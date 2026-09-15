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Οι επενδυτές που αναζητούν τον επόμενο νικητή της αγοράς στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης έχουν στρέψει την προσοχή τους στον ταλαιπωρημένο γαλλικό κατασκευαστή ανταλλακτικών αυτοκινήτων Valeo SE.

Οι μετοχές της Valeo, η οποία κατασκευάζει εξαρτήματα ψύξης κινητήρων καθώς και αισθητήρες και οθόνες, σημείωσαν ραγδαία άνοδο αυτό το μήνα, αφού αναλυτές της JPMorgan Chase & Co. υπογράμμισαν τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για την εταιρεία στην αγορά των κέντρων δεδομένων.

Η μετοχή, η οποία αντιμετώπιζε δυσκολίες τα τελευταία χρόνια λόγω των δυσοίωνων προοπτικών για τις πωλήσεις αυτοκινήτων, του ανταγωνισμού από φθηνότερα κινεζικά εξαρτήματα και των αναταραχών λόγω των δασμών, έχει σημειώσει άνοδο περίπου 50% το τελευταίο έτος.

«Η στρατηγική είναι κατανοητή, καθώς η Valeo διαθέτει πραγματική τεχνογνωσία στη διαχείριση της θερμότητας», δήλωσε ο αναλυτής της Oddo BHF, Μάικλ Φουντουκίδης.

«Τα κέντρα δεδομένων πρέπει να ψύχονται, καθώς παράγουν μεγάλη ποσότητα θερμότητας. Και αυτό είναι ακριβώς το ίδιο ζήτημα που αντιμετωπίζουμε και στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας», τόνισε.

Η προοπτική αξιοποίησης της τεχνολογίας της Valeo στην αγορά της τεχνητής νοημοσύνης έχει καταστήσει τη μετοχή μία από τις καλύτερες επιδόσεις στον τομέα Stoxx 600 Autos and Parts, με άνοδο 15% σε σύγκριση με πτώση 16% για τον δείκτη.

Η Valeo σημείωσε μικρή υποχώρηση αυτή την εβδομάδα — μαζί με τον συνολικό τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας — μετά την αρνητική αναθεώρηση των προβλέψεων της BMW AG.

Παρά τον ενθουσιασμό, η προσπάθεια της εταιρείας για διαφοροποίηση βρίσκεται ακόμη στα πρώτα της στάδια.

Η Valeo εξασφάλισε πέρυσι σύμβαση για συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες, αξίας 225 εκατομμυρίων δολαρίων, σηματοδοτώντας την πρώτη της είσοδο στον ενεργειακό τομέα.

Επίσης, ανακοίνωσε πρόσφατα συνεργασία με τη βελγική νεοφυή επιχείρηση Calyos για την ανάπτυξη λύσεων ψύξης τσιπ και έχει συνάψει συμφωνίες συνεργασίας με την ισραηλινή νεοφυή επιχείρηση ZutaCore και τον κατασκευαστή διακομιστών 2CRSi.

«Δεν είμαι σίγουρη ότι έχει σημειωθεί πραγματικά αρκετή πρόοδος ώστε να ενθουσιαστεί κανείς ιδιαίτερα για αυτό το θέμα ακόμα», δήλωσε η αναλυτής της Jefferies, Βανέσα Τζέφρις.

«Οι δραστηριότητες εκτός του τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας έχουν αποκτήσει πραγματικά μεγάλη σημασία για αυτούς τους προμηθευτές, καθώς ουσιαστικά κανένας από αυτούς δεν παρουσιάζει αύξηση στην παραγωγή σε παγκόσμιο επίπεδο».

Η Valeo δεν δίνει λεπτομέρειες σχετικά με την ευκαιρία στον τομέα της αποθήκευσης δεδομένων, καθώς το μεσοπρόθεσμο στρατηγικό σχέδιο του ομίλου, το οποίο εκτείνεται έως το 2028, δεν περιλαμβάνει αυτόν τον επιχειρηματικό τομέα στους στόχους του, σύμφωνα με τον Διευθυντή Επικοινωνίας και Βιωσιμότητας της εταιρείας, Φρανσουά Μαριόν.

Η Valeo εργάζεται από το 2023 για τη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου διαφορετικών τεχνολογιών ψύξης, ανέφερε.

Αρκετοί άλλοι αναλυτές είναι επίσης επιφυλακτικοί. Ο Φουντουκίδης της Oddo δήλωσε ότι η Valeo θα πρέπει να συνάψει συμφωνία με έναν «hyperscaler» για να λάβουν οι αγορές σοβαρά υπόψη την ευκαιρία που της παρέχουν τα κέντρα δεδομένων.

