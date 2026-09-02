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Η εθνική σύνταξη αποτελεί τη σταθερή βάση πάνω στην οποία προστίθεται το ανταποδοτικό μέρος της κύριας σύνταξης, όμως το ποσό που τελικά πιστώνεται στον δικαιούχο δεν είναι ίδιο για όλους. Από την 1η Ιανουαρίου 2026, το πλήρες ποσό έχει αυξηθεί στα 446,87 ευρώ, ωστόσο μια σειρά από προϋποθέσεις και μειώσεις μπορούν να περιορίσουν σημαντικά την τελική καταβολή.

Καθοριστικό ρόλο παίζουν όχι μόνο τα έτη ασφάλισης, αλλά και τα χρόνια μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα, η ηλικία κατά την οποία γίνεται η συνταξιοδότηση και το εάν πρόκειται για πλήρη ή μειωμένη σύνταξη. Παράλληλα, ειδικοί κανόνες ισχύουν όταν ο ίδιος δικαιούχος λαμβάνει περισσότερες από μία κύριες συντάξεις.

Το ποσό των 446,87 ευρώ, επομένως, αποτελεί την αφετηρία του υπολογισμού και όχι ένα εγγυημένο ποσό για κάθε νέο συνταξιούχο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, οι διαφορετικοί «κόφτες» μπορούν να λειτουργήσουν σωρευτικά, οδηγώντας την εθνική σύνταξη αισθητά χαμηλότερα.

Η 20ετία που «ξεκλειδώνει» τα 446,87 ευρώ

Για τη χορήγηση εθνικής σύνταξης γήρατος απαιτείται καταρχάς η συμπλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, τόσο ως προς την ηλικία όσο και ως προς τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης.

Το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης αντιστοιχεί σε ασφαλισμένους με τουλάχιστον 20 χρόνια ασφάλισης, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται και οι υπόλοιποι όροι που προβλέπονται για τη διαμονή στην Ελλάδα.

Διαφορετική είναι η εικόνα για όσους έχουν ασφαλιστικό χρόνο από 15 έως 19 έτη. Για κάθε έτος που υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση της 20ετίας επιβάλλεται μείωση 2% στο ποσό της εθνικής σύνταξης.

Έτσι, στα 19 χρόνια ασφάλισης η περικοπή ανέρχεται σε 2%, στα 18 χρόνια σε 4%, στα 17 σε 6%, στα 16 σε 8% και στα 15 χρόνια φτάνει συνολικά το 10%.

Με το πλήρες ποσό των 446,87 ευρώ, ένας ασφαλισμένος που έχει συμπληρώσει μόνο την ελάχιστη 15ετία περιορίζεται περίπου στα 402,18 ευρώ, πριν εξεταστεί εάν συντρέχει κάποιος ακόμη λόγος μείωσης.

Η διαφορά μπορεί εκ πρώτης όψεως να μην εμφανίζεται ιδιαίτερα μεγάλη σε μηνιαία βάση, αποκτά όμως μεγαλύτερη σημασία σε βάθος χρόνου, καθώς ακολουθεί τον συνταξιούχο κατά την περίοδο καταβολής της σύνταξής του.

Ο δεύτερος «κόφτης» από τα χρόνια διαμονής

Η συμπλήρωση 20 ετών ασφάλισης από μόνη της δεν εξασφαλίζει τα 446,87 ευρώ. Για την πλήρη εθνική σύνταξη λόγω γήρατος απαιτείται παράλληλα μόνιμη και νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα επί 40 χρόνια.

Ο σχετικός χρόνος εξετάζεται μεταξύ του 15ου έτους ηλικίας του ασφαλισμένου και της ημερομηνίας κατά την οποία κατατίθεται η αίτηση συνταξιοδότησης. Για να θεμελιωθεί δικαίωμα στην εθνική σύνταξη απαιτούνται τουλάχιστον 15 χρόνια μόνιμης και νόμιμης διαμονής στη χώρα.

Από εκεί και πέρα, εφόσον δεν συμπληρώνονται τα 40 απαιτούμενα χρόνια, ενεργοποιείται νέα περικοπή. Για κάθε έτος που λείπει από την 40ετία, η εθνική σύνταξη περιορίζεται κατά 1/40, δηλαδή κατά 2,5%.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και κάποιος με τουλάχιστον 20 χρόνια ασφάλισης μπορεί να μη λάβει ολόκληρο το ποσό. Εάν, για παράδειγμα, διαθέτει 35 χρόνια διαμονής αντί για 40, υπολείπεται κατά πέντε έτη και επομένως εφαρμόζεται η αντίστοιχη μείωση.

