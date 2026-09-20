Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Αυξήσεις στις συντάξεις που θα ξεκινούν από περίπου 2,6% και, ανάλογα με την πορεία του πληθωρισμού, θα μπορούσαν να φθάσουν ακόμη και στο 3% αναμένονται για τους συνταξιούχους το 2027.

Με τη νέα αναπροσαρμογή, η μέση σύνταξη γήρατος, η οποία σήμερα διαμορφώνεται στα 975 ευρώ μεικτά, αναμένεται να φθάσει περίπου στα 1.000 ευρώ, περνώντας για πρώτη φορά το συγκεκριμένο όριο.

Το πραγματικό όφελος θα διαφοροποιείται ανάλογα με το ύψος της σύνταξης. Για περίπου 2,5 εκατ. συνταξιούχους, οι μηνιαίες αυξήσεις εκτιμάται ότι θα ξεκινούν από περίπου 16 ευρώ για τις χαμηλές συντάξεις των 600 ευρώ και θα μπορούν να φθάνουν περίπου στα 70 ευρώ για υψηλές συντάξεις της τάξης των 2.700 ευρώ.

Σε ετήσια βάση, οι χαμηλοσυνταξιούχοι υπολογίζεται ότι θα έχουν όφελος περίπου 180 ευρώ, ενώ όσοι βρίσκονται στη μεσαία κατηγορία, με συντάξεις γύρω στα 1.400 ευρώ, θα μπορούν να κερδίσουν περίπου 445 ευρώ τον χρόνο.

Για συντάξεις έως 2.000 ευρώ, το ετήσιο όφελος μπορεί να φθάσει περίπου στα 625 ευρώ, ενώ για συνταξιούχους με αποδοχές άνω των 2.700 ευρώ οι ετήσιες αυξήσεις εκτιμάται ότι μπορούν να διαμορφωθούν στα 840 ευρώ ή και υψηλότερα.

Ο πληθωρισμός κρατά το «κλειδί» για την τελική αύξηση

Το τελικό ποσοστό της αύξησης για το 2027 δεν έχει ακόμη κλειδώσει και μπορεί να αποδειχθεί μεγαλύτερο από το βασικό σενάριο. Καθοριστικός παράγοντας θα είναι η πορεία που θα ακολουθήσει ο πληθωρισμός σε ετήσια βάση κατά τη διάρκεια του 2026.

Ήδη, στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2026, ο πληθωρισμός εμφανίζει αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Εάν παραμείνει περίπου στα σημερινά επίπεδα μέχρι το τέλος του έτους, τότε η αύξηση των συντάξεων εκτιμάται ότι θα «κλειδώσει» στην περιοχή του 2,6%-2,7%.

Εάν, αντίθετα, ο ετήσιος πληθωρισμός κινηθεί υψηλότερα και πλησιάσει το 4%, τότε η αναπροσαρμογή των συντάξεων θα μπορούσε να φθάσει ακόμη και στο 3%.

Πώς βγαίνει το ποσοστό που θα πάρουν οι συνταξιούχοι

Η ετήσια αύξηση των συντάξεων καθορίζεται από δύο βασικούς παράγοντες: τον πληθωρισμό και τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας. Το άθροισμα των δύο μεγεθών διαιρείται διά δύο και το αποτέλεσμα καθορίζει το ποσοστό της αναπροσαρμογής.

Με τον ρυθμό ανάπτυξης για το 2026 να εκτιμάται γύρω στο 2%, το μέγεθος που θα παίξει τον καθοριστικότερο ρόλο στην τελική αύξηση είναι πλέον ο πληθωρισμός.

Εάν, για παράδειγμα, ο πληθωρισμός κλείσει τη χρονιά στο 3,5%, τότε μαζί με ανάπτυξη 2% το άθροισμα θα διαμορφωθεί στο 5,5%. Το μισό αυτού του ποσοστού οδηγεί σε αύξηση συντάξεων 2,75%.

Εάν ο πληθωρισμός περιοριστεί στο 3,3%, τότε μαζί με ανάπτυξη 2% το συνολικό ποσοστό διαμορφώνεται στο 5,3% και η αύξηση των συντάξεων προκύπτει στο 2,65%.

Για να φθάσει η αναπροσαρμογή στο 3%, θα πρέπει ο πληθωρισμός να κλείσει το 2026 περίπου στο 4%. Σε αυτή την περίπτωση, μαζί με ανάπτυξη 2%, το άθροισμα θα φθάσει στο 6% και η αύξηση θα είναι ίση με το μισό, δηλαδή 3%.

Ακόμη και στο βασικό σενάριο, πάντως, η αύξηση που θα λάβουν οι συνταξιούχοι το 2027 θα είναι μεγαλύτερη από το 2,4% που έλαβαν φέτος.

Οι έξι κατηγορίες που μπαίνουν στις αυξήσεις

Στη νέα αναπροσαρμογή θα ενταχθούν έξι βασικές κατηγορίες συνταξιούχων, καλύπτοντας τόσο παλαιούς όσο και νέους δικαιούχους.

