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Σε περισσότερους επαγγελματικούς κλάδους εφαρμόζεται πλέον υποχρεωτικά η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής περιόδου και την ενεργοποίηση του μέτρου από τις 16 Νοεμβρίου 2026. Η νέα επέκταση εντάσσει στο σύστημα επιπλέον κατηγορίες επιχειρήσεων και εργαζομένων, με στόχο την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση του πραγματικού χρόνου απασχόλησης.

Στο διευρυμένο πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνονται οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, η διαφήμιση και άλλες δραστηριότητες γραφείου, οι επισκευές, η αποθήκευση και οι υποστηρικτικές υπηρεσίες μεταφορών (logistics), η διαχείριση νερού και λυμάτων, καθώς και τα τυχερά παίγνια.

Για τις συγκεκριμένες δραστηριότητες είχε προηγηθεί μεταβατικό στάδιο προσαρμογής, το οποίο ξεκίνησε στις 29 Ιουνίου 2026 και ολοκληρώθηκε στις 15 Νοεμβρίου. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι επιχειρήσεις είχαν τη δυνατότητα να προετοιμαστούν για την πλήρη εφαρμογή των νέων υποχρεώσεων.

Με την ένταξη των πρόσθετων κλάδων, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας καλύπτει πλέον περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζομένους, διευρύνοντας σημαντικά την παρουσία της στην ελληνική αγορά εργασίας.

Πώς λειτουργεί η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Βασική επιδίωξη του συστήματος είναι να καταγράφεται με ακρίβεια ο χρόνος που εργάζεται κάθε μισθωτός, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση του δηλωμένου ωραρίου και η καταβολή των αποδοχών που αντιστοιχούν στην πραγματική απασχόληση. Όπως επισημαίνει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η ηλεκτρονική παρακολούθηση του ωραρίου περιορίζει τις δυνατότητες απόκρυψης υπερωριών, αλλά και τις περιπτώσεις στις οποίες οι εργαζόμενοι απασχολούνται πέραν των δηλωμένων ωρών εργασίας τους.

Παράλληλα, παρέχει στην Επιθεώρηση Εργασίας περισσότερα εργαλεία ελέγχου, διευκολύνοντας τον εντοπισμό περιπτώσεων αδήλωτης ή υποδηλωμένης απασχόλησης και εισφοροδιαφυγής. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να προστατευτούν τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι επιχειρήσεις που συμμορφώνονται με την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.

Η λειτουργία του συστήματος βασίζεται στην εφαρμογή myErgani app και στο αναβαθμισμένο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», στο οποίο μεταφέρονται σε πραγματικό χρόνο τα δεδομένα για την απασχόληση των εργαζομένων.

Μέσα από την ηλεκτρονική καταγραφή, ο χρόνος εργασίας μπορεί να ταξινομείται σε κανονική απασχόληση, υπερεργασία ή υπερωρία, ανάλογα με τα στοιχεία που δηλώνονται. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να εξυπηρετεί διαφορετικές μορφές εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των σταθερών ή μεταβαλλόμενων ωραρίων, των βαρδιών και της υπερωριακής απασχόλησης.

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι μπορούν μέσω του myErgani να ενημερώνονται για τις καταγεγραμμένες ώρες εργασίας, τις ημέρες ανάπαυσης και τις άδειές τους, αποκτώντας άμεση πρόσβαση στα στοιχεία που αφορούν στην εργασιακή τους σχέση.

Κεραμέως: Κάθε ώρα εργασίας πρέπει να καταγράφεται και να αμείβεται

Αναφερόμενη στην επέκταση του μέτρου, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, υπογράμμισε, σε δηλώσεις της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι η Ψηφιακή Κάρτα εξυπηρετεί δύο βασικές προτεραιότητες: την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη διαμόρφωση συνθηκών θεμιτού ανταγωνισμού στην επιχειρηματική δραστηριότητα.

Όπως ανέφερε, η πλήρης εφαρμογή της σε πέντε επιπλέον κλάδους, μετά τη δοκιμαστική περίοδο που άρχισε στα τέλη Ιουνίου, αποτελεί ακόμη ένα βήμα προς τη συστηματική αποτύπωση των πραγματικών ωρών απασχόλησης.

Η υπουργός επισήμανε ότι η ακριβής καταγραφή του χρόνου εργασίας αποσκοπεί στη διασφάλιση της αμοιβής για κάθε ώρα που πραγματοποιείται, ενώ παράλληλα περιορίζει τις στρεβλώσεις εις βάρος των επιχειρήσεων που τηρούν τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις.