«Για να έχει αυτό βάρος στην επενδυτική ιστορία της εταιρείας, θα πρέπει να φτάσει τουλάχιστον σε ετήσια έσοδα αρκετών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ», είπε.

Ο Τζούλιεν Τόμας, αναλυτής της TP ICAP, είναι επίσης επιφυλακτικός. «Μπορούν σίγουρα να εξασφαλίσουν κάποιες παραγγελίες, πολύ μεγάλες μάλιστα, αλλά αυτές οι παραγγελίες δεν θα επηρεάσουν σημαντικά τα περιθώρια κέρδους της Valeo», ανέφερε.

«Η αυτοκινητοβιομηχανία θα πρέπει επίσης να μάθει να συνεργάζεται με μια εντελώς νέα ομάδα πελατών από τον τεχνολογικό τομέα», προσέθεσε.

Ωστόσο, με την αυτοκινητοβιομηχανία να αντιμετωπίζει δυσκολίες, όπως η υποτονική ζήτηση και τα προβλήματα στην αλυσίδα εφοδιασμού που σχετίζονται με τον πόλεμο, οποιαδήποτε κίνηση των εταιρειών προς τη διαφοροποίηση αντιμετωπίζεται θετικά από την αγορά.

Αυτό μπορεί να ισχύει ιδιαίτερα για τη Valeo, η οποία δεν ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής στους επενδυτές τα τελευταία χρόνια.

Πέρα από τις γεωπολιτικές προκλήσεις, έχει πληγεί από την πτώση της ζήτησης για ηλεκτρικά οχήματα, γεγονός που οδήγησε σε ακυρώσεις μεγάλων παραγγελιών. Ενώ η εταιρεία λαμβάνει πλέον κάποια αποζημίωση από αυτούς τους πελάτες, το ζήτημα αυτό έχει προσθέσει μια επιπλέον επιπλοκή στα αποτελέσματα της Valeo, σύμφωνα με την αναλυτή της Jefferies.

«Δεν είναι πάντα μια μετοχή που χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης μεταξύ των hedge funds» και προκαλεί πολλές συζητήσεις, ειδικά όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τις ελεύθερες ταμειακές ροές και τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης, ανέφερε η αναλυτής, προσθέτοντας ότι η επικοινωνία της Valeo με την αγορά έχει βελτιωθεί υπό τη διεύθυνση του Οικονομικού Διευθυντή Εντουάρντ ντε Πιρέι, ο οποίος διορίστηκε το 2024.

Η κάλυψη ανοικτών θέσεων πώλησης (short covering) μπορεί επίσης να εξηγήσει μέρος των πρόσφατων κερδών, ανέφερε η Βανέσα Τζέφρις.

Οι μετοχές που έχουν δοθεί ως δάνειο — ένδειξη του ενδιαφέροντος για ανοικτές πωλήσεις — ανέρχονταν στο 2,5% του ελεύθερου κεφαλαίου πρόσφατα, σύμφωνα με στοιχεία της S&P Global Market Intelligence. Το ποσοστό αυτό είναι μειωμένο σε σχέση με το πολυετές υψηλό του περίπου 13% στα τέλη Μαΐου.

Συνολικά, οι αναλυτές διατηρούν για την ώρα μια στάση αναμονής: η Valeo έχει 12 αξιολογήσεις «hold» μεταξύ των 19 αναλυτών που παρακολουθεί το Bloomberg.

Η Valeo δεν είναι η μόνη βιομηχανική εταιρεία που έχει τα μάτια της στραμμένα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Schneider Electric SE ανακοίνωσε πρόσφατα μια συμφωνία με ελάχιστες λεπτομέρειες με τον κινεζικό τεχνολογικό γίγαντα Foxconn για την κατασκευή κέντρων δεδομένων.

Η General Motors Co. εισέρχεται επίσης στον τομέα της σταθερής αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέσω μιας συνεργασίας με τη νεοφυή επιχείρηση Peak Energy Technologies.

«Η Valeo δεν διαθέτει τεράστιο τεχνολογικό πλεονέκτημα», δήλωσε ο Φουντουκίδης της Oddo. «Δεν θεωρώ ότι η Valeo θα είναι η απόλυτη νικήτρια σε αυτόν τον κλάδο», προσέθεσε.

Ωστόσο, ορισμένοι στην αγορά είναι πρόθυμοι να δώσουν στην εταιρεία μια ευκαιρία προς το παρόν.

«Οι επενδυτές αναζητούν την επόμενη μετοχή με άπλετη δυναμική που θα χαρακτηριστεί ως μετοχή τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε ο Άντριαν Μπράσεϊ, αναλυτής της Alphavalue SAS. «Αναζητούν την επόμενη μετοχή που δεν έχει ακόμη αναθεωρηθεί».

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