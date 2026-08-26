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Η δημιουργία ενός μόνιμου, διαφανούς και θεσμικά θωρακισμένου διαύλου που θα συμβάλλει στην ένταξη εντός της ελληνικής αγοράς εργασίας εξειδικευμένου και ημι-ειδικευμένου δυναμικού από το Νεπάλ, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων, συζητήθηκε στη σημερινή συνάντηση του προεδρείου του ΕΒΕΠ με αντιπροσωπεία από το Νεπάλ.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του επιμελητηρίου, επικεφαλής της αντιπροσωπείας ήταν η Dr. Sarmila Parajuli Dhakal. Η Dr. Dhakal διπλωμάτης με πλούσια εμπειρία στην Ευρώπη ως πρώην πρέσβειρα στην Ισπανία και το Ομάν, είναι πρόεδρος του International Relations & Global Diplomacy Dialogue (IRGDD) – ενός κορυφαίου, ανεξάρτητου think tank με έδρα το Κατμαντού – καθώς και ιδρυτική πρόεδρος του Ambassadors Club Nepal, της ισχυρής διπλωματικής πλατφόρμας που συγκεντρώνει διαπιστευμένους πρέσβεις και επικεφαλής αποστολών. Την Sarmila Parajuli Dhakal συνόδευσε ηγετικό στέλεχος στον τομέα της Πράσινης Ενέργειας και των Τεχνολογικών Επιχειρήσεων, Bimal Dhakal, ενώ από την πλευρά του ΕΒΕΠ στις συνομιλίες μετείχαν, εκτός από τον πρόεδρο Βασίλη Κορκίδη, ο Α’ Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΠ, Δ Μαθιός και τα μέλη του Δ.Σ. Κ. Παπαδιάς, Κ. Καμπόλης, Ε. Κοττάκης και Ι. Παρασκευάκος.

Η νεπαλεζική αντιπροσωπεία ζήτησε την καθοδήγηση του επιμελητηρίου για τον εντοπισμό ανώτερων εκπροσώπων κορυφαίων εταιρειών-μελών. Στόχος είναι η άμεση διοργάνωση Στρογγυλής Τράπεζας Επιχειρηματικής και Εργατικής Συνεργασίας Νεπάλ-Ελλάδας, με έμφαση σε κλάδους έντασης εργασίας, όπως η ναυτιλία και οι ναυτιλιακές υπηρεσίες (επισκευή πλοίων, τεχνικές υπηρεσίες), η εφοδιαστική αλυσίδα (logistics, μεταφορές), ο τουρισμός και η φιλοξενία, η βιομηχανία, η μεταποίηση, τα φάρμακα και η επεξεργασία τροφίμων.

«Δεν αναζητούμε απλώς ευκαιρίες απασχόλησης, αλλά τη δημιουργία μιας μακροπρόθεσμης σχέσης εμπιστοσύνης» τόνισε η Dr. Sarmila Parajuli Dhakal. «Στόχος μας είναι η τίμια απασχόληση, η πλήρης προστασία των εργαζομένων και η ακριβής αντιστοίχιση των δεξιοτήτων τους με τις πραγματικές ανάγκες των Ελλήνων εργοδοτών», πρόσθεσε η διπλωμάτης.

Από την πλευρά του, το προεδρείο του ΕΒΕΠ υποδέχθηκε θετικά την πρόταση, επισημαίνοντας ότι μια τέτοια δομημένη αλληλεπίδραση προσφέρει μια ασφαλή και πρακτική βάση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, ανοίγοντας παράλληλα νέες προοπτικές για το διμερές εμπόριο και την οικονομική διπλωματία.

Στο πνεύμα αυτό, κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε εκτενώς η προοπτική δημιουργίας ενός εξειδικευμένου Γραφείου Διασύνδεσης στο ΕΒΕΠ το οποίο θα λειτουργεί ως μόνιμος δίαυλος επικοινωνίας, με κύριο αντικείμενο τη διευκόλυνση της διαδικασίας ανεύρεσης εργασίας, τη διασφάλιση της θεσμικής εγκυρότητας και την άμεση κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων

Η συνάντηση επισφραγίστηκε με την επίσημη υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του ΕΒΕΠ και του IRGDD. Το Σύμφωνο συνδέει συμπληρωματικά την τεχνογνωσία του IRGDD στην οικονομική διπλωματία, το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις, με τη διπλωματική δικτύωση υψηλού επιπέδου του Ambassadors Club Nepal. Αξίζει να σημειωθεί ότι το IRGDD αποτελεί έναν διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα που έχει ήδη αναπτύξει στρατηγικές θεσμικές σχέσεις στην Ασία, έχοντας υπογράψει αντίστοιχο MoU με το Indian Council of World Affairs (ICWA).

Η νέα αυτή συμφωνία, όπως επισημαίνεται, προβλέπει τη συστηματική ανταλλαγή οικονομικών, εμπορικών και νομικών πληροφοριών σχετικά με επενδυτικές ευκαιρίες και τη διεθνή νομοθεσία, τη διακίνηση μελετών, καθώς και τη στήριξη άμεσων B2B επαφών μεταξύ εταιρειών και επιχειρηματιών σε Νεπάλ και Ελλάδας.

«Η υπογραφή αυτής της συμφωνίας αποτελεί ένα αποφασιστικό βήμα για την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων του Πειραιά, με στόχο τη μείωση της εξάρτησης των εισαγωγών και εξαγωγών από και προς τις ευρωπαϊκές χώρες» δήλωσε ο κ. Κορκίδης. «Αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες προκλήσεις της παγκόσμιας αγοράς, δημιουργούμε ένα επίσημο και ασφαλές πλαίσιο που θα ενισχύσει την ελληνική παρουσία στην Ασία, ανοίγοντας νέους εμπορικούς ορίζοντες, βασισμένους στη διαφάνεια, την αμοιβαία εμπιστοσύνη και τον σεβασμό» συμπλήρωσε.

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