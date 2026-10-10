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Ανοιχτή παραμένει η διαδικασία για 420 θέσεις δοκίμων λιμενοφυλάκων στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, με άνδρες και γυναίκες που πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια να μπορούν να διεκδικήσουν μία θέση. Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων λήγει την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026, γεγονός που αφήνει περιορισμένο χρονικό περιθώριο για την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων βημάτων.

Η επιλογή πραγματοποιείται με μοριοδότηση, ενώ όσοι προκριθούν στο επόμενο στάδιο θα κληθούν να συμμετάσχουν σε προκαταρκτικές εξετάσεις.

Οι 420 θέσεις και η κατανομή τους

Οι προσλήψεις κατανέμονται σε τρεις κατηγορίες, με διαφορετικό αριθμό θέσεων για κάθε μία.

Συγκεκριμένα:

126 θέσεις αφορούν τη γενική κατηγορία.

αφορούν τη γενική κατηγορία. 210 θέσεις προορίζονται για την κατηγορία Ειδικών Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων.

προορίζονται για την κατηγορία Ειδικών Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων. 84 θέσεις αφορούν την κατηγορία Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού.

Σημαντικό είναι ότι κάθε υποψήφιος μπορεί να δηλώσει συμμετοχή σε μία μόνο κατηγορία.

Για τη γενική κατηγορία απαιτείται, μεταξύ άλλων, απολυτήριο Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον 10. Για τις δύο ειδικές κατηγορίες ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις που συνδέονται με τη στρατιωτική ιδιότητα και υπηρεσία των υποψηφίων.

Τα βασικά προσόντα

Πριν από την υποβολή της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά αν πληρούν όλα τα απαιτούμενα κριτήρια.

Βασικές προϋποθέσεις είναι οι εξής:

Ημερομηνία γέννησης: Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γεννηθεί από 1η Ιανουαρίου 1998 και μετά .

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γεννηθεί από . Ξένη γλώσσα: Απαιτείται πιστοποιημένη γνώση τουλάχιστον επιπέδου Β2 σε μία από τις προβλεπόμενες γλώσσες.

Απαιτείται πιστοποιημένη γνώση τουλάχιστον επιπέδου σε μία από τις προβλεπόμενες γλώσσες. Ύψος: Το ελάχιστο απαιτούμενο ύψος είναι 1,70 μέτρα για τους άνδρες και 1,63 μέτρα για τις γυναίκες , χωρίς υποδήματα.

Το ελάχιστο απαιτούμενο ύψος είναι και , χωρίς υποδήματα. Στρατιωτική θητεία: Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία έως την ημερομηνία κατάταξης.

Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία έως την ημερομηνία κατάταξης. Προκαταρκτικές εξετάσεις: Όσοι περάσουν στο επόμενο στάδιο θα κληθούν να συμμετάσχουν στις προβλεπόμενες προκαταρκτικές εξετάσεις.

Η τήρηση των βασικών προϋποθέσεων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχιση της διαδικασίας επιλογής.

Πώς γίνεται η ηλεκτρονική αίτηση

Η διαδικασία ξεκινά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Λιμενικού Σώματος, με τους υποψηφίους να χρησιμοποιούν τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.

Αρχικά συμπληρώνεται η αίτηση και δηλώνεται η κατηγορία συμμετοχής. Στη συνέχεια, η αίτηση πρέπει να εκτυπωθεί και να υπογραφεί από τον υποψήφιο.

Ακολουθεί η ηλεκτρονική υποβολή της υπογεγραμμένης αίτησης, μαζί με την πρόσφατη φωτογραφία και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει προηγουμένως να έχουν σαρωθεί.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας απαιτείται επίσης η καταβολή ηλεκτρονικού παραβόλου 10 ευρώ.

Η διαδικασία δεν ολοκληρώνεται, επομένως, με την απλή συμπλήρωση ή αποθήκευση της ηλεκτρονικής φόρμας.

Προσοχή στην οριστικοποίηση της αίτησης

Ένα από τα σημεία που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή είναι η οριστική υποβολή.

Η αποθήκευση της αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν ισοδυναμεί με ολοκληρωμένη συμμετοχή στον διαγωνισμό. Ο υποψήφιος πρέπει να ολοκληρώσει όλα τα στάδια και να υποβάλει οριστικά την αίτηση έως τις 13 Οκτωβρίου 2026.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας, η ηλεκτρονική εφαρμογή δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις.

Για τον λόγο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει εγκαίρως τόσο την υποβολή της αίτησης όσο και την επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Πώς λειτουργεί η μοριοδότηση

Η κατάταξη των υποψηφίων πραγματοποιείται με βάση τη μοριοδότηση, στην οποία λαμβάνονται υπόψη ο βαθμός του απολυτηρίου και συγκεκριμένα πρόσθετα προσόντα.

Επιπλέον μόρια μπορούν να προκύψουν από την πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, την κατοχή πτυχίου ΑΕΙ, συγκεκριμένες επαγγελματικές άδειες οδήγησης, καθώς και την άδεια χειριστή ταχυπλόου.

Επομένως, η συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τα πρόσθετα προσόντα έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αυτά μπορούν να επηρεάσουν τη θέση του υποψηφίου στον πίνακα κατάταξης.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μοριοδότησης, οι υποψήφιοι που θα προκριθούν θα περάσουν στο στάδιο των προκαταρκτικών εξετάσεων, όπως προβλέπεται για τη διαδικασία πρόσληψης.

Η προθεσμία για τους υποψηφίους

Το βασικό χρονικό ορόσημο για όσους ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν μία από τις 420 θέσεις στο Λιμενικό είναι η 13η Οκτωβρίου 2026.

Μέχρι τότε θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική αίτηση, να έχει επιλεγεί η σωστή κατηγορία συμμετοχής, να έχει υπογραφεί και υποβληθεί η αίτηση, να έχουν επισυναφθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να έχει καταβληθεί το παράβολο των 10 ευρώ.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται ώστε να μην παραμείνει η αίτηση σε κατάσταση πρόχειρης ή μη οριστικοποιημένης υποβολής. Η οριστική καταχώριση είναι το απαραίτητο τελευταίο βήμα για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.

Οι υποψήφιοι καλούνται, επομένως, πριν από την τελική υποβολή να ελέγξουν εκ νέου την κατηγορία στην οποία συμμετέχουν, τα προσωπικά στοιχεία, τα δικαιολογητικά, την υπογραφή, τα πρόσθετα προσόντα και την πληρωμή του παραβόλου.

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