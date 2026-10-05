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Μηνιαία οικονομική ενίσχυση που φτάνει έως και τα 750 ευρώ για κάθε παιδί χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ σε οικογένειες που έχουν αναλάβει τη φροντίδα ανηλίκων μέσω αναδοχής.

Πρόκειται για το επίδομα αναδοχής, το οποίο έχει στόχο να συμβάλει στην κάλυψη των αναγκών των παιδιών που μεγαλώνουν σε ανάδοχες οικογένειες. Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται για όσο διάστημα διαρκεί η αναδοχή, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προβλεπόμενοι όροι.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι ανάδοχοι γονείς που έχουν οριστεί με δικαστική απόφαση, σύμβαση ή εισαγγελική διάταξη.

Παράλληλα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αναδοχή να έχει καταχωριστεί στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων και να έχει υποβληθεί αίτηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Διαχείριση Αιτήσεων Οικονομικής Ενίσχυσης Αναδοχής».

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, η οικονομική ενίσχυση μπορεί να συνεχιστεί και μετά την ενηλικίωση του αναδεχόμενου ατόμου.

Ειδικότερα, στην περίπτωση αναδοχής ατόμου με αναπηρία δικαιούχοι παραμένουν οι ανάδοχοι γονείς. Εάν το αναδεχόμενο άτομο φοιτά σε φορέα τυπικής εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, δικαιούχος μετά την ενηλικίωσή του είναι το ίδιο το αναδεχόμενο άτομο, ακόμη και εάν πρόκειται για άτομο με αναπηρία.

Αντίστοιχα, όταν το αναδεχόμενο άτομο εκπληρώνει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, δικαιούχος της ενίσχυσης μετά την ενηλικίωσή του είναι το ίδιο.

Τα ποσά της ενίσχυσης

Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται με βάση τα στοιχεία που έχουν καταχωριστεί στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων και διαφοροποιείται ανάλογα με τις ανάγκες του παιδιού.

Για παιδιά τυπικής ανάπτυξης, η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 525 ευρώ τον μήνα.

Το ποσό αυξάνεται στα 750 ευρώ μηνιαίως όταν πρόκειται για παιδιά με πάθηση η οποία προκαλεί αναπηρία οποιασδήποτε μορφής και ποσοστού.

Στις περιπτώσεις αυτές, η ενίσχυση μπορεί να προσαυξάνεται με το ποσό αναπηρικού επιδόματος που ήδη καταβάλλεται ή μπορεί να χορηγηθεί λόγω της ένταξης του αναδεχόμενου ατόμου στα γενικά ή ειδικά προνοιακά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης του ΟΠΕΚΑ.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση

Για τη χορήγηση του επιδόματος οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση με τους κωδικούς Taxisnet στην εφαρμογή «Διαχείριση Αιτήσεων Οικονομικής Ενίσχυσης Αναδοχής» του Πληροφοριακού Συστήματος Αναδοχής και Υιοθεσίας.

Η σχετική εφαρμογή είναι διαθέσιμη μέσω του gov.gr, ενώ για να ολοκληρωθεί η διαδικασία θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά πεδία της αίτησης.

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