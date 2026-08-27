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Ιδιαίτερα αυξημένη εμφανίζεται η συνταξιοδοτική έξοδος των γυναικών, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, περίπου επτά στις δέκα νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης υποβάλλονται από γυναίκες. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την εικόνα διαδραματίζουν οι ειδικές διατάξεις που εξακολουθούν να παρέχουν σε ορισμένες κατηγορίες ασφαλισμένων τη δυνατότητα αποχώρησης πριν από το γενικό όριο των 62 ετών.

Το ευνοϊκότερο πλαίσιο για τις μητέρες ανηλίκων που είχαν ασφαλιστεί πριν από το 1993 παραμένει ενεργό και μέσα στο 2026. Βασική προϋπόθεση είναι να είχαν συμπληρωθεί τόσο ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης όσο και η ανηλικότητα του παιδιού κατά την κρίσιμη περίοδο 2010-2012. Ανάλογα με την περίπτωση, οι δικαιούχοι μπορούν να αποχωρήσουν με μειωμένη σύνταξη σε ηλικίες από 58 έως 61 ετών ή με πλήρη σύνταξη εφόσον συμπληρώνουν μέσα στο 2026 το κατοχυρωμένο μεταβατικό όριο.

Μητέρες ανηλίκων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται γυναίκες οι οποίες έως το 2010 είχαν συγκεντρώσει 5.500 ημέρες ασφάλισης και παράλληλα είχαν ανήλικο παιδί. Εφόσον είχαν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους μέχρι και το 2018, μπορούν να λάβουν πλήρη σύνταξη με το νέο ηλικιακό όριο των 61 ετών. Η δυνατότητα αυτή ισχύει ακόμη και εάν συμπληρώνουν τα 61 μέσα στο 2026, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ήδη αποχωρήσει με μειωμένη σύνταξη.

Διαφορετικά όρια προβλέπονται για γυναίκες που είχαν 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανήλικο παιδί το 2010 ή το 2011 και είχαν συμπληρώσει, αντίστοιχα, το 50ό ή το 52ο έτος της ηλικίας τους το 2017 ή το 2018. Οι συγκεκριμένες ασφαλισμένες μπορούν να αποχωρήσουν με μειωμένη σύνταξη με όριο ηλικίας 58 ετών και 5 μηνών ή 60 ετών και 2 μηνών, ακόμη και εάν το αντίστοιχο όριο συμπληρώνεται μέσα στο 2026.

Για τις μητέρες που είχαν 5.500 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ και ανήλικο τέκνο το 2012, ισχύει ακόμη μία ειδική πρόβλεψη. Όσες είχαν συμπληρώσει το 55ο έτος μέχρι το 2018 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη σύνταξη όταν φτάσουν στο νέο όριο των 61 ετών, ακόμη και εάν αυτό συμβεί το 2026. Αντίθετα, όσες έκλεισαν τα 55 από το 2019 και μετά οδηγούνται υποχρεωτικά στη μειωμένη σύνταξη στα 62.

Τι ισχύει στα Ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών

Ευνοϊκές διατάξεις εξακολουθούν να εφαρμόζονται και για μητέρες που προέρχονται από τα πρώην Ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών. Όσες είχαν συμπληρώσει 25ετία το 2010, είχαν ανήλικο παιδί και έκλεισαν τα 50 μέχρι και το 2017 μπορούν να λάβουν πλήρη σύνταξη με μεταβατικό όριο που φτάνει έως τα 58 έτη και 5 μήνες, ακόμη και εάν το συμπληρώνουν το 2026.

Για όσες συμπλήρωσαν το 50ό έτος μετά το 2017, τα μεταβατικά όρια αυξάνονται σταδιακά, φτάνοντας στα 60 έτη και 2 μήνες, στα 61 έτη και 3 μήνες και στη συνέχεια σε υψηλότερες ηλικίες. Αντίστοιχη αντιμετώπιση προβλέπεται για τις μητέρες που είχαν 25ετία και ανήλικο παιδί το 2011 και είχαν φτάσει στην ηλικία των 52 ετών μέχρι το 2018.

Στην περίπτωση των μητέρων που συμπλήρωσαν 25ετία με ανήλικο τέκνο το 2012, εφόσον είχαν κλείσει τα 55 μέχρι το 2018, προβλέπεται δυνατότητα εξόδου με πλήρη σύνταξη σε ηλικία έως 61 ετών. Το δικαίωμα διατηρείται ακόμη και όταν το συγκεκριμένο ηλικιακό όριο συμπληρώνεται μέσα στο 2026.

