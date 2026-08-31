Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Μια σημαντική ευκαιρία να καλύψουν τα εναπομείναντα ένσημά τους χωρίς απολύτως καμία οικονομική επιβάρυνση προσφέρει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) σε μακροχρόνια ανέργους. Το ειδικό αυτό πρόγραμμα προαιρετικής ασφάλισης αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την κάλυψη των εισφορών, διευκολύνοντας όσους βρίσκονται κοντά στην πόρτα της συνταξιοδότησης να θεμελιώσουν τα δικαιώματά τους. Παράλληλα, παράθυρο για ταχύτερη έξοδο στη σύνταξη ανοίγει και για χιλιάδες ασφαλισμένους που διαθέτουν χρόνο ασφάλισης στον πρώην ΟΓΑ.

Κατάργηση των ηλικιακών ορίων και νέες προϋποθέσεις

Σύμφωνα με πρόσφατη διευκρινιστική εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ, το πλαίσιο ένταξης στο πρόγραμμα έγινε πλέον πιο ευέλικτο, καθώς καταργούνται τα αυστηρά ηλικιακά όρια που ίσχυαν παλαιότερα (όπως το 60ό έτος για τους άνδρες και το 55ο για τις γυναίκες).

Πλέον, η δυνατότητα υπαγωγής δεν εξαρτάται από ένα οριζόντιο ηλικιακό κατώφλι, αλλά προσαρμόζεται στο πραγματικό προφίλ κάθε ασφαλισμένου. Βασικό κριτήριο είναι ο ενδιαφερόμενος να απέχει έως 5 έτη από το ελάχιστο όριο ηλικίας που απαιτείται για τη θεμελίωση πλήρους σύνταξης γήρατος, βάσει της ασφαλιστικής του κατηγορίας.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Για να επωφεληθεί κάποιος από την πλήρη κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών από τη ΔΥΠΑ μέχρι να συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο, θα πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

Διάρκεια ανεργίας: Να παραμένει εγγεγραμμένος άνεργος για τουλάχιστον 12 συνεχόμενους μήνες.

Χρόνος ασφάλισης: Να συγκεντρώνει ήδη από 3.000 έως 4.500 ημέρες ασφάλισης (ένσημα).

Υπόλοιπο έως τη σύνταξη: Να υπολείπονται έως 5 χρόνια για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Καθεστώς: Να μην καλύπτεται από τις διατάξεις των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων.

Ποιους αφορά η αναγνώριση της «δεκαετίας του ΟΓΑ»

Μια σημαντική αλλαγή αφορά τον ασφαλιστικό χρόνο στον πρώην ΟΓΑ, καθώς πλέον μπορεί να προσμετρηθεί η περίοδος προαιρετικής ασφάλισης από το 1988 έως και το 1997. Πρόκειται για χρόνο που μέχρι σήμερα έμενε εκτός συνταξιοδοτικού υπολογισμού, αλλά πλέον μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της διαδοχικής ασφάλισης.

Η δυνατότητα αυτή έχει ευρύτερη εφαρμογή και δεν περιορίζεται αποκλειστικά στους αγρότες. Μπορούν να επωφεληθούν ασφαλισμένοι από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, εφόσον σε κάποια περίοδο της επαγγελματικής τους διαδρομής είχαν υπαχθεί στον ΟΓΑ και είχαν καταβάλει εισφορές στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης.

Με τη νέα ρύθμιση, τα συγκεκριμένα έτη μπορούν να προστεθούν στον συνολικό χρόνο ασφάλισης και να καλύψουν κενά που μέχρι σήμερα καθυστερούσαν την έξοδο στη σύνταξη. Έτσι, για ορισμένους ασφαλισμένους, η αξιοποίηση της συγκεκριμένης περιόδου μπορεί να επιτρέψει τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος έως και πέντε χρόνια νωρίτερα.

Διαβάστε επίσης

Κόκκινα δάνεια: Έξι ανοιχτά μέτωπα για δανειολήπτες και servicers

Ακρίβεια: Η εθνική συμφωνία περνά στο ράφι – Τι αλλάζει από σήμερα για τον καταναλωτή

Εφορία: Τα 4 δικαιώματα που γίνονται «όπλα» όταν αρχίζει ο έλεγχος

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