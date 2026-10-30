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Η έρευνα Παγκόσμιο Βαρόμετρο 2026 του ομίλου ManpowerGroup, η οποία κατέγραψε τις απόψεις 13.918 εργαζομένων σε 19 χώρες, εξετάζει την ευημερία, την εργασιακή ικανοποίηση και την αυτοπεποίθηση των εργαζομένων για την επαγγελματική τους πορεία. Τα ευρήματα της αναδεικνύουν ένα ενδιαφέρον στοιχείο: παρότι πολλοί εργαζόμενοι αισθάνονται σίγουροι για την εργασία που κάνουν σήμερα, η εικόνα για το επαγγελματικό τους μέλλον συνοδεύεται από μεγαλύτερη αβεβαιότητα.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο συνολικός δείκτης θετικού κλίματος διαμορφώνεται στο 67%. Πίσω από αυτό το ποσοστό, ωστόσο, βρίσκονται διαφορετικές ανάγκες, προσδοκίες και εμπειρίες, οι οποίες επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι αξιολογούν τόσο τη σημερινή τους θέση όσο και τις μελλοντικές επαγγελματικές τους επιλογές.

Ευημερία: πώς θέλουν να αισθάνονται οι εργαζόμενοι στην καθημερινή τους εργασία;

Η επαγγελματική επιτυχία συνδέεται άμεσα και με την καθημερινότητα: τον φόρτο εργασίας, την υποστήριξη που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι, τη σχέση με την ομάδα και τον χρόνο που διαθέτουν για την προσωπική τους ζωή.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο παγκόσμιος δείκτης ευημερίας (well-being) ανέρχεται στο 64%, ενώ έξι στους δέκα εργαζομένους δηλώνουν ότι βιώνουν επαγγελματική εξουθένωση (burnout). Το εύρημα αναδεικνύει τη σημασία ενός εργασιακού περιβάλλοντος στο οποίο οι απαιτήσεις είναι ρεαλιστικές, οι προτεραιότητες ξεκάθαρες και η υποστήριξη ουσιαστική.

Η εισαγωγή εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης προσθέτει μία νέα διάσταση στην καθημερινή εργασία. Η εξοικείωση με αυτά απαιτεί χρόνο, εξάσκηση και καθοδήγηση, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο σημαντική τη σαφήνεια ως προς τις προσδοκίες κάθε ρόλου και την υποστήριξη που παρέχεται στους εργαζομένους για να ανταποκριθούν στις αλλαγές.

Παράγοντες όπως η οργάνωση της καθημερινής εργασίας, η διαχείριση των περιόδων αυξημένου φόρτου, η εκπαίδευση κατά την ένταξη σε έναν νέο ρόλο και η υποστήριξη της ισορροπίας επαγγελματικής και προσωπικής ζωής διαμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό τη συνολική εμπειρία των εργαζομένων.

Εργασιακή ικανοποίηση: τι κάνει έναν ρόλο να ταιριάζει πραγματικά στους εργαζομένους;

Ο παγκόσμιος δείκτης εργασιακής ικανοποίησης (job satisfaction) διαμορφώνεται στο 62%. Την ίδια στιγμή, το 89% των εργαζομένων πιστεύει ότι διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες για να ανταποκριθεί στον σημερινό του ρόλο, αλλά το 43% ανησυχεί ότι η αυτοματοποίηση μπορεί να αντικαταστήσει τη θέση εργασίας του μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν την αυξανόμενη ανησυχία των εργαζομένων για το μέλλον και για τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία μπορεί να επηρεάσει επιμέρους αρμοδιότητες και επαγγελματικούς ρόλους.

Η αβεβαιότητα συνδέεται επίσης με το λεγόμενο «job hugging», δηλαδή την τάση παραμονής σε μία εργασία κυρίως για λόγους ασφάλειας. Στην έρευνα, το 64% των εργαζομένων δηλώνει ότι σκοπεύει να παραμείνει στον σημερινό του εργοδότη στο άμεσο μέλλον. Η παραμονή, ωστόσο, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ένας εργαζόμενος αισθάνεται ικανοποιημένος ή ότι βλέπει σαφείς προοπτικές εξέλιξης.

Η σαφήνεια των αρμοδιοτήτων, η δυνατότητα αξιοποίησης των δεξιοτήτων, η συστηματική ανατροφοδότηση και οι ευκαιρίες μάθησης και ανάληψης μεγαλύτερων ευθυνών αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για τη συνολική εργασιακή εμπειρία.

