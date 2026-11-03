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Η συνέχιση της καταβολής των μισθών στους εργαζόμενους της Pizza Fan και η διασφάλιση του εργασιακού τους μέλλοντος θα τεθούν στο επίκεντρο της τριμερούς συνάντησης που έχει προγραμματιστεί σήμερα το μεσημέρι στο υπουργείο εργασίας με στελέχη της αλυσίδας pizza fun και εκπροσώπους των εργαζομένων.

Η υπουργός εργασίας Νίκη Κεραμέως επιβεβαίωσε χθες ότι έχουν καταβληθεί οι μισθοί Οκτωβρίου σε 500 εργαζόμενους της μητρικής εταιρίας , προσθέτοντας «Είμαστε σε επαφή με τους εργαζόμενους – συμπλήρωσε – καθώς προτεραιότητα μας είναι η προστασία τους και η διασφάλιση των θέσεων εργασίας . Δε μπορώ να προεξοφλήσω αν θα συνεχιστεί και στο μέλλον η καταβολή των μισθών στις αλυσίδες pizza fun και «Χωριάτικο» Αυτό εξαρτάται από τη διοίκηση των εταιριών. Πάντως δεν υπάρχει εντολή για αναστολή λειτουργίας των επιχειρήσεων».

Στις 14.00 το μεσημέρι την ώρα που θα βρίσκεται σε εξέλιξη η συνάντηση , το συνδικάτο επισιτισμού έχει προγραμματίσει συγκέντρωση στο υπουργείο εργασίας , ζητώντας να βρεθεί άμεσα λύση για την προστασία των 2.500 εργαζόμενων στην αλυσίδα.