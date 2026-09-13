Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Νέο κύκλο αιτήσεων για την κάλυψη 2.700 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης άνοιξε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος στήριξης περιοχών που έχουν πληγεί από την απολιγνιτοποίηση.

Από την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2026, οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για θέσεις που αντιστοιχούν σε επιπλέον διαθέσιμο προϋπολογισμό ύψους 2.034.597,20 ευρώ για τη Δυτική Μακεδονία. Η διαδικασία θα παραμείνει ανοικτή έως ότου εξαντληθούν τα διαθέσιμα κονδύλια.

Ποιους αφορά το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ

Η δράση εντάσσεται στο σχέδιο για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση (ΔΑΜ) και αφορά περιοχές που αντιμετωπίζουν οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις από την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται η Δυτική Μακεδονία, η Μεγαλόπολη και οι όμοροι δήμοι Τρίπολης, Οιχαλίας και Γορτυνίας, καθώς και μικρά νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και η Γαύδος στην Κρήτη, με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.

Η δράση απευθύνεται σε εγγεγραμμένους ανέργους στο μητρώο της ΔΥΠΑ, με στόχο τη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης σε περιοχές που επηρεάστηκαν από το κλείσιμο δραστηριοτήτων που συνδέονται με τον λιγνίτη.

Επιχορήγηση έως 14.220 ευρώ ανά θέση

Η διάρκεια της επιδότησης ανέρχεται σε 12 μήνες, ενώ το ύψος της ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία του ωφελούμενου.

Για τους κοινούς ανέργους, η επιχορήγηση καλύπτει το 70% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, με ποσό έως 829,50 ευρώ τον μήνα και συνολικά έως 9.954 ευρώ για ολόκληρη τη διάρκεια του προγράμματος.

Για τους ανέργους που εμπίπτουν στον ορισμό της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, η επιδότηση μπορεί να καλύψει το 100% του κόστους, φτάνοντας τα 1.185 ευρώ τον μήνα και συνολικά τα 14.220 ευρώ.

Στην ειδική αυτή κατηγορία εντάσσονται εργαζόμενοι που είχαν απασχοληθεί σε δραστηριότητες οι οποίες βρίσκονται σε φάση συρρίκνωσης, όπως η εξόρυξη λιγνίτη, η συμβατική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και σε τομείς που βρίσκονται σε διαδικασία μετασχηματισμού.

Συνεχίζονται οι αιτήσεις και σε άλλες περιοχές

Παράλληλα με τη νέα φάση στη Δυτική Μακεδονία, παραμένει ενεργή η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για τη Μεγαλόπολη, τους όμορους δήμους, τα μικρά νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, καθώς και τη Γαύδο.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 29.963.800 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα υποβάλλουν τις αιτήσεις χρηματοδότησης αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Τα κριτήρια αξιολόγησης, η διαδικασία επιλογής και οι όροι συμμετοχής περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική Δημόσια Πρόσκληση της ΔΥΠΑ.

Διαβάστε ακόμη

Αθηναϊκή Ριβιέρα: Τέσσερα ιστορικά ακίνητα μετατρέπονται σε πολυτελείς κατοικίες (pics)

Ανησυχητική σύμπνοια: Άλτμαν, Αμοντέι και Μασκ ζητούν να μπει«φρένο» στην κούρσα της AI

To ελληνικό K-Studio μεταμόρφωσε ένα παλιό αγροτικό σπίτι στην Ιμπιζα σε μια εντυπωσιακή εξοχική κατοικία

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