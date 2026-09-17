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Η γεννητική τεχνητή νοημοσύνη (AI) αλλάζει σταδιακά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι σχεδιάζουν τα τατουάζ που θέλουν να αποκτήσουν, ενώ παράλληλα μετατρέπεται σε ένα νέο εργαλείο για τους ίδιους τους καλλιτέχνες.

Όλο και περισσότεροι πελάτες φτάνουν στα στούντιο με εικόνες που έχουν δημιουργηθεί μέσω εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, αναζητώντας ένα μοναδικό σχέδιο για το σώμα τους. Την ίδια στιγμή, αρκετοί tattoo artists χρησιμοποιούν την AI για δημιουργία εικόνων αναφοράς, βελτίωση παλιών φωτογραφιών και αναζήτηση έμπνευσης.

Ωστόσο, η τεχνολογία προκαλεί και προβληματισμούς, καθώς μια ψηφιακή εικόνα δεν μεταφράζεται πάντα με τον ίδιο τρόπο στο ανθρώπινο δέρμα.

Από την ψηφιακή εικόνα στο πραγματικό δέρμα

Η Ουγγαρέζα καλλιτέχνις τατουάζ Μπρίγκι Φούζες χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για τη δημιουργία εικόνων αναφοράς, θεωρώντας ότι μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για τους επαγγελματίες του κλάδου. «Αυτό έχει δημιουργηθεί και με AI. Όμως αυτό είναι το τατουάζ μου. Δεν θα είναι ίδιο με την εικόνα αναφοράς. Θέλω να φαίνεται πιο ρεαλιστικό πάνω στο δέρμα απ’ ό,τι στη φωτογραφία», αναφέρει στο Euronews.

Όπως εξηγεί, η δημιουργία ενός τατουάζ δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά σε έτοιμες εικόνες. «Αυτό είναι κάτι που δημιουργείς από το μυαλό σου. Δεν γίνεται να το κάνεις συνέχεια από φωτογραφίες», σημειώνει. Η ίδια υποστηρίζει ότι περίπου το 70% των πελατών της πλέον προσέρχεται με εικόνες που έχουν δημιουργηθεί μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, οι εικόνες αυτές συχνά δεν λαμβάνουν υπόψη κρίσιμες παραμέτρους για ένα επιτυχημένο τατουάζ, όπως ο τρόπος που πέφτει το φως, οι σκιές, η καμπυλότητα του σώματος και η αντοχή των λεπτομερειών στον χρόνο.

Σύμφωνα με τη Φούζες, πολλές υπερβολικά λεπτομερείς εικόνες που δείχνουν εντυπωσιακές σε μια οθόνη μπορεί να μην αποδίδονται σωστά με μελάνι ή να χάσουν την καθαρότητά τους καθώς το τατουάζ γερνά.

«Πιστεύουν ότι αυτό μπορεί να γίνει στο δέρμα, με υπερβολικά πολλές λεπτομέρειες. Ίσως να μην λειτουργήσει σωστά», εξηγεί. «Λατρεύω τις λεπτομέρειες και η δουλειά μου είναι γνωστή γι’ αυτές, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να γίνεται σωστά, ώστε να διατηρηθεί για πάντα», προσθέτει.

Η AI ως νέο εργαλείο στα χέρια των καλλιτεχνών

Για άλλους επαγγελματίες, η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί απειλή, αλλά μια ακόμη προσθήκη στην εργαλειοθήκη των tattoo artists, όπως συνέβη στο παρελθόν με προγράμματα όπως το Photoshop.

Ο Ντέιβιντ Κόρντεν, καλλιτέχνης τατουάζ από το Εδιμβούργο, χρησιμοποιεί την AI για να βελτιώνει παλιές ή χαμηλής ποιότητας φωτογραφίες, μεταξύ άλλων εικόνες αποθανόντων συγγενών που οι πελάτες θέλουν να μετατρέψουν σε μόνιμες αναμνήσεις στο σώμα τους.