Η συγκεκριμένη προϋπόθεση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για ασφαλισμένους που έχουν περάσει μεγάλο μέρος της επαγγελματικής ή προσωπικής τους ζωής στο εξωτερικό και επιστρέφουν στην Ελλάδα πριν από τη συνταξιοδότηση.

Μειωμένη σύνταξη: Περικοπή έως 30%

Ακόμη μεγαλύτερη μπορεί να είναι η απώλεια για όσους επιλέγουν να αποχωρήσουν από την εργασία τους πριν από το προβλεπόμενο όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη γήρατος.

Στην περίπτωση μειωμένης σύνταξης, προβλέπεται περικοπή 6% για κάθε έτος που υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου πλήρους συνταξιοδότησης. Το ανώτατο ποσοστό της μείωσης έχει οριστεί στο 30%.

Κατά συνέπεια, ένας ασφαλισμένος που συνταξιοδοτείται πέντε χρόνια νωρίτερα μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με τη μέγιστη περικοπή. Με βάση το πλήρες ποσό των 446,87 ευρώ, μια μείωση 30% αντιστοιχεί σε περίπου 134 ευρώ τον μήνα μόνο από το συγκεκριμένο τμήμα της σύνταξης.

Κρίσιμη λεπτομέρεια είναι ότι αυτή η μείωση επιβάλλεται στην εθνική σύνταξη και όχι στο ανταποδοτικό μέρος. Το ανταποδοτικό τμήμα υπολογίζεται με βάση τον ασφαλιστικό βίο, τις συντάξιμες αποδοχές και τις καταβληθείσες εισφορές.

Επομένως, η επιλογή πρόωρης εξόδου χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η χρονική απόσταση από το όριο πλήρους συνταξιοδότησης επηρεάζει απευθείας το ποσό της εθνικής σύνταξης.

Τι ισχύει για δύο κύριες συντάξεις

Ξεχωριστοί κανόνες εφαρμόζονται στις περιπτώσεις σώρευσης κύριων συντάξεων, καθώς η ύπαρξη περισσότερων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων δεν σημαίνει ότι ο ασφαλισμένος δικαιούται αντίστοιχα περισσότερες πλήρεις εθνικές συντάξεις.

Όταν καταβάλλονται δύο πλήρεις κύριες συντάξεις, ο δικαιούχος λαμβάνει μόνο μία πλήρη εθνική σύνταξη.

Εφόσον υπάρχει μία πλήρης και μία μειωμένη κύρια σύνταξη, το συνολικό ποσό της εθνικής σύνταξης που καταβάλλεται παραμένει πλήρες.

Στην περίπτωση δύο μειωμένων κύριων συντάξεων, υπολογίζεται το ποσό της εθνικής σύνταξης που αναλογεί σε καθεμία. Η συνολική καταβολή μπορεί να φτάσει μέχρι το ύψος της πλήρους εθνικής σύνταξης, χωρίς να το υπερβαίνει με βάση τους σχετικούς κανόνες.

Πρακτικά, το σύστημα αντιμετωπίζει την εθνική σύνταξη ως ενιαία βασική παροχή, αποτρέποντας τον πολλαπλασιασμό του πλήρους ποσού όταν ένας δικαιούχος συγκεντρώνει περισσότερα συνταξιοδοτικά δικαιώματα.

Οι παράγοντες που καθορίζουν το τελικό ποσό

Για έναν ασφαλισμένο που βρίσκεται κοντά στη συνταξιοδότηση, το ποσό των 446,87 ευρώ χρειάζεται επομένως να εξετάζεται σε συνδυασμό με ολόκληρο το ασφαλιστικό του προφίλ.

Η 20ετία ασφάλισης, η 40ετία διαμονής στην Ελλάδα, η επιλογή πλήρους ή μειωμένης συνταξιοδότησης και η πιθανή καταβολή περισσότερων κύριων συντάξεων αποτελούν τους βασικούς παράγοντες που διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για όσους βρίσκονται μεταξύ 15 και 19 ετών ασφάλισης, για ασφαλισμένους με πολυετή διαμονή στο εξωτερικό και για όσους εξετάζουν το ενδεχόμενο εξόδου με μειωμένη σύνταξη.

Έτσι, η αύξηση της πλήρους εθνικής σύνταξης στα 446,87 ευρώ από τις αρχές του 2026 δεν σημαίνει αυτομάτως ότι αυτό είναι και το ποσό που θα δει κάθε δικαιούχος. Οι προβλεπόμενες μειώσεις μπορούν να μεταβάλουν αισθητά την τελική παροχή, καθιστώντας κρίσιμο τον σωστό υπολογισμό πριν από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.

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