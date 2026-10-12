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Η πορεία του πληθωρισμού, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ενεργειακές τιμές ασκούν νέες πιέσεις, θα αποτελέσει τον καθοριστικό παράγοντα για το ύψος των αυξήσεων που θα λάβουν περίπου 2,5 εκατ. συνταξιούχοι λίγο πριν από τα Χριστούγεννα.

Σύμφωνα με το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού, ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 3,6% το 2026, ενώ η ανάπτυξη προβλέπεται στο 2%.

Με βάση τον μαθηματικό τύπο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της ετήσιας αναπροσαρμογής των συντάξεων –δηλαδή το άθροισμα πληθωρισμού και ανάπτυξης διά δύο– η αύξηση για το 2027 εκτιμάται ότι θα κινηθεί μεταξύ 2,8% και 2,9%.

Το τελικό ποσοστό θα καθορίσει και τα ποσά που θα πιστωθούν στους συνταξιούχους με τις συντάξεις Ιανουαρίου 2027.

Πώς διαμορφώνονται οι νέες συντάξεις

Με βάση το σενάριο αύξησης κατά 2,8%, η μέση σύνταξη γήρατος, η οποία σήμερα βρίσκεται στα 975 ευρώ μικτά, θα ανέλθει περίπου στα 1.002,30 ευρώ.

Για μια χαμηλή σύνταξη των 600 ευρώ, η μηνιαία αύξηση υπολογίζεται σε 16,80 ευρώ, ενώ όσο υψηλότερη είναι η σύνταξη τόσο μεγαλύτερο θα είναι και το ποσό της αναπροσαρμογής.

Σε ετήσια βάση, οι χαμηλοσυνταξιούχοι εκτιμάται ότι θα έχουν όφελος περίπου 202 ευρώ, ενώ στη μεσαία κατηγορία το πρόσθετο εισόδημα μπορεί να κινηθεί μεταξύ 300 και 450 ευρώ.

Για συνταξιούχους με υψηλότερες αποδοχές, το ετήσιο όφελος αυξάνεται περαιτέρω και, ανάλογα με το ύψος της σύνταξης, μπορεί να φτάσει σε αρκετές εκατοντάδες ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, η αύξηση του 2027 αναμένεται να είναι υψηλότερη από το 2,4% που χορηγήθηκε φέτος. Ωστόσο, εφόσον επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη για πληθωρισμό 3,6%, η ονομαστική αύξηση των συντάξεων θα εξακολουθήσει να υπολείπεται της ανόδου των τιμών, περιορίζοντας το πραγματικό εισοδηματικό όφελος για τα νοικοκυριά.

Στα 458,48 ευρώ η εθνική σύνταξη

Η αναπροσαρμογή θα περάσει και στην εθνική σύνταξη, επηρεάζοντας τόσο τους υφιστάμενους συνταξιούχους όσο και όσους πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν μέσα στο 2027.

Με αύξηση 2,8%, το ποσό της εθνικής σύνταξης προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 458,48 ευρώ, από 446 ευρώ σήμερα.

Η μεταβολή αυτή επηρεάζει συνολικά τον υπολογισμό των νέων συντάξεων που θα απονεμηθούν κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους.

Η προσωπική διαφορά αλλάζει τα δεδομένα για 670.000 συνταξιούχους

Η σημαντικότερη διαφοροποίηση στις αυξήσεις του Δεκεμβρίου αφορά στην πλήρη κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.

Περίπου 670.000 συνταξιούχοι εντάσσονται πλέον πλήρως στον μηχανισμό των ετήσιων αυξήσεων, με αποτέλεσμα η αναπροσαρμογή να περνά πλέον στο ποσό που εισπράττουν και να μην περιορίζεται σε λογιστικό συμψηφισμό.

Για τη συγκεκριμένη κατηγορία, η αλλαγή σημαίνει ότι από το 2027 οι αυξήσεις θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στην τσέπη.