Γονείς με ανήλικο παιδί στο Δημόσιο

Ειδικά όρια ηλικίας εφαρμόζονται και στους ασφαλισμένους γονείς του Δημοσίου. Όσοι είχαν ανήλικο τέκνο και 25ετία το 2011 και συμπλήρωσαν τα 52 το 2017 μπορούν να αποχωρήσουν από την ηλικία των 58 ετών και 5 μηνών. Αν το 52ο έτος συμπληρώθηκε το 2018, το όριο συνταξιοδότησης ανεβαίνει στα 60 έτη και 2 μήνες, ακόμη και εάν η ηλικία αυτή συμπληρώνεται μέσα στο 2026.

Για ασφαλισμένους γονείς με ανήλικο παιδί και 25ετία το 2012, εφόσον συμπλήρωσαν τα 55 το 2017, η έξοδος μπορεί να πραγματοποιηθεί από τα 59 έτη και 6 μήνες. Αντίστοιχα, όσοι έκλεισαν τα 55 το 2019 μπορούν να αποχωρήσουν με πλήρη σύνταξη στα 62 έτη και 6 μήνες, ακόμη και εάν το συγκεκριμένο όριο συμπληρώνεται το 2026.

Οι προϋποθέσεις για τρίτεκνους στο Δημόσιο

Ξεχωριστό πλαίσιο ισχύει και για τους τρίτεκνους δημόσιους υπαλλήλους. Όσοι είχαν συμπληρώσει 21 έτη υπηρεσίας το 2011 και έφτασαν στην ηλικία των 52 ετών το 2017 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από τα 58 έτη και 5 μήνες. Για όσους έκλεισαν τα 52 το 2018, το αντίστοιχο όριο διαμορφώνεται στα 60 έτη και 2 μήνες. Και στις δύο περιπτώσεις, το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί εφόσον το απαιτούμενο όριο ηλικίας συμπληρώνεται το 2026.

Για τους τρίτεκνους που είχαν 23 έτη το 2012 και συμπλήρωσαν το 55ο έτος το 2017, το ηλικιακό όριο συνταξιοδότησης είναι 59 έτη και 6 μήνες. Όσοι συμπλήρωσαν τα 55 το 2018 μπορούν να αποχωρήσουν στα 61, ακόμη και εάν φτάνουν στην απαιτούμενη ηλικία μέσα στο 2026.

Μειωμένη σύνταξη με 25ετία στο Δημόσιο

Δυνατότητα λήψης μειωμένης σύνταξης από το Δημόσιο πριν από τα 62 εξακολουθεί να υπάρχει για συγκεκριμένους «παλαιούς ασφαλισμένους», δηλαδή όσους είχαν πρωτοασφαλιστεί πριν από το 1993.

Η δυνατότητα αφορά ασφαλισμένους που είχαν συμπληρώσει τις κρίσιμες ηλικίες των 55 ετών –στη συγκεκριμένη περίπτωση μόνο για γυναίκες– καθώς και των 56, 58 ή 60 ετών έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, έχοντας παράλληλα κατοχυρώσει 25ετία κατά τα έτη 2010, 2011 ή 2012. Η 25ετία μπορεί να έχει συμπληρωθεί είτε με πραγματικό χρόνο ασφάλισης είτε με την αναγνώριση πλασματικών ετών.

Έτσι, άνδρες και γυναίκες με 25ετία το 2011 και ηλικία 56 ετών έως το τέλος του 2022 μπορούν να αποχωρήσουν με μειωμένη σύνταξη σύμφωνα με τις κατοχυρωμένες προϋποθέσεις. Αντίστοιχα ισχύει για όσους είχαν 25ετία το 2012 και είχαν συμπληρώσει τα 58 έως το τέλος του 2022.

Αν, όμως, οι ηλικίες των 56 ή 58 ετών συμπληρώθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2023 και μετά, το ευνοϊκότερο ηλικιακό όριο δεν μπορεί να αξιοποιηθεί και η μειωμένη σύνταξη χορηγείται υποχρεωτικά στα 62.

Ειδικό καθεστώς για τα βαρέα και ανθυγιεινά

Ξεχωριστές συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις εξακολουθούν να ισχύουν για τις γυναίκες που έχουν ασφαλιστεί στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων.

Οι ειδικές αυτές διατάξεις, σε συνδυασμό με τα μεταβατικά όρια για μητέρες ανηλίκων, γονείς και τρίτεκνους, δημιουργούν διαφορετικές δυνατότητες εξόδου ανάλογα με το έτος ασφάλισης, τον χρόνο που είχε συμπληρωθεί στις κρίσιμες ημερομηνίες και την ηλικία κάθε ασφαλισμένης.

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