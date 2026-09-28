Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Στους σύγχρονους εταιρικούς χώρους, η ενδυματολογική αισθητική έχει υποστεί μια αθόρυβη αλλά ουσιαστική μεταμόρφωση. Αν υπάρχει μια τάση που έχει κατακλύσει τα γραφεία και τα business lounges, αυτή είναι αδιαμφισβήτητα το πουλόβερ με φερμουάρ μέχρι το λαιμό (quarter-zip).

Όταν η Brooks Brothers παρουσίασε τη συλλογή της για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 στο Radio Park του Rockefeller Center, ένα γαλάζιο quarter-zip ξεχώριζε ανάμεσα στις προτάσεις της.

«Παλιά φορούσες κοστούμι και γραβάτα για να πας στη δουλειά. Τώρα δεν υπάρχει ένας μοναδικός ορισμός για το εταιρικό ντύσιμο», ανέφερε στο Business Insider ο δημιουργικός διευθυντής της εταιρείας, Michael Bastian, εξηγώντας πως οι νεότερες γενιές έλκονται από την αυθεντικότητα και την αξιοπιστία των παραδοσιακών brands.

Η εκτόξευση στα Social Media και οι αριθμοί

Σύμφωνα με στοιχεία του Google Trends, οι αναζητήσεις για «ανδρικό πουλόβερ με φερμουάρ» σημείωσαν άνοδο πάνω από 300% την τελευταία πενταετία. Το 2026, το ενδιαφέρον ξεπέρασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ, τροφοδοτούμενο εν μέρει από viral δημιουργούς περιεχομένου στο TikTok, όπως ο Jason Gyamfi.

Παράλληλα, τα δεδομένα της πλατφόρμας Lyst δείχνουν ότι η Ralph Lauren κυριαρχεί στις αναζητήσεις της κατηγορίας, με την Alo Yoga να ακολουθεί σε μικρή απόσταση, ενώ ακόμα και αθλητικοί κολοσσοί όπως η Adidas προσφέρουν πλέον εκδοχές του συγκεκριμένου ρούχου που αγγίζουν τα 220 δολάρια.

«Ικανότητα χωρίς προσπάθεια»: Τι συμβολίζει το Quarter-Zip

«Ένα σακάκι δηλώνει ότι προσπάθησες πολύ. Ένα φούτερ με κουκούλα δείχνει ότι δεν προσπάθησες καθόλου», εξήγησε στο Business Insider ο Scott Liebenberg, Διευθύνων Σύμβουλος της Tapered Menswear. «Το quarter-zip εκπέμπει κάτι διαφορετικό: “Δεν κατέβαλα ιδιαίτερη προσπάθεια, κι όμως δείχνω κομψός”. Αυτή ακριβώς είναι η διάθεση που επικρατεί σήμερα στον επιχειρηματικό κόσμο, η εικόνα της επαγγελματικής επάρκειας χωρίς ορατή προσπάθεια».

Η ευελιξία του είναι ο βασικός λόγος που παραμένει θεμέλιος λίθος για εταιρείες όπως η Peter Millar εδώ και 25 χρόνια. Όπως σημειώνει ο διευθυντής δημιουργικού της εταιρείας, Jason Cater, πρόκειται για ένα από τα σπάνια κομμάτια που μεταβαίνουν αβίαστα από το γήπεδο γκολφ ή το γραφείο στη βραδινή έξοδο, αντικαθιστώντας σταδιακά το κλασικό ναυτικό μπλέιζερ.

Από το στερεότυπο του «Finance Bro» στην καθημερινή άνεση

Η στιλίστρια της Stitch Fix, Μαρία Μίχας, επιβεβαιώνει ότι οι σύγχρονοι καταναλωτές δεν αναζητούν απλώς εντυπωσιακά ρούχα, αλλά πολυλειτουργικά βασικά κομμάτια που προσαρμόζονται σε πολλαπλές στρώσεις (layering) — πάνω από ένα απλό t-shirt το Σαββατοκύριακο ή κάτω από ένα σακάκι για ένα επαγγελματικό δείπνο.

Παράλληλα, η κουλτούρα γύρω από το ρούχο έχει αποκτήσει αυτογνωσία. «Το στερεότυπο του “finance bro” δημιουργήθηκε επειδή το quarter-zip συνδέθηκε άμεσα με τη φιλοδοξία, τον επαγγελματισμό και την κοινωνική ανέλιξη», αναφέρει ο Justin Bear, ιδρυτής της Collars & Co.«Το γεγονός ότι το ίντερνετ αστειεύεται με αυτή τη “στολή” δεν μειώνει τη δημοτικότητά της. Αντίθετα, ενισχύει το στάτους της ως πολιτισμικό σύμβολο».

Το πουλόβερ με το μισό φερμουάρ μπορεί εκ πρώτης όψεως να μοιάζει με ένα συνηθισμένο ανδρικό ρούχο, όμως η διαρκής κυριαρχία του στις προτιμήσεις των Millennial και Gen Z εργαζομένων αποδεικνύει ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο: μια ολόκληρη ενδυματολογική νοοτροπία για τη νέα εποχή της εργασίας.

Διαβάστε ακόμη:

Η κρίση των καυσίμων χτυπάει την ΕΕ: Ελλείψεις, έκτακτα μέτρα και €30 ακριβότερο κάθε γέμισμα με ντίζελ

Αναβαθμίζεται ο κίνδυνος στις τραπεζικές χορηγήσεις για επιχειρήσεις και ιδιώτες (πίνακας)

Bloomberg: Το στοίχημα της Μαρίας Αγγελικούση στην Nvidia – Πώς αλλάζει το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