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Μια εφάπαξ οικονομική ενίσχυση 300 ευρώ προβλέπεται για συγκεκριμένη κατηγορία μακροχρόνια ανέργων που δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας. Η παροχή δεν έχει μόνο χαρακτήρα οικονομικής στήριξης, αλλά συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια επανένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας.

Το μέτρο απευθύνεται σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους και προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, τη συμπλήρωση πέντε συνεχόμενων ετών εγγεγραμμένης ανεργίας, αλλά και την κατάρτιση Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης.

Η σχετική πλατφόρμα για την εφάπαξ χρηματική παροχή ενεργοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2023, με στόχο να συνδεθεί η οικονομική ενίσχυση με συγκεκριμένες ενέργειες επαγγελματικής ενεργοποίησης.

Ο στόχος της ενίσχυσης των 300 ευρώ

Το ποσό των 300 ευρώ λειτουργεί ως κίνητρο ενεργοποίησης των μακροχρόνια ανέργων. Βασική προϋπόθεση είναι η δημιουργία ή επικαιροποίηση του Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης, μέσα από το οποίο αποτυπώνονται τα προσόντα, οι επαγγελματικοί στόχοι και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο άνεργος προκειμένου να επιστρέψει στην αγορά εργασίας.

Το Ψηφιακό ΑΣΔ αποτελεί ουσιαστικά ένα εξατομικευμένο πλάνο επαγγελματικής επανένταξης. Μέσα από αυτό προσδιορίζονται οι ανάγκες του κάθε ανέργου και οι δράσεις που μπορούν να ενισχύσουν την απασχολησιμότητα και τις πιθανότητες εύρεσης εργασίας.

Επομένως, η παροχή δεν λειτουργεί ως ένα γενικό επίδομα για όλους τους ανέργους, αλλά απευθύνεται σε όσους πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και προχωρούν στη διαδικασία ενεργοποίησης.

Ποιοι δικαιούνται τα 300 ευρώ

Κεντρικό κριτήριο αποτελεί η συνεχόμενη εγγεγραμμένη ανεργία άνω των πέντε ετών. Μετά τη συμπλήρωση της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, ο άνεργος θα πρέπει να έχει καταρτίσει Ψηφιακό ΑΣΔ, ενώ παράλληλα πρέπει να πληροί τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια.

Επιπλέον, δεν πρέπει να λαμβάνει άλλο επίδομα ή οικονομική ενίσχυση από τη ΔΥΠΑ.

Τα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται ως εξής:

Άγαμοι: ετήσιο εισόδημα έως 16.000 ευρώ.

ετήσιο εισόδημα έως 16.000 ευρώ. Έγγαμοι: ετήσιο εισόδημα έως 24.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

ετήσιο εισόδημα έως 24.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Μονογονεϊκές οικογένειες: ετήσιο εισόδημα έως 29.000 ευρώ, με επιπλέον προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Τα κριτήρια πρέπει να πληρούνται συνολικά, καθώς η κάλυψη ενός μόνο από αυτά δεν αρκεί για την καταβολή της παροχής.

Πώς γίνεται η διαδικασία για την πληρωμή

Οι άνεργοι που έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη περίοδο συνεχούς ανεργίας μπορούν να προχωρήσουν στα απαραίτητα βήματα.

Αρχικά, εισέρχονται με τους κωδικούς TaxisNet στην ειδική ηλεκτρονική υπηρεσία και συμπληρώνουν ή επικαιροποιούν τα στοιχεία που απαιτούνται. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται ο τραπεζικός λογαριασμός IBAN, καθώς και η οικογενειακή κατάσταση.

Στη συνέχεια απαιτείται η ύπαρξη Ψηφιακού ΑΣΔ. Όσοι διαθέτουν ήδη Ατομικό Σχέδιο Δράσης θα πρέπει να συνδεθούν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ και να επιβεβαιώσουν ή να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους, ώστε το υφιστάμενο ΑΣΔ να μετατραπεί σε Ψηφιακό ΑΣΔ.

Όσοι δεν έχουν καταρτίσει ΑΣΔ θα πρέπει να κλείσουν ραντεβού με εργασιακό σύμβουλο στο αρμόδιο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης. Το ραντεβού μπορεί να γίνει είτε μέσω MyDYPAlive, είτε με φυσική παρουσία.

Ακολουθεί ο έλεγχος των στοιχείων από τη ΔΥΠΑ. Η υπηρεσία διασταυρώνει αυτεπάγγελτα τη διάρκεια της ανεργίας, την ύπαρξη Ψηφιακού ΑΣΔ και τα απαιτούμενα στοιχεία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, τα 300 ευρώ πιστώνονται στον δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό.

Ποιοι αποκλείονται από την παροχή

Η συμπλήρωση πέντε ετών ανεργίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, αλλά δεν είναι η μοναδική. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ένας μακροχρόνια άνεργος μπορεί να αποκλειστεί από την εφάπαξ ενίσχυση.

Πρώτα από όλα, ο ενδιαφερόμενος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα εισοδηματικά όρια που αντιστοιχούν στην οικογενειακή του κατάσταση. Εάν το εισόδημα ξεπερνά το προβλεπόμενο όριο, η παροχή δεν καταβάλλεται.

Επίσης, δεν μπορεί να λάβει τα 300 ευρώ όποιος λαμβάνει άλλο επίδομα ή οικονομική ενίσχυση από τη ΔΥΠΑ.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στο Ατομικό Σχέδιο Δράσης. Εάν ο άνεργος έχει δημιουργήσει Ψηφιακό ΑΣΔ πριν συμπληρώσει τα πέντε χρόνια συνεχούς ανεργίας, δεν πληροί την προϋπόθεση για τη συγκεκριμένη οικονομική παροχή.

Με αυτόν τον τρόπο, η ενίσχυση των 300 ευρώ συνδέεται άμεσα με την ενεργοποίηση των μακροχρόνια ανέργων, καθώς βασική επιδίωξη του μέτρου είναι να μην περιορίζεται μόνο στην οικονομική στήριξη, αλλά να λειτουργεί ως ένα επιπλέον κίνητρο για την επιστροφή στην εργασία.

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