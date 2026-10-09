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Την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026 πρόκειται να πραγματοποιηθεί η επιστροφή ποσών από αχρεωστήτως καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές σε μη μισθωτούς ασφαλισμένους, όπως γνωστοποίησε η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ.

Η διαδικασία αφορά ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, οι οποίοι έχουν υποβάλει σχετικό αίτημα από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 και έπειτα, αξιοποιώντας την αντίστοιχη ηλεκτρονική υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του φορέα συνεχίζουν να επεξεργάζονται τις αιτήσεις των ασφαλισμένων, με τη διαδικασία να πραγματοποιείται αυτοματοποιημένα, βάσει όσων προβλέπονται στην υπ’ αριθ. Δ.15/Δ΄/90598/11-11-2021 Υπουργική Απόφαση.

Για τους δικαιούχους που διατηρούν παράλληλα οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ, το τελικό ποσό που θα τους επιστραφεί θα προκύψει αφού προηγηθεί ο απαραίτητος συμψηφισμός. Ειδικότερα, από το αρχικό ποσό των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών θα αφαιρούνται τυχόν οφειλές προς τον ασφαλιστικό φορέα, ανεξάρτητα από το εάν αυτές βρίσκονται σε ρύθμιση ή παραμένουν αρρύθμιστες.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου και των απαιτούμενων συμψηφισμών, τα ποσά που δικαιούνται οι ασφαλισμένοι θα καταβληθούν αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλώσει στον e-ΕΦΚΑ, χωρίς να απαιτείται κάποια πρόσθετη ενέργεια από την πλευρά τους.

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