Σύμφωνα με την ίδια, η περαιτέρω διεύρυνση του συστήματος συμβάλλει στη δημιουργία μιας δικαιότερης και περισσότερο διαφανούς αγοράς εργασίας. Η Νίκη Κεραμέως συνέδεσε, επίσης, την επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας με την αύξηση των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων, επισημαίνοντας ότι οι πρόσθετοι πόροι μπορούν να αξιοποιηθούν για κοινωνικές παρεμβάσεις, μειώσεις φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων, καθώς και μέτρα ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος.

Αύξηση 35% στις καταγεγραμμένες υπερωρίες το εννεάμηνο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας για την εξέλιξη της υπερωριακής απασχόλησης στους κλάδους όπου είχε ήδη εφαρμοστεί η Ψηφιακή Κάρτα.

Συγκεκριμένα, οι καταγεγραμμένες ώρες υπερωρίας αυξήθηκαν κατά 35% το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2026, σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025. Στους 13 κλάδους που εξετάστηκαν, οι συνολικές δηλωμένες υπερωρίες ανήλθαν σε 7,75 εκατομμύρια ώρες, από 5,75 εκατομμύρια έναν χρόνο νωρίτερα.

Η διαφορά αντιστοιχεί σε 2.002.357 επιπλέον ώρες υπερωριακής απασχόλησης που καταγράφηκαν στο πληροφοριακό σύστημα, εξέλιξη που αποτυπώνει τη σημαντική διεύρυνση της δήλωσης των ωρών εργασίας.

Χονδρικό εμπόριο και διοικητικές υπηρεσίες στην κορυφή

Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή εμφάνισε το χονδρικό εμπόριο, όπου οι δηλωμένες υπερωρίες αυξήθηκαν κατά 208%. Ακολούθησαν οι διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες με άνοδο 149%.

Σημαντική αύξηση καταγράφηκε επίσης στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, όπου οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης ενισχύθηκαν κατά 57%, στα σούπερ μάρκετ με 53% και στην εστίαση με 50%.

Ειδικότερα, στο χονδρικό εμπόριο οι υπερωρίες ανήλθαν σε 1.162.322 ώρες, έναντι 377.628 το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2025. Πρόκειται για αύξηση κατά 784.694 ώρες, τη μεγαλύτερη σε απόλυτο μέγεθος μεταξύ των εξεταζόμενων κλάδων.

Στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες, ο αριθμός των καταγεγραμμένων ωρών αυξήθηκε από 48.244 σε 120.362. Αντίστοιχα, στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες διαμορφώθηκε σε 44.710 ώρες, από 28.439 την προηγούμενη χρονιά.

Αξιόλογη ήταν η μεταβολή και στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων. Στα σούπερ μάρκετ δηλώθηκαν 289.322 ώρες υπερωρίας, έναντι 189.618 το εννεάμηνο του 2025.

Στον κλάδο της εστίασης, οι καταγεγραμμένες ώρες αυξήθηκαν από 756.099 σε 1.137.853, καταγράφοντας επιπλέον 381.754 ώρες.

Η εικόνα στη βιομηχανία και στους υπόλοιπους κλάδους

Σε όρους απόλυτης αύξησης, μετά το χονδρικό εμπόριο και την εστίαση, την τρίτη μεγαλύτερη μεταβολή παρουσίασε η βιομηχανία.

Συγκεκριμένα, οι δηλωμένες υπερωρίες στη βιομηχανία έφτασαν τις 2.580.470 ώρες, έναντι 2.249.292 την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η αύξηση ανήλθε σε 331.178 ώρες ή 15%.

Τα στοιχεία του υπουργείου καλύπτουν συνολικά 13 κλάδους της οικονομίας: ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τράπεζες, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ΔΕΚΟ, εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες, ενέργεια, σούπερ μάρκετ, τουρισμό, λιανικό εμπόριο, βιομηχανία, εστίαση και χονδρικό εμπόριο.

Η αύξηση των δηλωμένων υπερωριών αποτυπώνει την ενίσχυση της καταγραφής του πραγματικού χρόνου απασχόλησης, χωρίς να σημαίνει απαραίτητα ότι οι πραγματικές ώρες υπερωριακής εργασίας αυξήθηκαν στον ίδιο βαθμό.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, η ακριβέστερη καταγραφή και η ορθή αμοιβή των υπερωριών ενισχύουν την προστασία των εργαζομένων και τον υγιή ανταγωνισμό.

Παράλληλα, η πληρέστερη δήλωση της απασχόλησης μπορεί να ενισχύσει τα έσοδα του ασφαλιστικού συστήματος, δημιουργώντας πρόσθετα περιθώρια για κοινωνικές παρεμβάσεις και την αντιμετώπιση εκκρεμοτήτων, όπως οι περικοπές στις συντάξεις χηρείας.