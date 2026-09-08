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Σε λειτουργία τέθηκε από την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων επιλογής και εγγραφής καταρτιζόμενων στις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027.

Η διαδικασία αφορά τους αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που επιθυμούν να αποκτήσουν επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες σε σύγχρονες ειδικότητες, με τη φοίτηση στις δημόσιες ΣΑΕΚ του υπουργείου να παρέχεται χωρίς κόστος για τους καταρτιζόμενους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής πλατφόρμας, από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 στις 13:00 έως και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026 στις 15:00.

Έως τρεις επιλογές ειδικοτήτων από τους υποψηφίους

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν στην αίτησή τους έως και τρεις ειδικότητες ΣΑΕΚ που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα και στους επαγγελματικούς τους στόχους.

Μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να υποβληθούν και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητά το σύστημα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης και να πραγματοποιηθεί η σωστή μοριοδότηση των υποψηφίων.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, όσοι επιλεγούν θα εγγραφούν αυτόματα στην ειδικότητα και στη ΣΑΕΚ επιτυχίας τους, χωρίς να απαιτείται επιπλέον στάδιο εγγραφής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης, καθώς και απαντήσεις στα συχνότερα ερωτήματα, μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή.

Ξεχωριστή διαδικασία για άτομα με αναπηρία

Για τα άτομα με αναπηρία, η διαδικασία επιλογής ακολουθεί διαφορετικό πλαίσιο. Οι αιτήσεις υποβάλλονται απευθείας στις αντίστοιχες ΣΑΕΚ από την 1η έως και τις 14 Σεπτεμβρίου 2026.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτησή τους με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Διαθέσιμες ειδικότητες και «Χάρτης ΣΑΕΚ»

Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στις ΣΑΕΚ του υπουργείου Παιδείας κατά το νέο εκπαιδευτικό έτος είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν για τις επιλογές που έχουν στη διάθεσή τους.

Παράλληλα, μέσω της εφαρμογής «Χάρτης ΣΑΕΚ», οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τις σχολές και τις ειδικότητες που προσφέρονται ανά περιοχή, διευκολύνοντας την επιλογή τους με βάση τον τόπο φοίτησης.

Η ψηφιακή αυτή υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να έχουν μια συνολική εικόνα των διαθέσιμων προγραμμάτων κατάρτισης πριν ολοκληρώσουν την αίτησή τους.

Ειδική πρόβλεψη για αποφοίτους ΕΠΑΛ

Ξεχωριστή δυνατότητα παρέχεται στους πτυχιούχους ΕΠΑΛ, καθώς και σε αποφοίτους ΤΕΕ Β’ κύκλου και ΤΕΛ, οι οποίοι μπορούν να εγγραφούν απευθείας στο Γ’ εξάμηνο φοίτησης σε συναφείς ειδικότητες των ΣΑΕΚ.

Η δυνατότητα αυτή αφορά ειδικότητες που συνδέονται με τον επαγγελματικό τομέα από τον οποίο έχουν αποφοιτήσει, επιτρέποντας στους καταρτιζόμενους να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους σε πιο προχωρημένο στάδιο.

Οι αιτήσεις των πτυχιούχων ΕΠΑΛ δεν πραγματοποιούνται μέσω της κεντρικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, αλλά υποβάλλονται απευθείας στις ΣΑΕΚ από την 1η έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Η λίστα με τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στο Γ’ εξάμηνο για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027 είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν εγκαίρως για τις επιλογές τους.

Η έναρξη των αιτήσεων για τις ΣΑΕΚ αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην ενίσχυση της επαγγελματικής κατάρτισης, προσφέροντας σε χιλιάδες αποφοίτους τη δυνατότητα να αποκτήσουν εξειδικευμένες δεξιότητες με άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας.

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