις επιχειρήσεις είναι να ευθυγραμμίσουν τις προσλήψεις, τη διοίκηση και την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού με τη νέα πραγματικότητα. Δεν αρκεί να αναζητούν εργαζομένους με βάση τα πρότυπα του παρελθόντος. Χρειάζεται να αναγνωρίζουν τις πραγματικές δεξιότητες των ανθρώπων και να δημιουργούν οργανισμούς που μπορούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της νέας εποχής.

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