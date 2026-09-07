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Η προετοιμασία για τη συνταξιοδότηση στα 62 δεν είναι υπόθεση που πρέπει να ξεκινά λίγες εβδομάδες πριν από την κατάθεση της αίτησης. Ειδικά για ασφαλισμένους που έχουν περάσει από περισσότερα Ταμεία ή εργοδότες, ο έλεγχος του ασφαλιστικού ιστορικού ακόμη και δύο χρόνια νωρίτερα μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός για τον χρόνο έκδοσης αλλά και το τελικό ύψος της σύνταξης.

Κενά στα ένσημα, παλαιές περίοδοι ασφάλισης που δεν εμφανίζονται ηλεκτρονικά, εκκρεμείς οφειλές και λανθασμένοι υπολογισμοί του ασφαλιστικού χρόνου μπορούν να μετατραπούν σε σημαντικά εμπόδια όταν η αίτηση έχει ήδη υποβληθεί. Γι’ αυτό η έγκαιρη ανακεφαλαίωση του ασφαλιστικού βίου αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη «ασπίδα» απέναντι σε καθυστερήσεις και απώλειες χρημάτων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και η αναγνώριση πλασματικών ετών, καθώς για αρκετούς ασφαλισμένους αποτελεί το «κλειδί» που μπορεί να οδηγήσει στη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης και στη συνταξιοδότηση στα 62. Πρόκειται, ωστόσο, για επιλογή με σημαντικό οικονομικό κόστος και επομένως απαιτεί προηγουμένως υπολογισμό του πραγματικού οφέλους.

Οι διαδικασίες αναμένεται να γίνουν ευκολότερες με την πλήρη ενοποίηση των πρώην Ασφαλιστικών Ταμείων υπό τον e-ΕΦΚΑ και την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης του ασφαλιστικού ιστορικού των εργαζομένων.

Μέχρι να λειτουργήσει πλήρως ένα ενιαίο ψηφιακό σύστημα απονομής συντάξεων, όμως, οι ασφαλισμένοι που πλησιάζουν στη συνταξιοδότηση χρειάζεται να έχουν ελέγξει εγκαίρως τον φάκελό τους. Ιδίως σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, όπου υπάρχουν περίοδοι σε διαφορετικούς ασφαλιστικούς φορείς, η προετοιμασία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Ανακεφαλαίωση ενσήμων έως δύο χρόνια νωρίτερα

Το πρώτο κρίσιμο βήμα είναι η ψηφιακή ανακεφαλαίωση των χρόνων ασφάλισης. Η διαδικασία μπορεί να ξεκινήσει έως και δύο χρόνια πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία συνταξιοδότησης, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ.

Ο ασφαλισμένος ζητά ουσιαστικά να συγκεντρωθεί και να αποτυπωθεί ο ασφαλιστικός χρόνος από το σύνολο των επιχειρήσεων και των φορέων στους οποίους έχει εργαστεί και ασφαλιστεί.

Ο έγκαιρος έλεγχος επιτρέπει να εντοπιστούν πιθανές ελλείψεις ή κενά στον ασφαλιστικό βίο, προτού αυτά εμφανιστούν ως πρόβλημα κατά την επεξεργασία της αίτησης συνταξιοδότησης.

Εάν διαπιστωθούν αποκλίσεις, υπάρχει έτσι μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο για την αναζήτηση των απαραίτητων δικαιολογητικών και την αποκατάσταση των στοιχείων. Διαφορετικά, μια εκκρεμότητα που θα εντοπιστεί μετά την αίτηση μπορεί να επιμηκύνει σημαντικά τον χρόνο αναμονής.

«Χαμένα» ένσημα και παλαιά ασφαλιστικά αρχεία

Δεύτερο κρίσιμο σημείο αποτελεί η αναζήτηση ενσήμων που δεν εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό ασφαλιστικό ιστορικό.

Το πρόβλημα αφορά κυρίως παλαιότερες περιόδους εργασίας, όταν τα στοιχεία τηρούνταν σε έντυπη μορφή και οι σημερινοί ψηφιακοί μηχανισμοί δεν υπήρχαν. Επιπλέον, αρκετοί ασφαλισμένοι έχουν περάσει από Ταμεία που στο μεταξύ έχουν καταργηθεί και ενσωματωθεί στον e-ΕΦΚΑ.

Η αναζήτηση αυτών των περιόδων μπορεί να αποδειχθεί χρονοβόρα. Για να τεκμηριωθεί ο χρόνος ασφάλισης ενδέχεται να χρειαστούν παλαιά ασφαλιστικά βιβλιάρια, βεβαιώσεις εργοδοτών, εκκαθαρίσεις μισθοδοσίας ή συμβάσεις εργασίας.

