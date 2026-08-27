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Νέα δεδομένα για το εύρος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της ΟΛΠ Α.Ε. δημιουργεί η τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, προκαλώντας ήδη αντιδράσεις στον επιχειρηματικό κόσμο του Πειραιά. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, με τον πρόεδρό του Βασίλη Κορκίδη, θέτει σειρά ερωτημάτων για τις πραγματικές επιδιώξεις πίσω από τη διεύρυνση του εταιρικού σκοπού και ζητά επίσημες απαντήσεις από την κυβέρνηση.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η τροποποίηση του Άρθρου 2 του καταστατικού, που αφορά τον «Σκοπό της Εταιρείας». Σύμφωνα με το ΕΒΕΠ, η αλλαγή δεν συνιστά μια απλή νομική προσαρμογή, αλλά δημιουργεί το πλαίσιο ώστε η ΟΛΠ να επεκτείνει σημαντικά το επιχειρηματικό της αποτύπωμα πέρα από τη διαχείριση του λιμανιού του Πειραιά.

Το νέο καταστατικό προβλέπει δυνατότητα δραστηριοποίησης σε λιμενικές υποδομές και διαχείριση λιμένων εντός και εκτός Ελλάδας, ανάπτυξη υπηρεσιών logistics, ίδρυση θυγατρικών σε ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και συμμετοχή ή επένδυση σε άλλες επιχειρήσεις.

Κατά την εκτίμηση του Επιμελητηρίου, οι συγκεκριμένες προβλέψεις μπορούν να επιτρέψουν στην ΟΛΠ-COSCO να κινηθεί σε ένα πολύ μεγαλύτερο επιχειρηματικό πεδίο: από οδικές μεταφορές και αποθηκευτικούς χώρους μέχρι ναυπηγοεπισκευαστικές δραστηριότητες, ακίνητα, ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα και υποδομές τύπου «dry port».

Το ΕΒΕΠ συνδέει μάλιστα τη διεύρυνση αυτή με το ζήτημα των επενδυτικών υποχρεώσεων του ΟΛΠ, υποστηρίζοντας ότι παραμένουν ανεκπλήρωτες αρχικές προαιρετικές επενδύσεις που προβλέπονταν στο Master Plan και στις μεταγενέστερες τροποποιήσεις του.

Ιδιαίτερο βάρος δίνει ο Βασίλης Κορκίδης στις πιθανές επιπτώσεις για την τοπική επιχειρηματικότητα. Η ανησυχία επικεντρώνεται στο ενδεχόμενο η περαιτέρω καθετοποίηση των δραστηριοτήτων της ΟΛΠ-COSCO να αυξήσει την πίεση σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται γύρω από το λιμάνι, όπως ναυτικοί πράκτορες, μεταφορικές επιχειρήσεις και αυτοκινητιστές. Το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο η διεύρυνση του εταιρικού σκοπού μπορεί να μετατρέψει σταδιακά τον ΟΛΠ από διαχειριστή του μεγαλύτερου ελληνικού λιμανιού σε έναν όμιλο με παρουσία σε ολόκληρη την αλυσίδα μεταφορών και logistics, αλλά και σε δραστηριότητες που δεν συνδέονται άμεσα με το λιμενικό έργο.

Το ΕΒΕΠ δίνει και γεωπολιτική διάσταση στο θέμα, θεωρώντας ότι οι νέες δυνατότητες μιας εταιρείας κινεζικών συμφερόντων, στην οποία εξακολουθεί να συμμετέχει το Ελληνικό Δημόσιο, πρέπει να αξιολογηθούν και από την κυβέρνηση υπό το πρίσμα της συμμετοχής της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με τον Βασίλη Κορκίδη, στη διαδικτυακή Γενική Συνέλευση της ΟΛΠ Α.Ε., όπου η τροποποίηση εγκρίθηκε με ποσοστό 99,9% επί των παρόντων, το ΕΒΕΠ, το οποίο κατέχει 12.000 μετοχές της εταιρείας, επέλεξε να απόσχει από την ψηφοφορία.

Το Επιμελητήριο προαναγγέλλει πλέον θεσμικές παρεμβάσεις προς τα αρμόδια υπουργεία και τη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, ζητώντας να πληροφορηθεί ποια είναι η επίσημη θέση της Πολιτείας απέναντι στη συγκεκριμένη αλλαγή. Παράλληλα ζητά να διευκρινιστεί εάν η κυβέρνηση είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων, εάν είχε υπάρξει οποιαδήποτε προηγούμενη συνεννόηση και, κυρίως, εάν πρόκειται να ζητηθούν από την ΟΛΠ-COSCO συγκεκριμένες απαντήσεις για τις επιχειρηματικές κινήσεις που σχεδιάζει πέρα από τα όρια του λιμανιού του Πειραιά.

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