Υψηλότερες εισφορές για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Η εξέλιξη του πληθωρισμού επηρεάζει, ωστόσο, και την άλλη πλευρά του ασφαλιστικού συστήματος.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές από το νέο έτος. Στη χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία, οι εισφορές προβλέπεται να αυξηθούν από 250,77 ευρώ σε περίπου 259,70 ευρώ.

Έτσι, η ίδια πληθωριστική δυναμική που συμβάλλει στην αύξηση των συντάξεων οδηγεί ταυτόχρονα σε μεγαλύτερη ασφαλιστική επιβάρυνση για τους μη μισθωτούς.

Τα 400 ευρώ διευρύνονται σε 2,2 εκατ. δικαιούχους

Πέρα από την αύξηση των κύριων συντάξεων, το προσχέδιο προβλέπει και την καταβολή της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ τον Νοέμβριο.

Το ποσό αυξάνεται από τα 300 ευρώ που προέβλεπε η αρχική απόφαση, ενώ ταυτόχρονα διευρύνεται σημαντικά η περίμετρος των δικαιούχων.

Η ενίσχυση επεκτείνεται σε μόνιμη βάση στο σύνολο των συνταξιούχων ηλικίας 65 ετών και άνω. Με την αλλαγή προστίθενται περίπου 270.000 δικαιούχοι, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στα 2,2 εκατομμύρια.

Το δημοσιονομικό κόστος της παροχής υπολογίζεται σε 879 εκατ. ευρώ.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται επίσης συνταξιούχοι άνω των 60 ετών που λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη λόγω θανάτου, άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας και ανασφάλιστοι υπερήλικες.

Τι αλλάζει στις συντάξεις χηρείας

Στο ίδιο πλαίσιο προβλέπεται και η κατάργηση της περικοπής κατά 50% στις συντάξεις χηρείας μετά την παρέλευση της πρώτης τριετίας.

Η παρέμβαση έρχεται να προστεθεί στις αυξήσεις των κύριων συντάξεων και στην ετήσια οικονομική ενίσχυση, διευρύνοντας το πακέτο εισοδηματικής στήριξης για τους συνταξιούχους.

Αύξηση 3,9% στις αμοιβές ανά εργαζόμενο

Το προσχέδιο του προϋπολογισμού περιλαμβάνει παράλληλα τις εκτιμήσεις για την εξέλιξη των μισθών.

Οι αμοιβές εξαρτημένης εργασίας ανά εργαζόμενο προβλέπεται να αυξηθούν ονομαστικά κατά 3,9% το 2027, έναντι 3,7% το 2026. Οι συνολικές αμοιβές εξαρτημένης εργασίας εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 4,6%, από 4,4% το 2026.

Στην εξέλιξη αυτή συμβάλλουν η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, η αντίστοιχη αναπροσαρμογή των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων και η θέσπιση επιδόματος Χριστουγέννων για δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς από το 2027.

Κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ και νέα μείωση εισφορών

Η αύξηση του κατώτατου μισθού θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις, με στόχο να φτάσει στα 1.000 ευρώ μικτά έως το 2028 ή στα 1.300 ευρώ εφόσον συνυπολογιστούν οι τριετίες.

Παράλληλα, από την 1η Απριλίου 2027 μειώνονται κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα οι ασφαλιστικές εισφορές στον ιδιωτικό τομέα και ειδικότερα οι κρατήσεις υπέρ ΔΥΠΑ.

Το δημοσιονομικό κόστος της μείωσης εκτιμάται σε 163 εκατ. ευρώ το 2027 και 218 εκατ. ευρώ το 2028.

Μετά την παρέμβαση, οι συνολικές ασφαλιστικές εισφορές θα διαμορφωθούν στο 34,66%, με 12,87% να αντιστοιχεί στον εργαζόμενο και 21,79% στον εργοδότη.

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