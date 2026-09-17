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Η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί ως επιταχυντής για την επαγγελματική ανέλιξη της Gen Z, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις εντοπίζουν, καλλιεργούν και αναδεικνύουν τα στελέχη που θα ηγηθούν στο μέλλον, σύμφωνα με νέα μελέτη της International Workplace Group (IWG).

Η έκθεση της IWG με τίτλο «Z-Suite Report: How a New Generation is Evolving the Boardroom» καταγράφει ότι τα ανώτατα στελέχη θεωρούν πλέον πως η ΑΙ δεν αποτελεί απλώς εργαλείο αύξησης της παραγωγικότητας, αλλά συμβάλλει ουσιαστικά και στην ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων.

Η ΑΙ φέρνει νωρίτερα τις προαγωγές για τα νεότερα στελέχη

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το 82% των στελεχών εκτιμά ότι η τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνει την εξέλιξη των νεότερων εργαζομένων, προσφέροντάς τους ταχύτερη πρόσβαση σε γνώσεις, εμπειρία και εργαλεία στρατηγικής σκέψης.

Η εξοικείωση της νέας γενιάς με τις ψηφιακές τεχνολογίες αναδεικνύεται σε σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις. Το 80% των διοικητικών στελεχών θεωρεί ότι οι νεότεροι εργαζόμενοι αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης νωρίτερα σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές, χάρη στη δυνατότητα αξιοποίησης νέων τεχνολογιών.

Παράλληλα, το 92% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα εξέταζε θετικά την τοποθέτηση στελέχους της Gen Z σε κορυφαία διοικητική θέση, ώστε οι επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τις διαφορετικές δεξιότητες και τη νέα προσέγγιση που φέρνει η νεότερη γενιά στη διοίκηση.

Η έρευνα αποτυπώνει μια βαθύτερη αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας των οργανισμών: η τεχνητή νοημοσύνη δεν μετασχηματίζει μόνο την καθημερινή εργασία, αλλά επηρεάζει πλέον και τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται οι ηγέτες του αύριο.

Η ΑΙ ως εργαλείο ενδυνάμωσης της Gen Z

Τα στοιχεία της μελέτης δείχνουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη βοηθά τα νεότερα στελέχη να αποκτούν νωρίτερα αυτοπεποίθηση, τεχνογνωσία και ικανότητες λήψης αποφάσεων που παλαιότερα απαιτούσαν πολυετή εμπειρία.

Το 95% των νέων ηλικίας 21 έως 29 ετών εκτιμά ότι είναι πιθανό να φτάσει σε ανώτερη διοικητική θέση μέχρι την ηλικία των 30 ετών. Την ίδια στιγμή, το 80% των νεότερων στελεχών υποστηρίζει ότι η ΑΙ τους παρέχει γνώσεις που στο παρελθόν αποκτούνταν μόνο μέσα από χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας.

Επιπλέον, το 79% δηλώνει ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης το βοηθούν να ανταποκρίνεται σε καθήκοντα υψηλότερου επιπέδου από τον σημερινό του ρόλο, διευρύνοντας τις δυνατότητές του μέσα στον οργανισμό.

Η τεχνολογία επιταχύνει την ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων

Τα στελέχη της Gen Z που βρίσκονται ήδη σε ανώτερες θέσεις επισημαίνουν ότι η τεχνολογία τους επιτρέπει να αναπτύσσουν γρηγορότερα δεξιότητες, εξειδίκευση και επιρροή σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές.

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη ενσωματώνεται ολοένα και περισσότερο στις επιχειρησιακές διαδικασίες, η ψηφιακή εξοικείωση μετατρέπεται σε κρίσιμο παράγοντα επαγγελματικής εξέλιξης.

Το 78% των συμμετεχόντων αναφέρει ότι η χρήση της ΑΙ έχει ενισχύσει την αυτοπεποίθησή του στην ανάληψη ευθυνών, ενώ το 79% θεωρεί ότι μπορεί πλέον να συνεισφέρει με πιο στρατηγικό τρόπο στις επιχειρήσεις. Παράλληλα, το 86% εκτιμά ότι εξελίσσεται επαγγελματικά ταχύτερα από τις προηγούμενες γενιές.

Ο διευθύνων σύμβουλος της International Workplace Group, Christian Schmitz, τόνισε ότι οι επιχειρήσεις που θα ξεχωρίσουν στο μέλλον θα είναι εκείνες που αναγνωρίζουν έγκαιρα τις ηγετικές ικανότητες των εργαζομένων τους και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την ταχεία ανάπτυξη των ταλέντων τους.

Όπως ανέφερε, η τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνει την απόκτηση δεξιοτήτων, όμως η εταιρική κουλτούρα και οι ευκαιρίες εξέλιξης παραμένουν απαραίτητες προϋποθέσεις για την πλήρη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η ΑΙ δεν αφορά μόνο τη γρηγορότερη ανάδειξη μιας νέας γενιάς στελεχών, αλλά τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών ώστε οι εργαζόμενοι να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις, να προσαρμόζονται ταχύτερα και να δημιουργούν μεγαλύτερη αξία για τις επιχειρήσεις και τους πελάτες τους.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την Censuswide σε δείγμα 1.000 ανώτατων διοικητικών στελεχών ηλικίας άνω των 21 ετών σε Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν ισόποσα μεταξύ ατόμων ηλικίας 21-29 ετών και άνω των 35 ετών, ενώ η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε από τις 12 Ιουνίου έως τις 15 Ιουλίου 2026.

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