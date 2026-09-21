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Η αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων στις προσλήψεις αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία στην Κίνα, όπου πραγματοποιήθηκε μια καινοτόμος διαδικτυακή εκδήλωση με στόχο τη σύνδεση εργοδοτών και υποψηφίων. Στη δράση συμμετείχαν στελέχη ανθρώπινου δυναμικού από κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας, μεταξύ των οποίων οι JD.com, Baidu και Alibaba, παρουσιάζοντας σε πραγματικό χρόνο τις διαθέσιμες επαγγελματικές ευκαιρίες.

Σε αντίθεση με τις συνηθισμένες ζωντανές μεταδόσεις, η εκδήλωση επικεντρώθηκε αποκλειστικά στην αγορά εργασίας. Οι υπεύθυνοι προσλήψεων ανέλυσαν τις απαιτήσεις κάθε θέσης, ενημέρωσαν τους ενδιαφερόμενους για τις αποδοχές, τις δυνατότητες εξέλιξης και τις προοπτικές καριέρας, ενώ παράλληλα πραγματοποίησαν εικονικές ξεναγήσεις στους χώρους εργασίας, προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της καθημερινότητας μέσα στις επιχειρήσεις.

Η πρωτοβουλία, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο, προσέλκυσε εκατοντάδες νέους αναζητούντες εργασία, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν απευθείας με στελέχη του κλάδου και να λάβουν εξατομικευμένες συμβουλές για την επαγγελματική τους πορεία. Μέσα από τη διαδικασία αυτή απέκτησαν καλύτερη εικόνα τόσο για τις απαιτήσεις των μεγάλων τεχνολογικών ομίλων όσο και για τις δεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες.

Η δράση αποτελεί μέρος της μηνιαίας εκστρατείας διαδικτυακών προσλήψεων που υλοποιεί το υπουργείο Ανθρώπινων Πόρων και Κοινωνικής Ασφάλισης της Κίνας. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν περισσότερες από 5.000 επιχειρήσεις από διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας, οι οποίες διαθέτουν συνολικά περισσότερες από 200.000 κενές θέσεις εργασίας μέσω ψηφιακών πλατφορμών, διευρύνοντας σημαντικά τις επιλογές για όσους αναζητούν απασχόληση.

Όπως ανέφερε ο απόφοιτος του University of Science and Technology Beijing, Λιου Γουέικαϊ, οι ζωντανές διαδικτυακές παρουσιάσεις συμβάλλουν ουσιαστικά στη μείωση του χάσματος πληροφόρησης ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τους υποψηφίους. Παράλληλα, επιτρέπουν στους ενδιαφερόμενους να εντοπίζουν ευκολότερα θέσεις που ανταποκρίνονται στις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις επαγγελματικές τους φιλοδοξίες.

Οι μεγάλες κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας συνεχίζουν να επενδύουν δυναμικά στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού τους. Η JD.com ανακοίνωσε ότι προχωρά στη δημιουργία 25.000 νέων θέσεων εργασίας στους τομείς της τεχνολογίας και των πωλήσεων, ενώ η Tencent σχεδιάζει περισσότερες από 8.000 προσλήψεις σε ειδικότητες που σχετίζονται με αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης και υποδομές υψηλής υπολογιστικής ισχύος.

Αντίστοιχα, η ByteDance ενισχύει το προσωπικό της με περίπου 7.000 νέες προσλήψεις, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη μεγάλων γλωσσικών μοντέλων και στην έρευνα γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη. Η αυξημένη ζήτηση για εξειδικευμένο προσωπικό αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη του κινεζικού τεχνολογικού οικοσυστήματος και τον έντονο ανταγωνισμό για την προσέλκυση ταλαντούχων επαγγελματιών.

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