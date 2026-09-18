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Η τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει να επηρεάζει την αγορά εργασίας στις μεγάλες ανεπτυγμένες οικονομίες, με επιπτώσεις που διαφέρουν ανάλογα με τον κλάδο και το επίπεδο εμπειρίας, σύμφωνα με την Goldman Sachs.

Η επενδυτική τράπεζα της Wall Street διαπίστωσε στην έρευνά της ότι οι κλάδοι που επηρεάζονται περισσότερο από την αυτοματοποίηση μέσω τεχνητής νοημοσύνης παρουσιάζουν γενικά βραδύτερη αύξηση των θέσεων εργασίας από το β’ εξάμηνο του 2022, με τη σχέση αυτή να είναι ιδιαίτερα έντονη στη Γερμανία, την Αυστραλία και τις ΗΠΑ.

Η Goldman αναφέρθηκε σε πρόσφατη έκθεσή της ότι η απασχόληση στον τομέα των υπηρεσιών πληροφοριών και επικοινωνιών, ο οποίος συγκαταλέγεται στους κλάδους με τη μεγαλύτερη έκθεση στην τεχνητή νοημοσύνη, έχει επιβραδυνθεί σε όλες σχεδόν τις μεγάλες ανεπτυγμένες οικονομίες από το 2022.

Ωστόσο, η απασχόληση σε αυτούς τους κλάδους παραμένει κοντά ή πάνω από τη μακροπρόθεσμη τάση της εκτός των ΗΠΑ.

Εξετάζοντας πιο προσεκτικά τους κλάδους με υψηλή έκθεση στην τεχνητή νοημοσύνη, η Goldman διαπίστωσε ένα παρόμοιο, αν και γενικά πιο ήπιο, μοτίβο δυσμενών επιπτώσεων στην απασχόληση σε άλλες ανεπτυγμένες αγορές.

Η απασχόληση στα τηλεφωνικά κέντρα, στην έκδοση λογισμικού, στη συμβουλευτική και στη διαφήμιση έχει πέσει απότομα κάτω από την ιστορική της τάση σε όλες τις ανεπτυγμένες αγορές, ανέφερε η Goldman.

Τα τηλεφωνικά κέντρα ξεχωρίζουν ιδιαίτερα. Η απασχόληση στον κλάδο βρίσκεται πλέον κάτω από τη μακροπρόθεσμη τάση στις ΗΠΑ, με μείωση 39%, στον Καναδά, με μείωση 33%, και στη Γερμανία, με μείωση 27% σε σχέση με τη μακροπρόθεσμη τάση, σύμφωνα με την έκθεση. Η Goldman ανέφερε ότι η τάση αυτή υποδηλώνει ότι οι πιέσεις στην απασχόληση που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη είναι ήδη ορατές σε κλάδους όπου διατίθενται εργαλεία ικανά να αυτοματοποιήσουν την εργασία.

Οι επιπτώσεις φαίνεται να είναι πιο έντονες για όσους επιθυμούν να ξεκινήσουν την καριέρα τους. Η Goldman ανέλυσε την αύξηση της απασχόλησης σε περισσότερα από 800 επαγγέλματα και διαπίστωσε ότι οι δυσμενείς επιπτώσεις που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη ήταν ισχυρότερες μεταξύ των νέων εργαζομένων.

Διαπίστωσε επίσης μια επιπλέον, αν και μικρότερη, αρνητική επίδραση μεταξύ των επαγγελμάτων που θεωρούνται ότι διατρέχουν υψηλό κίνδυνο αντικατάστασης από την τεχνητή νοημοσύνη.

Στην ευρύτερη αγορά εργασίας, μια έκθεση 10% ενός επαγγέλματος στην τεχνητή νοημοσύνη συσχετίστηκε με μείωση μόλις 0,1% στην ετήσια αύξηση του αριθμού των εργαζομένων στη Γαλλία, τον Καναδά και τις ΗΠΑ. Ωστόσο, για τους νέους εργαζόμενους, ο αντίκτυπος κυμάνθηκε μεταξύ περισσότερων από 0,6% (Αυστραλία) και άνω των 0,2% (ΗΠΑ).

Συνολικά, η επενδυτική τράπεζα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι πιέσεις στις προσλήψεις που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη είναι σαφώς ορατές στα δεδομένα απασχόλησης παγκοσμίως, αλλά παραμένουν περιορισμένες σε ένα σχετικά στενό σύνολο κλάδων και εργαζομένων.

Η επίδραση στην αγορά εργασίας εμφανίζεται καθώς η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης εξαπλώνεται στις ανεπτυγμένες οικονομίες.

Η Goldman συνδύασε 11 έρευνες που μετρούν την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης σε διάφορες χώρες και διαπίστωσε ότι οι μεγάλες ανεπτυγμένες αγορές έχουν ποσοστά υιοθέτησης περίπου 15% έως 20%.

Η Γαλλία, οι ΗΠΑ, οι Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο πρωτοστατούν στην υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ η Ιταλία, η Ιαπωνία και η Νέα Ζηλανδία συγκαταλέγονται μεταξύ των ανεπτυγμένων οικονομιών που βρίσκονται στο κατώτερο άκρο της κλίμακας υιοθέτησης. Οι μεγάλες αναδυόμενες αγορές, εν τω μεταξύ, παρουσίαζαν εκτιμώμενα ποσοστά υιοθέτησης μεταξύ 10% και 15%.

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