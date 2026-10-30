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Από την 1η Απριλίου 2027, εκατοντάδες χιλιάδες μισθωτοί αναμένεται να δουν περισσότερα χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, χάρη σε δύο παρεμβάσεις που θα εφαρμοστούν ταυτόχρονα. Πρόκειται για την επόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα.

Οι εργαζόμενοι που λαμβάνουν τον κατώτατο μισθό θα επωφεληθούν και από τις δύο αλλαγές, αφού θα αυξηθούν οι μικτές αποδοχές τους και θα μειωθούν οι ασφαλιστικές κρατήσεις. Αντίθετα, όσοι αμείβονται με υψηλότερα ποσά θα δουν αύξηση στο καθαρό εισόδημά τους κυρίως μέσω της ελάφρυνσης των εισφορών, εκτός εάν οι εργοδότες τους προχωρήσουν και σε μισθολογικές αναπροσαρμογές.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, ο κατώτατος μισθός προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 1.000 ευρώ από τον Ιανουάριο του 2028. Το επικρατέστερο σενάριο που περιλαμβάνεται στους υπολογισμούς του οικονομικού επιτελείου προβλέπει ενδιάμεση αύξηση από τα 920 στα 960 ευρώ τον Απρίλιο του 2027, πριν από την επόμενη αναπροσαρμογή στα 1.000 ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2028. Ωστόσο, η τελική απόφαση για το ύψος του κατώτατου μισθού τον προσεχή Απρίλιο εκκρεμεί.

Το μηνιαίο και ετήσιο κέρδος από τις εισφορές

Η ασφαλιστική ελάφρυνση σχεδιάζεται έτσι ώστε να κατευθυνθεί εξ ολοκλήρου στους μισθωτούς, χωρίς να επηρεάζει το ποσοστό των εισφορών που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις.

Με τη μείωση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, κάθε 1.000 ευρώ ασφαλιστέου μισθού θα αντιστοιχούν σε πρόσθετο όφελος περίπου 5 ευρώ τον μήνα, προτού συνυπολογιστεί η φορολογία εισοδήματος.

Ειδικότερα, για εργαζόμενο με μικτό μισθό 960 ευρώ η μηνιαία εξοικονόμηση υπολογίζεται στα 4,80 ευρώ. Για αποδοχές 1.000 ευρώ το ποσό αυξάνεται στα 5 ευρώ, για μισθό 1.500 ευρώ στα 7,50 ευρώ και για 2.000 ευρώ στα 10 ευρώ.

Αντίστοιχα, ένας μισθωτός που λαμβάνει 3.000 ευρώ μικτά θα έχει όφελος της τάξης των 15 ευρώ σε μηνιαία βάση.

Σε επίπεδο πλήρους έτους, λαμβάνοντας υπόψη τις 14 μισθολογικές καταβολές, το κέρδος ανέρχεται περίπου στα 70 ευρώ για μικτές αποδοχές 1.000 ευρώ, στα 105 ευρώ για μισθό 1.500 ευρώ και στα 140 ευρώ για αποδοχές 2.000 ευρώ. Ωστόσο, τα συγκεκριμένα ετήσια ποσά αφορούν πλήρη εφαρμογή του μέτρου. Επειδή η μείωση θα ενεργοποιηθεί την 1η Απριλίου 2027, το όφελος για το συγκεκριμένο έτος θα είναι μικρότερο.

Στο 12,87% υποχωρούν οι εισφορές των μισθωτών

Το συνολικό ποσοστό των ασφαλιστικών κρατήσεων που επιβαρύνουν τους εργαζομένους θα μειωθεί από το σημερινό 13,37% στο 12,87%, ενώ οι αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές θα παραμείνουν στο 21,79%.

Η αλλαγή επικεντρώνεται στην εισφορά υπέρ ανεργίας, η οποία για την πλευρά του εργαζομένου περιορίζεται από 1,20% σε 0,70%. Το ποσοστό που καταβάλλει ο εργοδότης για την ίδια εισφορά δεν μεταβάλλεται και διατηρείται στο 1,20%.

Με αυτόν τον τρόπο, η παρέμβαση αποσκοπεί στην άμεση ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των μισθωτών, χωρίς να συνεπάγεται αντίστοιχη ελάφρυνση του ασφαλιστικού κόστους για τις επιχειρήσεις. Η δημοσιονομική επιβάρυνση του μέτρου εκτιμάται σε περίπου 163 εκατ. ευρώ για το 2027, ενώ από το 2028, όταν θα εφαρμόζεται σε ολόκληρη τη διάρκεια του έτους, προβλέπεται να ανέλθει στα 218 εκατ. ευρώ.

