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Ένα νέο μοντέλο επιδοτούμενης απασχόλησης, που συνδυάζει την τηλεργασία με την προσπάθεια ενίσχυσης της περιφέρειας, προετοιμάζει το υπουργείο Εργασίας. Η νέα δράση προβλέπει κάλυψη που μπορεί να φτάνει έως και το 90% του μισθολογικού και ασφαλιστικού κόστους μιας νέας πρόσληψης για διάστημα ενός έτους.

Βασική προϋπόθεση θα είναι ο εργαζόμενος να κατοικεί σε ορεινή, νησιωτική ή απομακρυσμένη περιοχή και να παρέχει την εργασία του εξ αποστάσεως. Με αυτόν τον τρόπο, μια επιχείρηση θα μπορεί να αναζητήσει προσωπικό πέρα από τα γεωγραφικά όρια της περιοχής στην οποία βρίσκεται η έδρα της, έχοντας παράλληλα σημαντική οικονομική ενίσχυση για την πρόσληψη.

Στην πράξη, κατά τους πρώτους 12 μήνες ο εργοδότης θα καλύπτει μόνο ένα περιορισμένο μέρος του συνολικού κόστους, ενώ ο εργαζόμενος δεν θα χρειάζεται να εγκαταλείψει τον τόπο κατοικίας του για να μετακινηθεί σε κάποιο μεγάλο αστικό κέντρο.

Η φιλοσοφία του σχεδίου είναι διαφορετική από εκείνη των συνηθισμένων προγραμμάτων επιδότησης νέων θέσεων εργασίας. Ο στόχος δεν περιορίζεται στην αύξηση της απασχόλησης, αλλά επεκτείνεται στην αποσύνδεση του τόπου εργασίας από τη φυσική έδρα της επιχείρησης.

Έτσι, για παράδειγμα, μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη θα έχει τη δυνατότητα να προσλάβει κάποιον που κατοικεί μόνιμα σε ένα νησί ή σε μια ορεινή περιοχή. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του προγράμματος, θα μπορεί να λάβει επιδότηση έως 90% για τον μισθό και τις ασφαλιστικές εισφορές του εργαζομένου επί ένα έτος.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την ενίσχυση της ελληνικής περιφέρειας και τον περιορισμό της μετακίνησης του πληθυσμού προς τα μεγάλα αστικά κέντρα για επαγγελματικούς λόγους.

Όπως έχει επισημάνει η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, η επιδίωξη είναι να δημιουργηθούν οι συνθήκες ώστε ένας εργαζόμενος να μπορεί να παραμένει στον τόπο του και ταυτόχρονα να διεκδικεί θέσεις απασχόλησης οι οποίες, μέχρι σήμερα, θα προϋπέθεταν τη μετακόμισή του.

Παράλληλα, η υψηλή επιδότηση περιορίζει σημαντικά το αρχικό κόστος και το ρίσκο που αναλαμβάνει μια επιχείρηση όταν προχωρά σε νέα πρόσληψη. Για έναν ολόκληρο χρόνο, ο εργοδότης θα μπορεί να αξιολογήσει στην πράξη τη συνεργασία με τον εργαζόμενο, χωρίς να επιβαρύνεται με το σύνολο του μισθολογικού κόστους.

Η προσδοκία είναι ότι αρκετές από τις θέσεις που θα δημιουργηθούν με αυτόν τον τρόπο δεν θα χαθούν όταν ολοκληρωθεί η περίοδος της επιδότησης, αλλά θα εξελιχθούν σε σταθερές θέσεις εργασίας.

Η δράση αφορά κυρίως επαγγέλματα στα οποία η φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις μιας επιχείρησης δεν είναι απαραίτητη. Σε αυτή την κατηγορία μπορούν να ενταχθούν θέσεις στη διοικητική υποστήριξη, το λογιστήριο, την εξυπηρέτηση πελατών, την πληροφορική, τον προγραμματισμό και το digital marketing, καθώς και ευρύτερα υπηρεσίες γραφείου που μπορούν να παρέχονται πλήρως μέσω τηλεργασίας.

Οι ελλείψεις εργαζομένων αλλάζουν την αγορά

Η προετοιμασία του προγράμματος συμπίπτει με μια περίοδο κατά την οποία η ελληνική αγορά εργασίας αντιμετωπίζει διαφορετικές προκλήσεις σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Το βασικό πρόβλημα δεν είναι πλέον μόνο η έλλειψη θέσεων εργασίας, καθώς σε αρκετούς κλάδους οι εργοδότες δυσκολεύονται πλέον να εντοπίσουν το προσωπικό που χρειάζονται.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το υπουργείο Εργασίας, σήμερα απασχολούνται περίπου 600.000 περισσότεροι εργαζόμενοι σε σύγκριση με πριν από επτά χρόνια, καθώς η ανεργία έχει υποχωρήσει σημαντικά.

Ταυτόχρονα, οι ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού σε επιχειρήσεις μεταβάλλουν σταδιακά τις προτεραιότητες της πολιτικής απασχόλησης. Το ζητούμενο μετακινείται από την απλή δημιουργία νέων θέσεων προς την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του διαθέσιμου εργατικού δυναμικού και τη σύνδεση επιχειρήσεων και εργαζομένων που σήμερα βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές της χώρας.

Σε αυτό ακριβώς το σημείο μπορεί να λειτουργήσει η τηλεργασία. Επιχειρήσεις των μεγάλων πόλεων αποκτούν πρόσβαση σε ανθρώπους που κατοικούν σε περιοχές από τις οποίες μέχρι σήμερα ήταν πρακτικά δύσκολο να προσλάβουν προσωπικό, χωρίς να απαιτείται μετεγκατάσταση.

Το όφελος για τις τοπικές οικονομίες

Η δράση έχει και μια δεύτερη διάσταση, που αφορά την οικονομική δραστηριότητα στην περιφέρεια. Ένας εργαζόμενος που παραμένει σε ένα νησί, σε ένα ορεινό χωριό ή σε άλλη απομακρυσμένη περιοχή εξακολουθεί να δαπανά σημαντικό μέρος του εισοδήματός του στην τοπική οικονομία.

Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να διοχετεύεται εισόδημα σε μικρότερες τοπικές αγορές χωρίς να είναι απαραίτητο μια μεγάλη επιχείρηση να δημιουργήσει υποκατάστημα ή άλλες εγκαταστάσεις στην περιοχή. Παράλληλα, περιορίζεται η ανάγκη μετακίνησης εργαζομένων προς την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και άλλα μεγάλα αστικά κέντρα αποκλειστικά για την αναζήτηση απασχόλησης.

Το νέο πρόγραμμα βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της προετοιμασίας. Η αναλυτική πρόσκληση που θα ακολουθήσει αναμένεται να αποσαφηνίσει κρίσιμες λεπτομέρειες, όπως ποιες περιοχές θα θεωρούνται επιλέξιμες, ποιοι εργαζόμενοι και επιχειρήσεις θα μπορούν να συμμετάσχουν και ποιες ακριβώς προϋποθέσεις θα πρέπει να πληρούνται για τη χορήγηση της επιδότησης.

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