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Σε διαδικασία ενίσχυσης της διοικητικής της δομής προχωρά η Επιτροπή Ανταγωνισμού, ανοίγοντας τον δρόμο για την κάλυψη πέντε θέσεων ευθύνης με τετραετή θητεία. Η προκήρυξη αφορά τέσσερις θέσεις προϊσταμένων διεύθυνσης και μία θέση προϊσταμένου τμήματος, διευρύνοντας τις δυνατότητες στελέχωσης κρίσιμων μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού.

Οι θέσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα οικονομικής δραστηριότητας και αφορούν τόσο κλάδους προϊόντων και υπηρεσιών όσο και τη νομική και οικονομική υποστήριξη της Επιτροπής.

Οι διευθύνσεις που αναζητούν προϊσταμένους

Ειδικότερα, οι τέσσερις θέσεις προϊσταμένων διεύθυνσης αφορούν τη Διεύθυνση Βιομηχανικών και Καταναλωτικών Προϊόντων, τη Διεύθυνση Τροφίμων και Αγροτικών Προϊόντων, τη Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών, Ασφαλειών και Ελευθέρων Επαγγελμάτων, καθώς και τη Διεύθυνση Επικεφαλής Νομικού της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού.

Η πέμπτη θέση αφορά το Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης, το οποίο υπάγεται στη Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού.

Με τον τρόπο αυτό, η διαδικασία αφορά θέσεις που συνδέονται με διαφορετικούς τομείς της λειτουργίας της Επιτροπής, από την παρακολούθηση επιμέρους αγορών και κλάδων της οικονομίας έως τη νομική και οικονομική υποστήριξη του ελεγκτικού έργου.

Από 22 Οκτωβρίου οι αιτήσεις

Το χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων προβλέπει έναρξη της διαδικασίας στις 22 Οκτωβρίου 2026, ενώ η προθεσμία για τους ενδιαφερόμενους ολοκληρώνεται στις 20 Νοεμβρίου 2026.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να εξετάσουν τα κριτήρια συμμετοχής και τις απαιτήσεις που προβλέπονται για κάθε θέση, καθώς τα καθήκοντα και τα απαιτούμενα προσόντα διαφοροποιούνται ανάλογα με τη διεύθυνση ή το τμήμα που αφορά η προκήρυξη.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα περιγράμματα των θέσεων εργασίας, στα οποία αποτυπώνονται οι αρμοδιότητες και οι απαιτήσεις για κάθε θέση, αλλά και το υπόδειγμα που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την υποβολή της υποψηφιότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα προσόντα, τις αρμοδιότητες των θέσεων και τη διαδικασία υποβολής μέσα από τα συνοδευτικά έγγραφα της σχετικής προκήρυξης.

Η διαδικασία αναμένεται να οδηγήσει στη στελέχωση πέντε νευραλγικών θέσεων, με τους νέους προϊσταμένους να αναλαμβάνουν τετραετή θητεία στις αντίστοιχες οργανωτικές μονάδες της Επιτροπής Ανταγωνισμού.