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Έως και 500 ευρώ τον μήνα μπορεί να φτάσει το νέο επίδομα διοίκησης που προβλέπεται για το ένστολο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος το οποίο υπηρετεί σε συγκεκριμένες θέσεις ευθύνης.

Η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζει το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης, τους δικαιούχους και τους όρους χορήγησης, με τα ποσά να διαφοροποιούνται ανάλογα με τη διοικητική θέση που κατέχει κάθε στέλεχος.

Στην κορυφή της κλίμακας βρίσκεται ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος δικαιούται επίδομα 500 ευρώ τον μήνα. Ακολουθούν ο Υπαρχηγός με 450 ευρώ, ενώ στα 400 ευρώ διαμορφώνεται το επίδομα για τον Επιτελάρχη και τους Γενικούς Επιθεωρητές Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βορείου και Νοτίου Ελλάδας.

Για τις υπόλοιπες θέσεις διοίκησης τα ποσά διαμορφώνονται κλιμακωτά, ανάλογα με το επίπεδο ευθύνης, ξεκινώντας από τα 80 ευρώ τον μήνα για τους Προϊσταμένους Πυροσβεστικών Κλιμακίων.

Τα ποσά του επιδόματος ανά θέση

Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος: 500 ευρώ

500 ευρώ Υπαρχηγός: 450 ευρώ

450 ευρώ Επιτελάρχης: 400 ευρώ

400 ευρώ Γενικοί Επιθεωρητές Βορείου και Νοτίου Ελλάδας: 400 ευρώ

400 ευρώ Συντονιστές Επιχειρήσεων: 350 ευρώ

350 ευρώ Διοικητής Πυροσβεστικής Ακαδημίας: 350 ευρώ

350 ευρώ Διοικητής ΕΣΚΕΔΙΚ: 350 ευρώ

350 ευρώ Διοικητές Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων: 300 ευρώ

300 ευρώ Διοικητές ΔΙ.Π.Υ.Ν. και Διοικήσεων Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής: 250 ευρώ

250 ευρώ Διοικητές Πυροσβεστικών Υπηρεσιών: 180 ευρώ

180 ευρώ Διοικητές ΕΜΑΚ 1ης και 2ης: 200 ευρώ

200 ευρώ Διοικητές υπόλοιπων ΕΜΑΚ: 150 ευρώ

150 ευρώ Διοικητής 1ης ΕΜΟΔΕ: 200 ευρώ

200 ευρώ Διοικητές υπόλοιπων ΕΜΟΔΕ: 150 ευρώ

150 ευρώ Διοικητής ΜΕΤΠΕ: 200 ευρώ

200 ευρώ Διοικητές Πυροσβεστικών Σταθμών: 100 ευρώ

100 ευρώ Προϊστάμενοι Πυροσβεστικών Κλιμακίων: 80 ευρώ

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα

Η καταβολή του επιδόματος συνδέεται με την πραγματική άσκηση των καθηκόντων της θέσης ευθύνης. Προϋπόθεση είναι ο δικαιούχος να υπηρετεί με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στη θέση που προβλέπει τη χορήγηση της ενίσχυσης.

Το επίδομα συνεχίζει να καταβάλλεται και κατά τη διάρκεια θεσμοθετημένης άδειας έως έναν μήνα. Αντίθετα, αναστέλλεται σε περιπτώσεις απόσπασης, μετακίνησης ή διάθεσης, καθώς και όταν η άδεια υπερβαίνει τον έναν μήνα.

Στις περιπτώσεις αυτές, το ποσό μεταφέρεται στον νόμιμο αναπληρωτή που ασκεί προσωρινά τα συγκεκριμένα καθήκοντα.

Εάν ένα στέλεχος καλύπτει περισσότερες από μία θέσεις διοίκησης, δεν λαμβάνει πολλαπλά επιδόματα, αλλά το ποσό που αντιστοιχεί στην υψηλότερη διοικητική θέση.

Αναδρομική εφαρμογή από τον Οκτώβριο του 2025

Η απόφαση προβλέπει ότι το νέο καθεστώς τίθεται σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2025, γεγονός που σημαίνει ότι έχει αναδρομική εφαρμογή.

Έτσι, οι δικαιούχοι θα λάβουν και τα ποσά που αντιστοιχούν στο διάστημα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του μέτρου έως και την έναρξη της καταβολής του επιδόματος.

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