Κατώτατος μισθός: Πόσο αυξάνονται οι καθαρές αποδοχές

Για τους χαμηλόμισθους, το σημαντικότερο μέρος της αύξησης στο διαθέσιμο εισόδημα θα προκύψει από την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού και όχι από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Με βάση το σενάριο αύξησης στα 960 ευρώ, εργαζόμενος χωρίς αναγνωρισμένη προϋπηρεσία, ο οποίος σήμερα λαμβάνει περίπου 797 ευρώ καθαρά, θα δει τις μηνιαίες αποδοχές του να ενισχύονται στα 836 ευρώ από τον Απρίλιο του 2027.

Εάν επιτευχθεί ο στόχος των 1.000 ευρώ μικτά τον Ιανουάριο του 2028, το αντίστοιχο καθαρό ποσό εκτιμάται ότι θα φθάσει περίπου στα 871 ευρώ. Τα ποσά αυτά αποτελούν ενδεικτικούς υπολογισμούς, καθώς οι τελικές καθαρές αποδοχές διαφοροποιούνται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση, τον αριθμό των παιδιών και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την παρακράτηση φόρου.

Πρόσθετες αυξήσεις για όσους έχουν τριετίες

Μεγαλύτερες μικτές αποδοχές μπορούν να εξασφαλίσουν οι εργαζόμενοι που διαθέτουν αναγνωρισμένα χρόνια προϋπηρεσίας και δικαιούνται τις αντίστοιχες προσαυξήσεις. Οι τριετίες επανήλθαν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2024. Για τους υπαλλήλους προβλέπεται αύξηση 10% επί του κατώτατου μισθού για κάθε αναγνωρισμένη τριετία, με ανώτατο όριο τις τρεις. Εφόσον ο βασικός μισθός ανέλθει στα 960 ευρώ, εργαζόμενος με μία τριετία θα δικαιούται 1.056 ευρώ μικτά. Με δύο συμπληρωμένες τριετίες οι αποδοχές θα διαμορφώνονται στα 1.152 ευρώ, ενώ με τρεις θα φθάνουν τα 1.248 ευρώ.

Στο επόμενο στάδιο, εάν ο κατώτατος μισθός αυξηθεί στα 1.000 ευρώ από τον Ιανουάριο του 2028, οι μικτές αποδοχές μισθωτού με τρεις αναγνωρισμένες τριετίες θα ανέρχονται στα 1.300 ευρώ. Η αύξηση λόγω προϋπηρεσίας θα συνδυάζεται με τις μειωμένες ασφαλιστικές κρατήσεις, δημιουργώντας επιπλέον ενίσχυση στο τελικό καθαρό εισόδημα.

Τι αλλάζει στο κόστος των επιχειρήσεων

Σε αντίθεση με προηγούμενες μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών, η νέα παρέμβαση δεν προβλέπει επιμερισμό της ελάφρυνσης μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών. Το σύνολο της μείωσης κατευθύνεται στους μισθωτούς, με αποτέλεσμα το ποσοστό των εργοδοτικών εισφορών να παραμένει αμετάβλητο.

Συνεπώς, οι επιχειρήσεις δεν θα αποκομίσουν άμεση μείωση του μη μισθολογικού τους κόστους από τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Μάλιστα, για το προσωπικό που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό, η νέα αύξηση των μικτών αποδοχών θα οδηγήσει σε υψηλότερη συνολική δαπάνη μισθοδοσίας.

Ενδεικτικά, με μικτές μηνιαίες αποδοχές 960 ευρώ το συνολικό κόστος για τον εργοδότη υπολογίζεται περίπου στα 1.169 ευρώ. Εάν ο μισθός ανέλθει στα 1.000 ευρώ, η επιβάρυνση αυξάνεται στα 1.218 ευρώ.

Για μικτό μισθό 1.500 ευρώ το εργοδοτικό κόστος προσεγγίζει τα 1.827 ευρώ, ενώ στην περίπτωση των 2.000 ευρώ διαμορφώνεται περίπου στα 2.436 ευρώ τον μήνα.

