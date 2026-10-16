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Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στην αγορά εργασίας, καθώς η απασχόληση μετά τη συνταξιοδότηση έχει εξελιχθεί σε σημαντικό φαινόμενο. Τον Σεπτέμβριο του 2026 έχουν καταγραφεί περισσότερες από 354.000 δηλώσεις απασχόλησης συνταξιούχων, αριθμός που αποτυπώνει τη μεγάλη μεταβολή που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια.

Η εξέλιξη συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου από την 1η Ιανουαρίου 2024. Η κατάργηση της προηγούμενης περικοπής στη σύνταξη για όσους εξακολουθούν να εργάζονται περιόρισε ένα σημαντικό αντικίνητρο και επέτρεψε σε περισσότερους συνταξιούχους να παραμείνουν οικονομικά ενεργοί, διατηρώντας παράλληλα το συνταξιοδοτικό τους εισόδημα.

Πίσω από την απόφαση για συνέχιση της εργασίας υπάρχουν διαφορετικοί λόγοι. Για αρκετούς συνταξιούχους, η ανάγκη για πρόσθετο εισόδημα αποτελεί βασικό κίνητρο, ενώ άλλοι επιλέγουν να συνεχίσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα επειδή θέλουν να παραμείνουν ενεργοί και να αξιοποιήσουν την εμπειρία και τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου.

Από τις 36.000 δηλώσεις στις 354.131

Η διαφορά σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς είναι εντυπωσιακή. Μέχρι το τέλος του 2023, όταν εφαρμοζόταν η περικοπή 30% στη σύνταξη των εργαζόμενων συνταξιούχων, περίπου 36.000 συνταξιούχοι είχαν δηλώσει ότι συνεχίζουν να εργάζονται.

Με την εφαρμογή του νέου συστήματος, ο αριθμός των δηλώσεων αυξήθηκε κατακόρυφα. Για τον Σεπτέμβριο του 2026 καταγράφονται συνολικά 354.131 δηλώσεις απασχόλησης συνταξιούχων.

Ο αριθμός αυτός χρειάζεται, ωστόσο, προσοχή στην ερμηνεία του, καθώς οι δηλώσεις δεν αντιστοιχούν υποχρεωτικά σε ισάριθμα φυσικά πρόσωπα. Ένας συνταξιούχος μπορεί να έχει περισσότερες από μία δηλώσεις απασχόλησης, ανάλογα με τη μορφή ή τις δραστηριότητες που έχει δηλώσει.

Σε κάθε περίπτωση, η εικόνα δείχνει ότι η εργασία μετά τη συνταξιοδότηση έχει πλέον αποκτήσει πολύ μεγαλύτερη έκταση σε σχέση με το παρελθόν.

Οι αγρότες αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία

Η απασχόληση των συνταξιούχων δεν αφορά μόνο μισθωτούς. Σημαντική παρουσία έχουν οι αγρότες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, γεγονός που δείχνει ότι η επιστροφή ή η παραμονή στην οικονομική δραστηριότητα παίρνει πολλές διαφορετικές μορφές.

Από τις 354.131 δηλώσεις:

139.321 αφορούν αγρότες .

. 99.179 αφορούν μισθωτούς .

. 76.130 αφορούν ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους .

. 1.745 αφορούν αμοιβές με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών.

1.184 αφορούν αμοιβές με εργόσημο του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

1.146 αφορούν μισθωτούς μηχανικούς και έμμισθους δικηγόρους.

721 αφορούν απασχόληση σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης για συνταξιούχους κάτω των 62 ετών.

247 αφορούν αμοιβές με εργόσημο του πρώην ΟΓΑ.

Η κατανομή αυτή αναδεικνύει και τη διαφορετικότητα των μορφών εργασίας που συνεχίζονται μετά την έναρξη καταβολής της σύνταξης. Από την αγροτική δραστηριότητα και τη μισθωτή εργασία έως την παροχή υπηρεσιών και την αυτοαπασχόληση, οι συνταξιούχοι εξακολουθούν να συμμετέχουν σε σημαντικό βαθμό στην παραγωγική διαδικασία.

Περισσότεροι άνδρες από γυναίκες

Σημαντική είναι και η εικόνα ως προς το φύλο των δηλωμένων εργαζόμενων συνταξιούχων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 191.919, ενώ οι γυναίκες σε 120.800.

Η διαφορά αποτυπώνει τη διαφορετική συμμετοχή ανδρών και γυναικών στην απασχόληση μετά τη συνταξιοδότηση, ενώ η συνολική εικόνα επιβεβαιώνει ότι η συνέχιση της εργασίας δεν αφορά πλέον μια περιορισμένη ομάδα συνταξιούχων.

Αντίθετα, αποτελεί πλέον μια επιλογή που συναντάται σε διαφορετικές επαγγελματικές κατηγορίες και σε διαφορετικές μορφές οικονομικής δραστηριότητας.

Ποιοι συνταξιούχοι συνεχίζουν να εργάζονται

Η μεγάλη πλειονότητα των δηλώσεων αφορά συνταξιούχους γήρατος. Συγκεκριμένα, 287.360 δηλώσεις αφορούν συνταξιούχους γήρατος.