Πρώτη κατηγορία είναι οι παλαιοί συνταξιούχοι στους οποίους απονεμήθηκε σύνταξη πριν από τις 13 Μαΐου 2016 και των οποίων η σύνταξη έχει ήδη επανυπολογιστεί. Οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι θα λάβουν κανονικά την αύξηση που θα καθοριστεί για το 2027.

Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται οι παλαιοί συνταξιούχοι οι οποίοι εξακολουθούν να έχουν υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς μετά τον επανυπολογισμό της σύνταξής τους. Η συγκεκριμένη κατηγορία επηρεάζεται από μια σημαντική αλλαγή, καθώς ο μηχανισμός της προσωπικής διαφοράς καταργείται.

Φέτος οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι έλαβαν τουλάχιστον τη μισή αύξηση, όμως από το 2027 η αύξηση θα καταβάλλεται ολόκληρη, ανεξάρτητα από το εάν υπάρχει υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς.

Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει όσους συνταξιοδοτήθηκαν πριν από τις 13 Μαΐου 2016 αλλά ο επανυπολογισμός της σύνταξής τους δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Στις περιπτώσεις αυτές, η αύξηση θα δοθεί πάνω στο υφιστάμενο ποσό της σύνταξης. Όταν ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός, θα γίνει νέα προσαρμογή και θα επανυπολογιστούν όλες οι αυξήσεις από το 2023 έως και το 2027 με βάση το νέο ποσό της σύνταξης.

Ποιοι παλαιοί και νέοι συνταξιούχοι καλύπτονται

Στην τέταρτη κατηγορία περιλαμβάνονται οι συνταξιούχοι στους οποίους απονεμήθηκε σύνταξη πριν από τις 13 Μαΐου 2016, αλλά η παροχή τους δεν υπόκειται σε επανυπολογισμό.

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται, μεταξύ άλλων, οι συντάξεις του ΟΓΑ, καθώς και συντάξεις που χορηγούνται από το ΝΑΤ και υπολογίζονται βάσει ειδικών διατάξεων.

Η πέμπτη κατηγορία αφορά τους νέους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη από τις 13 Μαΐου 2016 και μετά. Κατά κανόνα, πρόκειται για δικαιούχους που λαμβάνουν μικρότερα ποσά συντάξεων και δεν έχουν προσωπική διαφορά.

Τέλος, στην έκτη κατηγορία περιλαμβάνονται όσοι θα λάβουν την απόφαση συνταξιοδότησής τους από την 1η Ιανουαρίου 2027 και μετά, όπως για παράδειγμα περιπτώσεις εκκρεμών συντάξεων, εφόσον όμως η ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξής τους ανατρέχει έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Ποιοι μένουν προσωρινά εκτός

Αντίθετα, δεν θα λάβουν άμεσα την αύξηση όσοι εισπράττουν έναντι ή προσωρινή σύνταξη.

Οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι δεν χάνουν την αναπροσαρμογή. Η αύξηση που τους αναλογεί θα υπολογιστεί και θα πιστωθεί μαζί με τα αναδρομικά όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία και εκδοθεί η οριστική σύνταξή τους.

Με αυτόν τον τρόπο, η αναπροσαρμογή θα υπολογιστεί τελικά και για τις συγκεκριμένες κατηγορίες, αλλά η καταβολή της θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Στα 458,48 ευρώ η εθνική σύνταξη με αύξηση 2,6%

Η αύξηση του 2027 θα περάσει και στην εθνική σύνταξη, επηρεάζοντας όχι μόνο όσους είναι ήδη συνταξιούχοι αλλά και όσους πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν μέσα στο επόμενο έτος.

Με βάση το βασικό σενάριο για αύξηση 2,6%, το ποσό της εθνικής σύνταξης αναμένεται να διαμορφωθεί στα 458,48 ευρώ.

Εάν το τελικό ποσοστό αναπροσαρμογής κινηθεί υψηλότερα λόγω της πορείας του πληθωρισμού, αντίστοιχα υψηλότερο θα είναι και το νέο ποσό της εθνικής σύνταξης. Το τελικό ύψος των αυξήσεων θα αποσαφηνιστεί όταν οριστικοποιηθούν τα στοιχεία για την ανάπτυξη και κυρίως τον πληθωρισμό του 2026.

Διαβάστε ακόμη

Γερμανία: Στην κόψη του ξυραφιού ο Μερτς – Διπλή εκλογική δοκιμασία για CDU και κυβέρνηση

Ο Τραμπ ψάχνει «τσάρο» για την ΑΙ – «Θα δημιουργήσω μια Δύναμη Τεχνητής Νοημοσύνης»

Στα 10 δισ. ευρώ ο ετήσιος στόχος για τις ιδιωτικές επενδύσεις

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