Εμπιστοσύνη: πώς προετοιμάζονται οι εργαζόμενοι για τις αλλαγές;

Ο δείκτης εμπιστοσύνης (confidence) καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό από τους τρεις δείκτες της έρευνας, φτάνοντας το 73% παγκοσμίως. Ωστόσο, λιγότεροι από τους μισούς εργαζομένους έχουν συμμετάσχει σε κάποια μορφή κατάρτισης δεξιοτήτων κατά το τελευταίο εξάμηνο.

Η μάθηση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων αποτελούν πλέον βασικό μέρος της επαγγελματικής εξέλιξης, ιδιαίτερα καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη επηρεάζει σταδιακά διαφορετικούς ρόλους και κλάδους.

Το AI literacy, δηλαδή η γνώση και η πρακτική κατανόηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, περιλαμβάνει την κατανόηση των δυνατοτήτων και των περιορισμών των σχετικών εργαλείων, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους και την υπεύθυνη χρήση τους στην εργασία.

Στο πλαίσιο αυτό, η παρακολούθηση των δεξιοτήτων που ζητά η αγορά, η συνεχής εκπαίδευση, η πρακτική εφαρμογή της γνώσης και η πρόσβαση σε καθοδήγηση και ανατροφοδότηση αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία.

Αντίστοιχα, όταν οι εργαζόμενοι αξιολογούν έναν εργοδότη, τα προγράμματα εκπαίδευσης, το mentoring και οι δυνατότητες εσωτερικής εξέλιξης αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την επιλογή και τη μακροπρόθεσμη παραμονή σε έναν οργανισμό.

Το επόμενο βήμα ξεκινά από τις προτεραιότητες των εργαζομένων

Οι αλλαγές στην αγορά απασχόλησης δημιουργούν νέα ερωτήματα γύρω από την επαγγελματική πορεία. Για τους εργαζομένους, ζητήματα όπως ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, ένα αντικείμενο που τους ενδιαφέρει, οι σαφείς προσδοκίες, οι ευκαιρίες μάθησης και οι προοπτικές εξέλιξης αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία.

Τα ευρήματα της έρευνας Παγκόσμιο Βαρόμετρο 2026 δείχνουν ότι η σχέση με την εργασία δεν καθορίζεται πλέον μόνο από τον ίδιο τον ρόλο ή τις αποδοχές, αλλά από το συνολικό πλαίσιο μέσα στο οποίο οι εργαζόμενοι καλούνται να εξελιχθούν και να προσαρμοστούν στις αλλαγές.

Η ManpowerGroup Ελλάδας υποστηρίζει την εξέλιξη σας

Σε ένα περιβάλλον όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι τεχνολογικές εξελίξεις μετασχηματίζουν διαρκώς την αγορά εργασίας, η ManpowerGroup Ελλάδας, μέλος του παγκόσμιου ομίλου ManpowerGroup, υποστηρίζει εργαζομένους και οργανισμούς στην προσαρμογή τους στις νέες συνθήκες και ευκαιρίες.

Με βαθιά γνώση των τάσεων απασχόλησης και των αναγκών της αγοράς, η ManpowerGroup Ελλάδας συμβάλλει στη σύνδεση των ανθρώπων με επαγγελματικές ευκαιρίες που ανταποκρίνονται στις δεξιότητες, την εμπειρία και τις φιλοδοξίες τους. Παράλληλα, μέσα από την εξειδίκευση των συμβούλων της και την πλατφόρμα αναζήτησης εργασίας, υποστηρίζει τους υποψηφίους σε διαφορετικά στάδια της επαγγελματικής τους πορείας, από την αναζήτηση της πρώτης ή της επόμενης θέσης έως τον σχεδιασμό του επόμενου βήματος στην καριέρα τους.

Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει, η συνεχής μάθηση, η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και η σωστή καθοδήγηση αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία. Η ManpowerGroup Ελλάδας παραμένει δίπλα στους ανθρώπους, βοηθώντας τους να αναγνωρίζουν τις ευκαιρίες που δημιουργούνται και να προετοιμάζονται για τις νέες απαιτήσεις της εργασίας.

Ανακαλύψτε διαθέσιμες θέσεις εργασίας και περισσότερες πληροφορίες στο: https://www.manpower.gr/el/anazetese-ergasias

*Το παρόν κείμενο βασίζεται στα ευρήματα της έρευνας Παγκόσμιο Βαρόμετρο 2026 του ομίλου ManpowerGroup και έχει δημοσιευθεί στη σελίδα Συμβουλών Καριέρας της ManpowerGroup Ελλάδας.