Παράλληλα, όμως, εκφράζει την ενόχλησή του για την αυξανόμενη τάση να θεωρείται κάθε ιδιαίτερα λεπτομερής ψηφιακή εικόνα προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. «Βλέπεις βίντεο στο Instagram όπου κάποιος κάνει ζουμ σε ένα iPad και σχολιάζει “α, είναι εικόνα AI”. Όχι, δεν είναι», λέει.

«Κάποιοι καλλιτέχνες είναι πολύ καλύτεροι απ’ όσο μπορείς να φανταστείς», προσθέτει.

Καλλιτέχνες που επιλέγουν να μείνουν μακριά από την AI

Παρά την εξάπλωση της τεχνολογίας, υπάρχουν δημιουργοί που επιλέγουν να μην την εντάξουν στη διαδικασία τους.

Ο Τιάγκο Μιράντα από το στούντιο Disturbia Ink δημιουργεί τα σκοτεινά, horror σχέδιά του αποκλειστικά από τη δική του φαντασία. Σε αντίθεση με πολλούς συναδέλφους του, δεν χρησιμοποιεί φωτογραφίες αναφοράς. Οι ιδέες του γεννιούνται κατά τη διάρκεια της δημιουργίας και μέσα από τα εκατοντάδες σχέδια με μολύβι που διατηρεί στα προσωπικά του τετράδια.

Παρόμοια στάση κρατά και η καλλιτέχνις Έλι Ντάιμοντ, η οποία βλέπει ολοένα περισσότερους πελάτες να φέρνουν εικόνες που έχουν δημιουργήσει μόνοι τους με AI. «Όταν κάποιος φέρνει μια ιδέα και λέει “έφτιαξα αυτό το προσχέδιο”, του απαντώ ότι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, αλλά εγώ μπορώ να σχεδιάσω κάτι πολύ καλύτερο από έναν υπολογιστή», αναφέρει.

Όπως εξηγεί, τα καλύτερα αποτελέσματα συνήθως προκύπτουν όταν ο πελάτης δίνει απλώς την ιδέα του και αφήνει τον καλλιτέχνη να δημιουργήσει. «Να η ιδέα μου, μου αρέσει η δουλειά σου, κάνε ό,τι πιστεύεις με αυτή την ιδέα», είναι, σύμφωνα με την ίδια, η καλύτερη προσέγγιση.

Μπορεί η AI να αντικαταστήσει τους tattoo artists;

Η συζήτηση για τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο των τατουάζ γίνεται σε μια περίοδο όπου η τέχνη αυτή γνωρίζει μεγάλη εξάπλωση στην Ευρώπη.

Μελέτη του 2026 έδειξε ότι το 29% των ενηλίκων στη Σουηδία ηλικίας 20 έως 68 ετών έχει τουλάχιστον ένα τατουάζ, ενώ έρευνα του 2025 στη Γαλλία, σε περισσότερους από 111.000 ενήλικες, κατέγραψε ποσοστό 11,5% ανθρώπων με τατουάζ.

Ο έμπειρος tattoo artist Νταν Γκολντ δεν θεωρεί ότι η AI θα του στερήσει τη δουλειά. Η βασική του ανησυχία αφορά περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης εκπαιδεύονται πάνω σε τεράστιες ποσότητες δεδομένων δημιουργών.

«Θα έπρεπε να υπάρχει ένας φόρος για την AI ή κάτι αντίστοιχο, γιατί χρησιμοποιούν όλα αυτά τα δεδομένα δωρεάν», υποστηρίζει.

Η Ντάιμοντ εκτιμά επίσης ότι η τεχνολογία δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ανθρώπινη σχέση που υπάρχει πίσω από ένα τατουάζ. «Υπάρχει κάτι πολύ έμφυτο και ανθρώπινο σε όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν ανησυχώ ότι οι μηχανές θα πάρουν τη θέση μας», καταλήγει.

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