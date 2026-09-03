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Η Volkswagen προχωρά σε περικοπή επιπλέον 50.000 θέσεων εργασίας και σε σημαντικό περιορισμό της γκάμας των μοντέλων της, στο πλαίσιο ενός μεγαλύτερου σχεδίου αναδιάρθρωσης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της προβληματικής πλέον αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η εταιρεία ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι το εποπτικό συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας και την αντιμετώπιση των πιέσεων που δέχεται ο όμιλος.

«Λαμβανομένης υπόψη της αυξανόμενης παγκόσμιας ανταγωνιστικής πίεσης, των μεταβαλλόμενων δομών ζήτησης και της τεχνολογικής αλλαγής στην αυτοκινητοβιομηχανία, είναι απαραίτητη η ανάλογη προσαρμογή των δυνατοτήτων του προσωπικού στην οικονομική πραγματικότητα», εξηγεί η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία που βρίσκεται σε κρίση.

Να σημειωθεί ότι το Εποπτικό Συμβούλιο είναι ένα από τα πιο ισχυρά όργανα εταιρικής διακυβέρνησης στη Γερμανία και έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η Volkswagen λειτουργεί με το γερμανικό μοντέλο συνδιοίκησης. Δηλαδή το μισό συμβούλιο αποτελείται από εκπροσώπους των μετόχων και το άλλο μισό από εκπροσώπους των εργαζομένων.

Η Volkswagen είχε ήδη ανακοινώσει μεταξύ 2024 και 2026 ότι θέλει να καταργήσει 50.000 θέσεις εργασίας στη Γερμανία έως το 2030, κυρίως στη ναυαρχίδα VW.

Συνολικά 100.000 θέσεις εργασίας που καταργούνται αντιπροσωπεύουν το 15% του εργατικού δυναμικού του ομίλου.

Η απόφαση πάντως αποτελεί στήριξη στο σχέδιο του διευθύνοντος συμβούλου Όλιβερ Μπλούμε, ο οποίος είχε βρεθεί αντιμέτωπος με μήνες αντιδράσεων και αντιστάσεων στο εσωτερικό της εταιρείας. Το λεγόμενο «Future Plan» εγκρίθηκε σε συνεδρίαση του διοικητικού οργάνου στο Βόλφσμπουργκ.

Παράλληλα, ο όμιλος σχεδιάζει να περιορίσει τις συμμετοχές του και να μειώσει την γκάμα των μοντέλων του κατά περίπου 50% έως το 2035, σε μια προσπάθεια να απλοποιήσει τη δομή του και να περιορίσει το κόστος.

Η απόφαση δίνει στον Όλιβερ Μπλούμε ισχυρότερη εντολή να προχωρήσει στις αλλαγές που η διοίκηση και το εποπτικό συμβούλιο θεωρούν απαραίτητες για τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της Volkswagen.

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα δύσκολο περιβάλλον, καθώς πιέζεται από υψηλό κόστος παραγωγής, ασθενέστερη ζήτηση και εντεινόμενο ανταγωνισμό, ιδιαίτερα από τους Κινέζους κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων.

Να σημειωθεί ότι όπως έγινε πρόσφατα γνωστό η Volkswagen εξετάζει και σχέδιο τερματισμού της παραγωγής σε τέσσερα γερμανικά εργοστάσια την περίοδο 2031-2034, σε μια κίνηση που εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια αναδιάρθρωσης του ομίλου, σύμφωνα με δημοσίευμα του γερμανικού επιχειρηματικού περιοδικού WirtschaftsWoche.

Τα εργοστάσια του Έμντεν και του Τσβίκαου έχουν προγραμματιστεί να τερματίσουν την παραγωγή το 2031, ακολουθούμενα από το Ανόβερο το 2032 και τέλος το Νέκαρσουλμ το 2034, ανέφερε το γερμανικό επιχειρηματικό πρακτορείο, επικαλούμενο έγγραφο του εποπτικού συμβουλίου.

Το μέλλον των τεσσάρων γερμανικών εργοστασίων του ομίλου Volkswagen κρέμεται πλέον από μια κλωστή καθώς εξετάζονται «εναλλακτικές χρήσεις», αναφέρει η αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία δεν παρείχε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της μείωσης του εργατικού δυναμικού ή πώς θα κατανεμηθούν οι περικοπές στις μάρκες της και τις περιοχές.

Η Volkswagen δήλωσε ότι είναι απαραίτητη η περαιτέρω θεμελιώδης προσαρμογή στα παγκόσμια επίπεδα εργατικού δυναμικού, επιπλέον των υφιστάμενων προγραμμάτων, για την επίτευξη των στόχων της πρωτοβουλίας μετασχηματισμού και τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας του ομίλου.

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