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Για πολλά χρόνια, ένα βιογραφικό με πολλές αλλαγές εργοδότη δημιουργούσε επιφυλάξεις στις διαδικασίες πρόσληψης. Οι υπεύθυνοι ανθρώπινου δυναμικού συχνά αντιμετώπιζαν τις συχνές μετακινήσεις ως ένδειξη έλλειψης σταθερότητας, θεωρώντας ότι ένας εργαζόμενος που αλλάζει συνεχώς περιβάλλον ίσως δυσκολεύεται να δεσμευτεί ή εγκαταλείπει εύκολα μια θέση όταν εμφανίζονται δυσκολίες.

Η νέα πραγματικότητα στην αγορά εργασίας, ωστόσο, έρχεται να ανατρέψει αυτή την εικόνα. Έρευνες δείχνουν ότι οι λεγόμενοι job hoppers, δηλαδή οι εργαζόμενοι που αλλάζουν συχνά εργασία, μπορεί να έχουν αναπτύξει μια ιδιαίτερα χρήσιμη επαγγελματική ικανότητα: την ταχεία προσαρμογή σε νέα περιβάλλοντα.

Το πλεονέκτημα αυτό αφορά κυρίως την ικανότητα να κατανοούν γρήγορα τη λειτουργία μιας νέας επιχείρησης, να δημιουργούν σχέσεις με συναδέλφους και να αποδίδουν σε σύντομο χρονικό διάστημα, ακόμη και όταν οι συνθήκες είναι άγνωστες.

Σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα, οι εργαζόμενοι με ιστορικό πολλών επαγγελματικών μεταβάσεων χρειάζονται κατά μέσο όρο περίπου δύο μήνες για να επιστρέψουν στο προηγούμενο επίπεδο απόδοσής τους μετά από μια αλλαγή εργασίας. Για τους εργαζομένους που δεν έχουν αντίστοιχη εμπειρία μετακινήσεων, το ίδιο διάστημα μπορεί να φτάσει περίπου τους πέντε μήνες.

Τι αποκάλυψε η ανάλυση χιλιάδων επαγγελματικών διαδρομών

Η μελέτη που εξέτασε το φαινόμενο βασίστηκε σε στοιχεία περίπου 8.700 διαχειριστών hedge funds από περισσότερες από 2.100 αμερικανικές επιχειρήσεις, καλύπτοντας μια μακρά περίοδο από το 1992 έως το 2019.

Ο συγκεκριμένος κλάδος επιλέχθηκε επειδή προσφέρει τη δυνατότητα πιο ακριβούς σύγκρισης. Οι αρμοδιότητες των επαγγελματιών είναι παρόμοιες μεταξύ διαφορετικών εταιρειών, ενώ η απόδοσή τους μπορεί να μετρηθεί με αντικειμενικά οικονομικά δεδομένα.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η μετάβαση σε έναν νέο εργοδότη συνήθως συνοδεύεται από προσωρινή πτώση απόδοσης. Περίπου το 72% των διαχειριστών παρουσίασε κάμψη μετά την αλλαγή εταιρείας.

Ωστόσο, η εικόνα διαφοροποιήθηκε σημαντικά για όσους είχαν μεγαλύτερη εμπειρία από προηγούμενες μετακινήσεις. Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι παρουσίασαν μικρότερη αρχική πτώση και κατάφεραν να επιστρέψουν στα προηγούμενα επίπεδα απόδοσης μέσα σε περίπου δύο μήνες. Αντίθετα, οι υπόλοιποι χρειάζονταν σχεδόν διπλάσιο χρόνο.

Μετά την πάροδο έξι μηνών, η διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες σχεδόν εξαφανιζόταν, γεγονός που δείχνει ότι το βασικό πλεονέκτημα των συχνών μετακινήσεων βρίσκεται κυρίως στη φάση της προσαρμογής.

Η «αόρατη» δεξιότητα της προσαρμογής

Το σημαντικότερο στοιχείο της έρευνας δεν αφορά τις τεχνικές γνώσεις ή την εμπειρία σε έναν συγκεκριμένο τομέα. Αφορά μια πιο δύσκολα μετρήσιμη ικανότητα: την ταχύτητα με την οποία ένας εργαζόμενος μπορεί να αποκωδικοποιήσει ένα νέο περιβάλλον.

