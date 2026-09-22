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Νέα κλίμακα κρατήσεων για την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) αναμένεται να ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2027, καθώς ο σχεδιασμός προβλέπει την τιμαριθμοποίηση των υφιστάμενων οκτώ κλιμακίων με βάση το ποσοστό αύξησης των συντάξεων.

Με δεδομένο ότι οι αυξήσεις των συντάξεων εκτιμάται ότι θα κινηθούν τουλάχιστον στο 2,6%, το όριο πάνω από το οποίο ενεργοποιείται η κράτηση αναμένεται να αυξηθεί από τα σημερινά 1.468 ευρώ στα περίπου 1.506 ευρώ.

Η ΕΑΣ επιβάλλεται σήμερα σε κύριες συντάξεις ή στο άθροισμα κύριων συντάξεων που ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο ποσό, το οποίο αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο ανάλογα με τις αυξήσεις που δίνονται.

Για το 2026, το όριο παραμένει στα 1.468 ευρώ, ενώ από το 2027, εφόσον εφαρμοστεί η προβλεπόμενη αναπροσαρμογή, η εισφορά θα αφορά συντάξεις άνω των 1.506 ευρώ.

Η νέα κλίμακα των κρατήσεων

Με την τιμαριθμοποίηση των ορίων, τα νέα επίπεδα κρατήσεων διαμορφώνονται ως εξής:

3% για συντάξεις από 1.506 έως 1.829 ευρώ

6% για ποσά από 1.830 έως 2.152 ευρώ

7% για ποσά από 2.153 έως 2.475 ευρώ

9% για ποσά από 2.476 έως 2.797 ευρώ

10% για ποσά από 2.798 έως 3.120 ευρώ

12% για ποσά από 3.121 έως 3.443 ευρώ

13% για ποσά από 3.444 έως 3.765 ευρώ

14% για συντάξεις από 3.767 ευρώ και πάνω

Η αλλαγή αυτή έχει στόχο να περιορίσει την επίδραση που έχει ο πληθωρισμός στις συντάξεις, καθώς χωρίς την αναπροσαρμογή των ορίων περισσότεροι συνταξιούχοι θα κινδύνευαν να βρεθούν σε υψηλότερα κλιμάκια εισφοράς μόνο λόγω των αυξήσεων που λαμβάνουν.

Το ενδεχόμενο νέας αλλαγής μετά την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Παράλληλα, ανοικτό παραμένει το ενδεχόμενο μιας μεγαλύτερης αλλαγής στον τρόπο υπολογισμού της ΕΑΣ, καθώς το Ελεγκτικό Συνέδριο αναμένεται να εξετάσει το ζήτημα στις 7 Οκτωβρίου.

Η κυβέρνηση δεν ενέταξε αλλαγές στην ΕΑΣ στο πακέτο της ΔΕΘ, επιλέγοντας να διατηρήσει τη χρηματοδοτική ασφάλεια του ειδικού αποθεματικού για τις συντάξεις, το οποίο ενισχύεται μεταξύ άλλων και από τις συγκεκριμένες κρατήσεις.

Το αποθεματικό αυτό ξεπερνά σήμερα τα 23 δισ. ευρώ και από τη δημιουργία του το 2008 έως σήμερα δεν έχει χρησιμοποιηθεί, καθώς θεωρείται βασική εγγύηση για τη μακροχρόνια σταθερότητα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Παράλληλα, συνυπολογίζεται στα διαθέσιμα που συμβάλλουν στη μείωση του δημόσιου χρέους.

Ωστόσο, η δικαστική διαδικασία μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Το βασικό ζήτημα που καλείται να κρίνει το Ελεγκτικό Συνέδριο αφορά τον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς.

Σήμερα η ΕΑΣ επιβάλλεται στο σύνολο της σύνταξης από τη στιγμή που ξεπερνά το εκάστοτε όριο. Οι συνταξιούχοι και οι νομικοί που υποστηρίζουν την αλλαγή θεωρούν ότι η κράτηση θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στο τμήμα της σύνταξης που υπερβαίνει το όριο απαλλαγής.

Για παράδειγμα, σε σύνταξη ύψους 2.000 ευρώ, η εισφορά θα έπρεπε να υπολογίζεται μόνο στα 532 ευρώ που ξεπερνούν το σημερινό όριο των 1.468 ευρώ και όχι σε ολόκληρο το ποσό.

Εφόσον το δικαστήριο αποφασίσει υπέρ αυτής της ερμηνείας, η κυβέρνηση θα πρέπει να επανεξετάσει συνολικά το πλαίσιο της ΕΑΣ. Eνα νέο σύστημα θα μπορούσε να προβλέπει λιγότερα κλιμάκια με διαφορετικά ποσοστά κρατήσεων και μικρότερες επιβαρύνσεις για τους συνταξιούχους. Το νέο μοντέλο θα βασίζεται στην αρχή ότι η κράτηση θα αφορά μόνο το ποσό πάνω από ένα συγκεκριμένο όριο και όχι το σύνολο της σύνταξης.

Στο ίδιο μήκος κύματος έχει κινηθεί και ο Συνήγορος του Πολίτη, ο οποίος έχει επισημάνει στρεβλώσεις στον τρόπο εφαρμογής της ΕΑΣ και έχει προτείνει τη θέσπιση απαλλασσόμενου ποσού, με την εισφορά να επιβάλλεται μόνο στο υπερβάλλον τμήμα της σύνταξης.

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