Παράλληλα, 23.687 αφορούν συνταξιούχους αναπηρίας από κοινή νόσο, εργατικό ατύχημα, ατύχημα εκτός εργασίας ή επαγγελματική νόσο.

Υπάρχουν επίσης 1.194 συνταξιούχοι γήρατος λόγω αναπηρίας που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 612/1977 και των νόμων που παραπέμπουν σε αυτόν.

Τα στοιχεία δείχνουν επομένως ότι η εργασία μετά τη συνταξιοδότηση δεν αποτελεί αποκλειστικά χαρακτηριστικό των συνταξιούχων γήρατος, αλλά καταγράφεται και σε άλλες κατηγορίες ασφαλισμένων.

Τι άλλαξε από το 2024

Καθοριστικό σημείο αποτέλεσε η αλλαγή του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζεται η απασχόληση μετά τη συνταξιοδότηση.

Με το άρθρο 114 του ν. 5078/2023 καταργήθηκε η περικοπή 30% στη σύνταξη για όσους συνεχίζουν να εργάζονται και θεσπίστηκε πόρος υπέρ του e-ΕΦΚΑ, με τις προβλεπόμενες εξαιρέσεις.

Έτσι, το προηγούμενο οικονομικό αντικίνητρο περιορίστηκε σημαντικά. Ο συνταξιούχος μπορεί πλέον να συνεχίσει να εργάζεται και να αποκτά εισόδημα από την απασχόλησή του, χωρίς να υφίσταται την παλαιότερη περικοπή της σύνταξης.

Η αλλαγή αυτή φαίνεται να αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα για την εκτίναξη των δηλωμένων εργαζόμενων συνταξιούχων. Από τις περίπου 36.000 δηλώσεις πριν από την εφαρμογή του νέου καθεστώτος, η καταγραφή έφτασε σε επίπεδα άνω των 350.000 δηλώσεων.

Πρόσθετο εισόδημα και παραμονή στην αγορά εργασίας

Για αρκετούς συνταξιούχους, η συνέχιση της εργασίας αποτελεί κυρίως οικονομική επιλογή. Η σύνταξη, σε συνδυασμό με τις αυξημένες ανάγκες της καθημερινότητας, μπορεί να μην επαρκεί για το επίπεδο εισοδήματος που επιθυμούν ή χρειάζονται, με αποτέλεσμα η εργασία να λειτουργεί ως συμπληρωματική πηγή πόρων.

Υπάρχει όμως και μια διαφορετική διάσταση. Πολλοί άνθρωποι που έχουν συνταξιοδοτηθεί διαθέτουν σημαντική επαγγελματική εμπειρία και τεχνογνωσία, την οποία μπορούν να συνεχίσουν να αξιοποιούν. Η παραμονή στην αγορά εργασίας δεν συνδέεται επομένως αποκλειστικά με την ανάγκη για περισσότερα χρήματα, αλλά και με την επιθυμία για επαγγελματική δραστηριότητα και κοινωνική συμμετοχή.

Η εξέλιξη έχει παράλληλα σημασία και για τις επιχειρήσεις, καθώς δημιουργεί πρόσβαση σε ένα μεγάλο απόθεμα έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού, σε μια περίοδο κατά την οποία αρκετοί κλάδοι αντιμετωπίζουν ανάγκες στελέχωσης.

Τι σημαίνει η αύξηση για το ασφαλιστικό σύστημα

Η μεγαλύτερη συμμετοχή των συνταξιούχων στην απασχόληση έχει και δημοσιονομική διάσταση. Η δηλωμένη εργασία συνεπάγεται εισφορές και πόρο υπέρ του e-ΕΦΚΑ, ενισχύοντας τα έσοδα του ασφαλιστικού συστήματος.

Ταυτόχρονα, η μετάβαση από ένα καθεστώς με ισχυρό αντικίνητρο σε ένα σύστημα που επιτρέπει τον συνδυασμό σύνταξης και εργασίας μπορεί να περιορίσει τα περιθώρια για αδήλωτη απασχόληση. Όταν ο συνταξιούχος έχει τη δυνατότητα να εργάζεται νόμιμα χωρίς την προηγούμενη μεγάλη περικοπή, μειώνεται το οικονομικό κίνητρο για απόκρυψη της δραστηριότητας.

Η νέα πραγματικότητα έχει έτσι διπλή επίδραση: από τη μία πλευρά, επιτρέπει στους συνταξιούχους να ενισχύσουν το εισόδημά τους και να παραμείνουν ενεργοί και, από την άλλη, αυξάνει τη συμμετοχή τους στην επίσημη οικονομία.

Η μεγάλη αύξηση των δηλωμένων εργαζόμενων συνταξιούχων αποτελεί πλέον ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα των αλλαγών που έχουν συντελεστεί στην ελληνική αγορά εργασίας. Η σύνταξη δεν σηματοδοτεί υποχρεωτικά το τέλος της επαγγελματικής δραστηριότητας, ενώ το νέο πλαίσιο έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε όλο και περισσότεροι να συνδυάζουν σύνταξη και εργασία.

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