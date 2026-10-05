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Η αντίστροφη μέτρηση για την καταβολή του επιδόματος των 400 ευρώ σε περισσότερους από 2 εκατομμύρια συνταξιούχους έχει ήδη ξεκινήσει, με την πληρωμή να αναμένεται στις 30 Νοεμβρίου.

Η ενίσχυση αφορά συνολικά 2,3 εκατομμύρια συνταξιούχους, ενώ για τη μεγάλη πλειονότητα των δικαιούχων βασική προϋπόθεση είναι να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Για την καταβολή του επιδόματος δεν προβλέπονται εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια.

Αντίθετα, εκτός της ενίσχυσης μένουν όσοι συνταξιούχοι είναι κάτω των 65 ετών, ακόμη και στην περίπτωση που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα έχοντας συμπληρώσει πολλά έτη ασφάλισης.

Ποιοι δικαιούνται τα 400 ευρώ χωρίς το όριο των 65 ετών

Διαφορετικό καθεστώς προβλέπεται για τους συνταξιούχους λόγω χηρείας. Στην περίπτωση αυτή, η ενίσχυση μπορεί να καταβληθεί από την ηλικία των 60 ετών, υπό την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος δεν λαμβάνει δική του σύνταξη.

Παράλληλα, το επίδομα των 400 ευρώ χορηγείται χωρίς ηλικιακό περιορισμό στους ανασφάλιστους υπερήλικες, στους δικαιούχους ιδρυματικού επιδόματος, καθώς και σε όσους λαμβάνουν επιδόματα αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ.

Στις κατηγορίες των δικαιούχων μπορούν επίσης να περιλαμβάνονται εργαζόμενοι που λαμβάνουν σχετικό επίδομα, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Η καταβολή της ενίσχυσης θα πραγματοποιηθεί αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης ή κάποια άλλη ενέργεια από την πλευρά τους.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ εάν πληρούν τις προϋποθέσεις για την καταβολή του επιδόματος.

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