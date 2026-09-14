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Μια μόνιμη ετήσια ενίσχυση 500 ευρώ μικτά για περίπου 720.000 δημοσίους υπαλλήλους ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ, με την πρώτη καταβολή να τοποθετείται χρονικά στον Δεκέμβριο του 2027.

Η νέα παροχή δεν αποτελεί επαναφορά του πλήρους 13ου μισθού, αλλά μια πρόσθετη ετήσια καταβολή, η οποία θα χορηγείται σε μόνιμη βάση. Τα 500 ευρώ αφορούν μικτές αποδοχές και όχι το καθαρό ποσό που θα καταλήγει στους εργαζομένους.

Παράλληλα, η ενίσχυση θα συνυπολογίζεται στις αποδοχές και στις συντάξεις των εργαζομένων, αυξάνοντας το συνολικό όφελος για τους δικαιούχους.

Πόσα κερδίζουν οι δημόσιοι υπάλληλοι

Τα παραδείγματα που παρουσιάστηκαν αποτυπώνουν τις επιπτώσεις των παρεμβάσεων στο εισόδημα των δημοσίων υπαλλήλων.

Ένας 40χρονος δημόσιος υπάλληλος με δύο παιδιά και καθαρό μισθό 1.450 ευρώ θα έχει καθαρό όφελος 562 ευρώ το 2027, ενώ το 2028 θα προστεθούν ακόμη 402 ευρώ. Συνολικά, η αύξηση του εισοδήματός του φτάνει τα 964 ευρώ.

Για έναν νεότερο δημόσιο υπάλληλο με μισθό 1.123 ευρώ, το όφελος ανέρχεται σε 609 ευρώ καθαρά το 2027 και επιπλέον 424 ευρώ το 2028. Σε βάθος διετίας, το πρόσθετο εισόδημα φτάνει τα 1.033 ευρώ, ποσό που προσεγγίζει έναν επιπλέον μισθό.

Νέα αύξηση 80 ευρώ από τον Ιανουάριο του 2028

Το νέο επίδομα δεν είναι η μοναδική παρέμβαση στις αποδοχές. Οι δημόσιοι υπάλληλοι αναμένεται να δουν και νέα αύξηση μισθών κατά 80 ευρώ μικτά τον μήνα από τον Ιανουάριο του 2028, λόγω της επόμενης αύξησης του κατώτατου μισθού.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τον μηχανισμό βάσει του οποίου οι αμοιβές στο Δημόσιο αναπροσαρμόζονται αυτόματα όταν αυξάνεται ο κατώτατος μισθός.

Έτσι, η επόμενη αύξηση του βασικού μισθού δεν θα αφορά μόνο τους περίπου 500.000 εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, αλλά θα έχει παράλληλη επίδραση και στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων.

Το συνολικό όφελος σε βάθος διετίας

Για τον 40χρονο υπάλληλο με δύο παιδιά και καθαρές αποδοχές 1.450 ευρώ, οι παρεμβάσεις μεταφράζονται σε 562 ευρώ επιπλέον εισόδημα το 2027 και άλλα 402 ευρώ το 2028, με το συνολικό όφελος να φτάνει τα 964 ευρώ.

Αντίστοιχα, ο νεότερος υπάλληλος με μισθό 1.123 ευρώ θα λάβει 609 ευρώ επιπλέον το 2027 και 424 ευρώ το 2028, συγκεντρώνοντας συνολικό πρόσθετο εισόδημα 1.033 ευρώ.

Με τον συνδυασμό της μόνιμης ετήσιας ενίσχυσης και των αυξήσεων που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό, η κυβέρνηση επιχειρεί να ενισχύσει σταδιακά τις αποδοχές στο Δημόσιο, με τις τελικές καθαρές απολαβές να διαφοροποιούνται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και τα χαρακτηριστικά κάθε εργαζομένου.

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