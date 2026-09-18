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Η παγκόσμια κούρσα της ηλεκτροκίνησης έχει πλέον ξεκάθαρο πρωταγωνιστή. Η Κίνα δεν είναι μόνο η μεγαλύτερη αγορά ηλεκτρικών οχημάτων στον κόσμο, αλλά και η χώρα που καθορίζει όλο και περισσότερο τους όρους του ανταγωνισμού για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Οι κινεζικές εταιρείες, όπως BYD, Geely, NIO, XPeng και Li Auto, αναπτύσσουν νέα μοντέλα ταχύτερα από τους Ευρωπαίους ανταγωνιστές τους, ενώ ο έντονος ανταγωνισμός στην εγχώρια αγορά τις ωθεί να καινοτομούν διαρκώς.

Σημαντικό πλεονέκτημα της Κίνας αποτελεί η εκτεταμένη αυτοματοποίηση της παραγωγής. Τα λεγόμενα «Dark Factories», με υψηλό βαθμό ρομποτικής λειτουργίας, επιτρέπουν τη μείωση του κόστους και την αύξηση της παραγωγικότητας. Παράλληλα, οι κινεζικές επιχειρήσεις επωφελούνται από τεράστιες οικονομίες κλίμακας, προσφέροντας ηλεκτρικά αυτοκίνητα με ανταγωνιστικές τιμές χωρίς να υστερούν σε τεχνολογικό εξοπλισμό.

Το στρατηγικό πλεονέκτημα των μπαταριών

Η Κίνα έχει επενδύσει συστηματικά στην παραγωγή μπαταριών που αποτελούν το ακριβότερο τμήμα ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Η ισχυρή παρουσία κινεζικών εταιρειών στην αλυσίδα εφοδιασμού δίνει στρατηγικό πλεονέκτημα στους κατασκευαστές της χώρας και ενισχύει τη διεθνή ανταγωνιστικότητά τους. Ταυτόχρονα, νέες τεχνολογίες φόρτισης υπόσχονται ακόμη μεγαλύτερη υπεροχή τα επόμενα χρόνια, επιταχύνοντας περαιτέρω το τεχνολογικό προβάδισμα των κινεζικών ομίλων.

Τα ατού των Ευρωπαίων κατασκευαστών

Παρά τη δυναμική άνοδο των κινεζικών εταιρειών, οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές εξακολουθούν να διαθέτουν σημαντικά πλεονεκτήματα. Μάρκες όπως η BMW, η Mercedes-Benz, η Audi και η Volkswagen διατηρούν σε μεγάλο βαθμό τα πρωτεία στην ποιότητα κατασκευής, στην ασφάλεια, στην οδική συμπεριφορά και στην κατασκευή premium οχημάτων.

Παράλληλα, διαθέτουν εκτεταμένα δίκτυα πωλήσεων, εξυπηρέτησης και ανταλλακτικών σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς και ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές. Σύμφωνα με ειδικούς της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι κινεζικές μάρκες έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο, ωστόσο οι γερμανικές εταιρείες εξακολουθούν να αποτελούν σημείο αναφοράς σε τομείς όπως η αξιοπιστία, η μηχανολογική τελειότητα και η φήμη του brand, ιδιαίτερα στις μεσαίες και πολυτελείς κατηγορίες.

Η γερμανική απάντηση στην κινεζική πρόκληση

Οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές γνωρίζουν ότι η πρόκληση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με το κύρος των ιστορικών τους σημάτων. Η Volkswagen αναφέρει ότι χάρη στις πιο ευέλικτες διαδικασίες λήψης αποφάσεων και ανάπτυξης προϊόντων στην Κίνα,το κέντρο ανάπτυξης του γερμανικού κατασκευαστή στο Χεφέι είναι έως και 30% ταχύτερο και 40% πιο αποδοτικό οικονομικά από τα παραδοσιακά κέντρα εξέλιξης του ομίλου.

Παράλληλα, οι γερμανικοί όμιλοι επενδύουν σε νέες πλατφόρμες, λογισμικά και συνεργασίες με κινεζικές εταιρείες, επιδιώκοντας να επιταχύνουν τους ρυθμούς ανάπτυξης και να μειώσουν το κόστος.

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