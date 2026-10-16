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Χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης θα καταβληθεί στις 30 Νοεμβρίου το επίδομα των 400 ευρώ στους δικαιούχους που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Για τους συνταξιούχους βασικό κριτήριο αποτελεί η συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, ενώ για συγκεκριμένες κατηγορίες ισχύουν διαφορετικές προϋποθέσεις.

Η οικονομική ενίσχυση αφορά περίπου 2,3 εκατομμύρια συνταξιούχους, χωρίς να τίθενται εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια για την καταβολή της.

Από το μέτρο εξαιρούνται οι συνταξιούχοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος, ακόμη και στην περίπτωση που έχουν συνταξιοδοτηθεί έπειτα από πολλά χρόνια ασφάλισης. Διαφορετικό καθεστώς προβλέπεται για όσους λαμβάνουν σύνταξη λόγω χηρείας, καθώς μπορούν να εισπράξουν την ενίσχυση από την ηλικία των 60 ετών, εφόσον δεν λαμβάνουν ταυτόχρονα και δική τους σύνταξη.

Χωρίς ηλικιακό περιορισμό μπορούν να λάβουν τα 400 ευρώ οι ανασφάλιστοι υπερήλικες, όσοι λαμβάνουν ιδρυματικό επίδομα, καθώς και οι δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ. Στις συγκεκριμένες κατηγορίες μπορούν επίσης να περιλαμβάνονται εργαζόμενοι στους οποίους καταβάλλεται αντίστοιχο επίδομα.

Τα χρήματα θα πιστωθούν αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να χρειάζεται να προηγηθεί οποιαδήποτε αίτηση ή άλλη ενέργεια. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ εάν πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Την ίδια ώρα, από τον Δεκέμβριο αναμένεται να αρχίσει η εφαρμογή των αυξήσεων στις συντάξεις για το 2027, με το βασικό σενάριο να τοποθετεί το ποσοστό αναπροσαρμογής περίπου στο 2,8%.

Η αύξηση αναμένεται να αφορά το σύνολο των συνταξιούχων, καθώς, σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί, καταργείται η προσωπική διαφορά.

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