Κάθε αλλαγή εργασίας απαιτεί από τον εργαζόμενο να ξεκινήσει σχεδόν από την αρχή. Πρέπει να κατανοήσει τους άγραφους κανόνες της εταιρείας, να αντιληφθεί τις εσωτερικές ισορροπίες, να δημιουργήσει νέο δίκτυο επαφών και να προσαρμοστεί σε διαφορετικό τρόπο λειτουργίας.

Για όσους έχουν περάσει πολλές φορές από αυτή τη διαδικασία, η προσαρμογή μετατρέπεται σταδιακά σε δεξιότητα.

Οι ερευνητές περιγράφουν αυτή την ικανότητα ως «πλεονέκτημα κινητικότητας», δηλαδή ένα είδος επαγγελματικού κεφαλαίου που μεταφέρεται από μια θέση εργασίας στην άλλη.

Ο εργαζόμενος που έχει αλλάξει αρκετές φορές περιβάλλον δεν ξεκινά κάθε φορά από μηδενική βάση. Έχει μάθει να αναγνωρίζει γρηγορότερα τις προτεραιότητες μιας επιχείρησης, να εντοπίζει ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τις αποφάσεις και να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της νέας θέσης.

Ιδιαίτερα έντονο εμφανίζεται αυτό το πλεονέκτημα όταν η νέα εργασία βρίσκεται σε διαφορετική περιοχή, όταν ο εργαζόμενος εντάσσεται σε μια ομάδα με συναδέλφους που έχουν πολλά χρόνια στην ίδια εταιρεία ή όταν καλείται να συνεργαστεί στενά με νέα πρόσωπα.

Δεν είναι όλες οι αλλαγές ίδιες – Πότε το «job hopping» γίνεται μειονέκτημα

Η νέα προσέγγιση στην αξιολόγηση των βιογραφικών δεν σημαίνει ότι κάθε συχνή αλλαγή εργασίας αποτελεί αυτόματα θετικό στοιχείο. Ένα ιστορικό συνεχών μετακινήσεων χωρίς ξεκάθαρη επαγγελματική κατεύθυνση εξακολουθεί να δημιουργεί ερωτήματα στους εργοδότες.

Ένας υποψήφιος που αλλάζει θέση κάθε λίγους μήνες, χωρίς να έχει αναλάβει περισσότερες ευθύνες, χωρίς να έχει αποκτήσει νέες δεξιότητες ή χωρίς να παρουσιάζει εξέλιξη στην πορεία του, μπορεί να θεωρηθεί ότι δυσκολεύεται να παραμείνει σε ένα σταθερό περιβάλλον.

Η διαφορά βρίσκεται πλέον στο γιατί πίσω από κάθε αλλαγή. Οι υπεύθυνοι προσλήψεων εξετάζουν αν οι μετακινήσεις συνδέονται με επαγγελματική εξέλιξη, υψηλότερες αποδοχές, διεύρυνση αρμοδιοτήτων ή απόκτηση νέας εμπειρίας.

Αντίθετα, οι αλλεπάλληλες αλλαγές που προκύπτουν από συγκρούσεις, έλλειψη προσαρμογής ή απουσία σαφούς επαγγελματικού σχεδίου εξακολουθούν να αποτελούν αρνητικό σήμα.

Το ζητούμενο, επομένως, δεν είναι ο αριθμός των προηγούμενων εργοδοτών, αλλά η ποιότητα της διαδρομής που αποτυπώνεται στο βιογραφικό.

Η αγορά εργασίας αλλάζει και τα μη γραμμικά βιογραφικά πληθαίνουν

Η αντίληψη γύρω από τη σταδιοδρομία έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Η εποχή κατά την οποία ένας εργαζόμενος παρέμενε για δεκαετίες στην ίδια εταιρεία αποτελεί πλέον περισσότερο εξαίρεση παρά κανόνα.

Η πανδημία, οι αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων, η άνοδος της τηλεργασίας και οι νέες απαιτήσεις που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη έχουν οδηγήσει πολλούς επαγγελματίες σε συχνότερες αλλαγές.

