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Σε ένα ενιαίο ψηφιακό σύστημα περνά η παρακολούθηση του χρόνου εργασίας στο Δημόσιο, με την καθιέρωση ψηφιακής κάρτας για το σύνολο των φορέων του δημόσιου τομέα. Το νέο πλαίσιο προβλέπει ηλεκτρονική καταγραφή της παρουσίας των υπαλλήλων, από την ώρα προσέλευσης έως την αποχώρηση, αλλά και καταγραφή των μεταβολών στο ημερήσιο ωράριο.

Η εφαρμογή αφορά τόσο τον στενό όσο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και περιλαμβάνει το προσωπικό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ανεξάρτητα από το εάν απασχολείται με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου.

Η νέα διαδικασία δημιουργεί ένα ενιαίο πλαίσιο καταγραφής του ωραρίου, με στόχο να περιοριστούν οι αποκλίσεις από το προβλεπόμενο ωράριο, να μειωθεί η γραφειοκρατία και να υπάρχει πιο σαφής εικόνα για τον πραγματικό χρόνο εργασίας.

Το νέο σύστημα δεν περιορίζεται, επομένως, στην απλή καταγραφή της εισόδου και της εξόδου. Συνδέεται με τη συνολική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και με τον τρόπο υπολογισμού αποδοχών και υπερωριακής απασχόλησης.

Ενιαία καταγραφή μέσω του ΣΔΑΔ

Στο επίκεντρο της αλλαγής βρίσκεται το Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΣΔΑΔ), στο οποίο οι φορείς του Δημοσίου θα πρέπει να τηρούν τα απαραίτητα στοιχεία για τη μέτρηση του χρόνου εργασίας.

Όπου ήδη λειτουργεί σύστημα ωρομέτρησης, προβλέπεται η δυνατότητα διασύνδεσής του με το ΣΔΑΔ, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται να αποφευχθεί η δημιουργία παράλληλων διαδικασιών και να συγκεντρωθούν τα δεδομένα σε ένα ενιαίο πληροφοριακό περιβάλλον.

Η ευθύνη για την ορθή τήρηση του ωραρίου μεταφέρεται σε σημαντικό βαθμό στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων. Εκείνοι θα έχουν την ευθύνη για την ορθότητα των καταχωρίσεων που αφορούν το προσωπικό το οποίο εποπτεύουν.

Η ψηφιοποίηση της διαδικασίας αποσκοπεί παράλληλα στον περιορισμό των χειρόγραφων καταγραφών και των συστημάτων που δεν επιτρέπουν αποτελεσματικό έλεγχο της πραγματικής παρουσίας. Έτσι, η διοίκηση αποκτά ένα περισσότερο τυποποιημένο εργαλείο για την παρακολούθηση του ωραρίου.

Περιορισμένη χρήση των δεδομένων

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο πλαίσιο προστασίας των δεδομένων που θα προκύπτουν από την ψηφιακή κάρτα. Η καταγραφή της παρουσίας δεν σημαίνει ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία μπορούν να αξιοποιούνται χωρίς περιορισμούς για οποιονδήποτε υπηρεσιακό σκοπό.

Η χρήση τους περιορίζεται ρητά σε συγκεκριμένες λειτουργίες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η τήρηση του ωραρίου, ο υπολογισμός αποδοχών και αποζημιώσεων για υπερωριακή απασχόληση, η στατιστική επεξεργασία και ο έλεγχος νομιμότητας από τα αρμόδια όργανα.

Παράλληλα, προβλέπεται απαγόρευση αξιοποίησης των δεδομένων για σκοπούς που δεν συνδέονται με τις συγκεκριμένες λειτουργίες. Δεν επιτρέπεται επίσης η δυσμενής μεταχείριση εργαζομένου με βάση τα στοιχεία της ψηφιακής κάρτας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που εντάσσονται στις προβλεπόμενες πειθαρχικές και υπηρεσιακές διαδικασίες.

Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να συνδυαστούν ο αποτελεσματικότερος έλεγχος του ωραρίου με συγκεκριμένες δικλίδες για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των υπαλλήλων.

Στόχος ο περιορισμός των καταστρατηγήσεων

Η καθολική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας συνδέεται και με την προσπάθεια αντιμετώπισης φαινομένων καταστρατήγησης του ωραρίου και αδικαιολόγητης καταβολής υπερωριών.

Η ηλεκτρονική καταγραφή επιτρέπει την καλύτερη αντιστοίχιση μεταξύ πραγματικού χρόνου εργασίας και υπηρεσιακών καταχωρίσεων, περιορίζοντας τα περιθώρια για ανακριβείς ή εικονικές καταγραφές. Παράλληλα, μπορεί να ενισχύσει τον έλεγχο των δημόσιων δαπανών που συνδέονται με υπερωριακή απασχόληση.