Η συγκέντρωση των συγκεκριμένων εγγράφων αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο ασφαλισμένος πρέπει να διασφαλίσει ότι η σύνταξη θα υπολογιστεί με βάση το σύνολο των ετών που πραγματικά εργάστηκε και ασφαλίστηκε.

Ακόμη και ένα κενό που αρχικά φαίνεται μικρό μπορεί να αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία όταν ο εργαζόμενος βρίσκεται κοντά στο απαιτούμενο όριο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Οι οφειλές που μπορούν να μπλοκάρουν τη σύνταξη

Το τρίτο βασικό βήμα αφορά την έγκαιρη διερεύνηση και τακτοποίηση τυχόν ασφαλιστικών οφειλών.

Το ζήτημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς μια παλαιότερη οφειλή που δεν έχει αντιμετωπιστεί εγκαίρως μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα όταν φτάσει η ώρα της συνταξιοδότησης.

Ο ασφαλισμένος μπορεί να διαπιστώσει καθυστερημένα ότι υπάρχει χρέος προς τον ασφαλιστικό φορέα, το οποίο πρέπει να αποπληρωθεί ή να αντιμετωπιστεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες ώστε να προχωρήσει η απονομή της σύνταξης.

Γι’ αυτό ο έλεγχος των οφειλών καλό είναι να πραγματοποιείται παράλληλα με την ανακεφαλαίωση του ασφαλιστικού χρόνου και όχι όταν έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία συνταξιοδότησης.

Πλασματικά έτη: Το «κλειδί» για σύνταξη στα 62

Η εξαγορά πλασματικών χρόνων ασφάλισης αποτελεί για πολλούς εργαζομένους ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για ταχύτερη συνταξιοδότηση.

Η δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου μπορεί να καλύψει το διάστημα που λείπει για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων ετών ασφάλισης. Χρησιμοποιείται ιδιαίτερα από ασφαλισμένους που επιδιώκουν να συμπληρώσουν 40 έτη και να αποχωρήσουν στα 62.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ειδικών στην κοινωνική ασφάλιση, σημαντικό ποσοστό των ασφαλισμένων αξιοποιεί πλασματικά έτη είτε για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, ιδίως στο Δημόσιο, είτε για να φτάσει στο απαιτούμενο όριο της 40ετίας.

Η δυνατότητα συνταξιοδότησης στα 62 μπορεί να αξιοποιηθεί από ασφαλισμένους που διαθέτουν περίπου 33-34 χρόνια πραγματικής ασφάλισης και έχουν τη δυνατότητα, μέσω της αναγνώρισης επιτρεπόμενων πλασματικών χρόνων, να συμπληρώσουν συνολικά τα 40 έτη.

Η επιλογή αυτή, πάντως, δεν είναι χωρίς κόστος. Η εξαγορά υπολογίζεται με επιβάρυνση που αντιστοιχεί στο 20% επί του μισθού, με το τελικό ποσό να επηρεάζεται από τις αποδοχές ή το ημερομίσθιο του εργαζομένου κατά τον χρόνο κατά τον οποίο πραγματοποιείται η εξαγορά.

Για τον λόγο αυτό δεν αρκεί να διαπιστωθεί ότι κάποιος μπορεί να αναγνωρίσει πλασματικά έτη. Χρειάζεται να εξεταστεί πόσα χρόνια πραγματικά απαιτούνται, πόσο θα κοστίσει η εξαγορά και ποιο θα είναι το συνταξιοδοτικό όφελος.

Μια ακριβή εξαγορά που δεν αλλάζει ουσιαστικά τον χρόνο εξόδου ή το ύψος της σύνταξης μπορεί να μην αποτελεί την καλύτερη επιλογή. Αντίθετα, όταν τα πλασματικά έτη συμπληρώνουν ακριβώς τον χρόνο που λείπει για τη θεμελίωση του δικαιώματος, μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικά.

Το βασικό μήνυμα για όσους πλησιάζουν στα 62 είναι επομένως η έγκαιρη προετοιμασία. Ανακεφαλαίωση του ασφαλιστικού ιστορικού, αναζήτηση χαμένων ενσήμων, έλεγχος οφειλών και υπολογισμός του κόστους των πλασματικών ετών αποτελούν τα κρίσιμα βήματα πριν από την αίτηση.

Όσο νωρίτερα εντοπιστούν πιθανές εκκρεμότητες, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες η διαδικασία απονομής να προχωρήσει χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις, καθυστερήσεις ή έναν τελικό υπολογισμό χαμηλότερο από εκείνον που πραγματικά δικαιούται ο ασφαλισμένος.

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