Παράλληλα, οι ίδιες οι επιχειρήσεις αναζητούν πλέον εργαζομένους που μπορούν να προσαρμόζονται γρήγορα, να μαθαίνουν νέα εργαλεία και να λειτουργούν αποτελεσματικά μέσα σε περιβάλλοντα συνεχούς αλλαγής.

Σε αυτό το πλαίσιο, ένας εργαζόμενος με πολλές προηγούμενες εμπειρίες μπορεί να θεωρηθεί όχι ως κάποιος που «δεν στεριώνει», αλλά ως κάποιος που έχει εκπαιδευτεί να αντιμετωπίζει την αβεβαιότητα.

Για εταιρείες που χρειάζονται άμεσα αποτελέσματα, η ικανότητα γρήγορης ένταξης σε μια νέα ομάδα μπορεί να αποτελέσει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Το νέο μοντέλο εργαζομένου: ευελιξία αντί στασιμότητα

Η παραδοσιακή αντίληψη ότι η μακροχρόνια παραμονή σε μία εταιρεία αποτελεί πάντα ένδειξη αφοσίωσης αμφισβητείται πλέον.

Σε αρκετές περιπτώσεις, ένας εργαζόμενος που έχει παραμείνει για πολλά χρόνια στον ίδιο οργανισμό μπορεί να διαθέτει βαθιά γνώση του συγκεκριμένου περιβάλλοντος, αλλά να δυσκολεύεται περισσότερο όταν χρειαστεί να προσαρμοστεί σε μια νέα κουλτούρα.

Αντίθετα, οι εργαζόμενοι με μεγαλύτερη κινητικότητα έχουν συχνά αναπτύξει μια σειρά από μεταφέρσιμες δεξιότητες: επικοινωνία με διαφορετικούς ανθρώπους, γρήγορη κατανόηση διαδικασιών, διαχείριση αλλαγών και ικανότητα να εντοπίζουν γρήγορα τις πραγματικές ανάγκες ενός οργανισμού.

Το πλεονέκτημα αυτό γίνεται ιδιαίτερα σημαντικό σε μια οικονομία όπου οι επιχειρήσεις αλλάζουν ταχύτατα και οι εργαζόμενοι καλούνται να προσαρμόζονται σε νέα εργαλεία, νέες τεχνολογίες και διαφορετικούς τρόπους εργασίας.

Από την «αστάθεια» στην προσαρμοστικότητα

Η μεγαλύτερη αλλαγή αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι εργοδότες διαβάζουν πλέον ένα βιογραφικό.

Οι πολλές αλλαγές εργασίας δεν αποτελούν από μόνες τους ούτε πλεονέκτημα ούτε μειονέκτημα. Μπορούν να κρύβουν έναν εργαζόμενο που αναζητά συνεχώς το επόμενο βήμα ή έναν επαγγελματία που έχει εκπαιδευτεί να ανταποκρίνεται γρήγορα σε νέες προκλήσεις.

Η κρίσιμη παράμετρος είναι η συνοχή της διαδρομής. Ένα βιογραφικό με διαφορετικούς εργοδότες μπορεί να δείχνει εξέλιξη, περιέργεια για μάθηση και ικανότητα προσαρμογής, εφόσον κάθε αλλαγή προσθέτει ένα νέο στοιχείο στην επαγγελματική ταυτότητα.

Στο νέο περιβάλλον εργασίας, όπου η αλλαγή θεωρείται πλέον μόνιμο χαρακτηριστικό της οικονομίας, η ικανότητα να ξεκινά κάποιος ξανά από την αρχή μπορεί να αποτελέσει ένα από τα πιο πολύτιμα προσόντα.

Οι job hoppers δεν είναι απαραίτητα εργαζόμενοι που αποφεύγουν τη δέσμευση. Σε πολλές περιπτώσεις είναι άνθρωποι που έχουν μάθει να κινούνται γρήγορα, να προσαρμόζονται και να παράγουν αποτέλεσμα σε διαφορετικά περιβάλλοντα — μια δεξιότητα που η σύγχρονη αγορά εργασίας φαίνεται να εκτιμά όλο και περισσότερο.

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