Μείωση 5,9 μονάδων στις ασφαλιστικές εισφορές από το 2019

Η νέα παρέμβαση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά μειώσεων των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν εφαρμοστεί τα προηγούμενα χρόνια. Το 2019, οι συνολικές εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών αντιστοιχούσαν στο 40,56% των ασφαλιστέων αποδοχών.

Μετά την εφαρμογή της μείωσης που έχει προγραμματιστεί για τον Απρίλιο του 2027, το συνολικό ποσοστό θα διαμορφωθεί στο 34,66%. Αυτό σημαίνει ότι, σε σύγκριση με το 2019, η επιβάρυνση θα έχει περιοριστεί κατά 5,9 ποσοστιαίες μονάδες.

Εξετάζοντας χωριστά τις δύο πλευρές, οι εργατικές εισφορές θα έχουν υποχωρήσει από 15,75% σε 12,87%, ενώ οι εργοδοτικές από 24,81% σε 21,79%. Παρά το γεγονός ότι η τελευταία μείωση αφορά αποκλειστικά τους μισθωτούς, η συνολική εικόνα αποτυπώνει τη σταδιακή αποκλιμάκωση των ασφαλιστικών επιβαρύνσεων σε σχέση με τα επίπεδα του 2019.

Οι εργαζόμενοι με το μεγαλύτερο όφελος

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό από το επίπεδο των αποδοχών κάθε εργαζομένου.

Όσον αφορά αποκλειστικά τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, το όφελος αυξάνεται σε απόλυτους αριθμούς όσο μεγαλύτερος είναι ο ασφαλιστέος μισθός. Έτσι, για μικτές αποδοχές 2.000 ευρώ προκύπτει εξοικονόμηση περίπου 10 ευρώ τον μήνα πριν από τη φορολογία, ενώ για αποδοχές 3.000 ευρώ η αντίστοιχη διαφορά ανέρχεται σε περίπου 15 ευρώ.

Η εικόνα είναι διαφορετική για όσους λαμβάνουν τον κατώτατο μισθό. Σε αυτή την κατηγορία, η αναπροσαρμογή των μικτών αποδοχών αποτελεί τον βασικό παράγοντα αύξησης του καθαρού εισοδήματος, με τη μείωση των εισφορών να λειτουργεί συμπληρωματικά.

Τρίτεκνοι: Ενίσχυση των αποδοχών από τον Ιανουάριο

Ξεχωριστή κατηγορία αποτελούν οι εργαζόμενοι με τρία παιδιά, για τους οποίους προβλέπεται φορολογική ελάφρυνση πριν από την ενεργοποίηση των ασφαλιστικών αλλαγών. Από την 1η Ιανουαρίου 2027 τίθενται σε εφαρμογή οι νέες φορολογικές ρυθμίσεις για τους τρίτεκνους, οι οποίες προβλέπουν μηδενικό φορολογικό συντελεστή για εισόδημα έως 20.000 ευρώ.

Η συγκεκριμένη μεταβολή μπορεί να περιορίσει την παρακράτηση φόρου ήδη από την αρχή του έτους, αυξάνοντας τις καθαρές μηνιαίες αποδοχές των δικαιούχων.

Τρεις μήνες αργότερα, από την 1η Απριλίου, οι ίδιοι εργαζόμενοι θα επωφεληθούν και από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, αποκτώντας μια δεύτερη πηγή ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματός τους.

Επομένως, για τους τρίτεκνους το τελικό οικονομικό αποτέλεσμα του 2027 θα προκύψει από τη συνδυαστική εφαρμογή των φορολογικών και ασφαλιστικών ελαφρύνσεων.

Ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων περιλαμβάνει τρεις διαδοχικούς σταθμούς, με αλλαγές που θα επηρεάσουν διαφορετικές ομάδες εργαζομένων.

Η αρχή γίνεται την 1η Ιανουαρίου 2027, όταν ενεργοποιούνται οι νέες φορολογικές ρυθμίσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες μισθωτών, μεταξύ των οποίων και οι τρίτεκνοι.

Ακολουθεί η 1η Απριλίου 2027, ημερομηνία κατά την οποία προγραμματίζονται η επόμενη αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού και η μείωση των εργατικών ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα.

Ο τρίτος σταθμός τοποθετείται στην 1η Ιανουαρίου 2028, με τον κυβερνητικό στόχο να προβλέπει αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ, ολοκληρώνοντας τον συγκεκριμένο κύκλο μισθολογικών παρεμβάσεων.