Το ζητούμενο είναι ένα σύστημα στο οποίο η παρουσία, το ωράριο και οι μεταβολές του χρόνου εργασίας θα αποτυπώνονται με τρόπο ενιαίο και ελέγξιμο, χωρίς να απαιτείται η διαχείριση πολλαπλών χειρόγραφων ή αποσπασματικών διαδικασιών.

Οι λεπτομέρειες για τον τρόπο λειτουργίας θα καθοριστούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση των συναρμόδιων υπουργών. Η εφαρμογή θα ξεκινήσει πιλοτικά και στη συνέχεια θα επεκτείνεται σταδιακά στους φορείς του Δημοσίου.

Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα εξαιρέσεων για εργαζομένους που βρίσκονται σε εξωτερική υπηρεσία ή αποστολή, ώστε η διαδικασία να προσαρμοστεί στις διαφορετικές συνθήκες εργασίας που υπάρχουν στους δημόσιους φορείς.

Πότε μπορεί να χρησιμοποιείται βιομετρική τεχνολογία

Ξεχωριστό κεφάλαιο του νέου πλαισίου αφορά τη δυνατότητα χρήσης βιομετρικών δεδομένων. Η βιομετρική ταυτοποίηση δεν αποτελεί τον γενικό κανόνα για την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας, αλλά προβλέπεται ως λύση για συγκεκριμένες και εξαιρετικές περιπτώσεις.

Η δυνατότητα αυτή αφορά κυρίως εγκαταστάσεις όπου απαιτείται αυξημένος έλεγχος πρόσβασης, είτε λόγω του διαβαθμισμένου χαρακτήρα τους είτε εξαιτίας της ανάγκης προστασίας κρίσιμων υποδομών ή για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Προϋπόθεση είναι να μην υπάρχει άλλο, λιγότερο επεμβατικό μέσο που να μπορεί να εξυπηρετήσει αποτελεσματικά τον ίδιο σκοπό.

Η λογική πίσω από τη συγκεκριμένη πρόβλεψη είναι ότι η βιομετρική τεχνολογία μπορεί να προσφέρει υψηλό επίπεδο βεβαιότητας ως προς την ταυτοποίηση της φυσικής παρουσίας ενός προσώπου. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τεχνολογίες που βασίζονται σε χαρακτηριστικά όπως το δακτυλικό αποτύπωμα.

Ωστόσο, η ενεργοποίηση βιομετρικού συστήματος δεν θα γίνεται αυτόματα ούτε απλώς με απόφαση ενός φορέα.

Βιομετρικά και επαναλαμβανόμενες παραβάσεις

Πρόβλεψη για ενεργοποίηση βιομετρικού συστήματος υπάρχει και σε φορείς στους οποίους έχουν διαπιστωθεί, ύστερα από έλεγχο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ή πειθαρχική διαδικασία, επαναλαμβανόμενες και ουσιώδεις παραβάσεις σχετικά με την τήρηση του ωραρίου.

Οι παραβάσεις θα πρέπει να αφορούν το ίδιο ή διαφορετικά πρόσωπα και να έχουν σημειωθεί μέσα σε διάστημα δώδεκα μηνών.

Ακόμη και τότε, απαιτούνται πρόσθετες δικλίδες. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να συντάξει ειδική έκθεση τεκμηρίωσης, στην οποία θα αποτυπώνεται ότι η υφιστάμενη ψηφιακή κάρτα δεν επαρκεί ή δεν είναι αποτελεσματική για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Επιπλέον, απαιτείται η γνώμη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, πριν από την ενεργοποίηση της συγκεκριμένης τεχνολογίας.

Με τον τρόπο αυτό, η χρήση βιομετρικών στοιχείων διατηρείται ως εξαιρετικό μέτρο και συνδέεται με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, αντί να μετατρέπεται σε γενικευμένο τρόπο ελέγχου του προσωπικού.

Πιλοτική εφαρμογή και πλήρης ανάπτυξη

Η μετάβαση στο νέο σύστημα δεν θα γίνει ταυτόχρονα σε όλους τους φορείς. Προβλέπεται πιλοτική εφαρμογή και στη συνέχεια σταδιακή ένταξη των δημόσιων υπηρεσιών, με τις τεχνικές και επιχειρησιακές παραμέτρους να εξειδικεύονται στην πορεία.

Για την προετοιμασία της εφαρμογής έχει ήδη δρομολογηθεί συνεργασία του υπουργείου Εσωτερικών με την Κοινωνία της Πληροφορίας, με στόχο μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2027 να έχουν ολοκληρωθεί τα απαραίτητα επιχειρησιακά βήματα για την ανάπτυξη του μέτρου.

Η ψηφιακή κάρτα μετατρέπει έτσι την παρακολούθηση του ωραρίου στο Δημόσιο από μια διαδικασία που σε αρκετές περιπτώσεις βασίζεται σε διαφορετικά συστήματα και πρακτικές σε ένα ενιαίο ψηφιακό πλαίσιο, με σαφείς κανόνες για την καταγραφή, την αξιοποίηση των στοιχείων και τις εξαιρέσεις.

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