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Όταν η Άντα Ράμπερσο αποφάσισε στις αρχές της χρονιάς να κλείσει μαζί με φίλους της ένα μάθημα ραπτικής, το αντιμετώπισε ως μια ευχάριστη κοινωνική δραστηριότητα μακριά από τις οθόνες, διαφορετική από τις συνηθισμένες εξόδους για φαγητό ή ποτό. Σήμερα, όμως, βλέπει τη νέα της δεξιότητα και ως μακροπρόθεσμη οικονομική επένδυση.

«Είναι μια δεξιότητα που μπορούμε να χρησιμοποιούμε ξανά και ξανά», λέει η 30χρονη υπεύθυνη εταιρικής επικοινωνίας από το Τορόντο, η οποία δαπάνησε περίπου 240 καναδικά δολάρια (173 δολάρια ΗΠΑ) για δύο μαθήματα διάρκειας περίπου τριών ωρών το καθένα. «Υπό αυτή την έννοια, η αξία της είναι ανεκτίμητη».

Η Ράμπερσο είχε ήδη οικογενειακή σχέση με τη ραπτική, καθώς τόσο η μητέρα όσο και η γιαγιά της ξέρουν να ράβουν. Υπήρχαν όμως και περισσότερο πρακτικοί λόγοι. Η εύρεση ρούχων που εφαρμόζουν ακριβώς στο σώμα της δεν είναι πάντα εύκολη και συχνά χρειάζεται να πληρώνει για μεταποιήσεις.

«Υπάρχουν κομμάτια που σκέφτομαι ότι θα μπορούσαν να μου κάνουν, αρκεί να τα στενέψω ή να τα προσαρμόσω στα μέτρα μου», εξηγεί. Ακόμη και τα παλιότερα ή φθαρμένα ρούχα αποκτούν πλέον δεύτερη ευκαιρία. «Δεν μπορώ να πηγαίνω στη μητέρα μου κάθε φορά που ανοίγει μια τρύπα στο πουκάμισό μου. Πρέπει να μάθω να το διορθώνω μόνη μου».

Για την ίδια, η οικονομική ανθεκτικότητα αποτελεί ένα πρόσθετο όφελος. Αναζητεί συνεχώς τρόπους να επαναχρησιμοποιεί αντικείμενα, να περιορίζει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα και παράλληλα να εξοικονομεί χρήματα. Μάλιστα, εξετάζει εάν η ραπτική θα μπορούσε μελλοντικά να εξελιχθεί ακόμη και σε μια συμπληρωματική πηγή εισοδήματος.

Η Gen Z πληρώνει για να μάθει

Η περίπτωση της Ράμπερσο εντάσσεται σε μια ευρύτερη αλλαγή στις καταναλωτικές συνήθειες των νεότερων γενεών. Όλο και περισσότεροι νέοι επιλέγουν να ξοδεύουν χρήματα σε εμπειρίες που τους προσφέρουν ταυτόχρονα μια χρήσιμη δεξιότητα, σύμφωνα με το Reuters.

Έρευνα σε 27.000 ταξιδιώτες στην Ευρώπη έδειξε ότι σχεδόν οι μισοί σχεδιάζουν να μάθουν κάποια καινούργια δεξιότητα κατά τη διάρκεια των διακοπών τους, με τη Gen Z να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της τάσης.

Τα μαθήματα μαγειρικής συγκαταλέγονται στις δημοφιλέστερες επιλογές, μαζί με παραδοσιακές χειροτεχνίες, όπως η υφαντουργία, η ραπτική και η ξυλουργική.

Ο οικονομικός σύμβουλος Τζον Λαπ θεωρεί ότι η εκμάθηση ραπτικής μπορεί να αποτελέσει μια αξιόλογη επιλογή, καθώς, σε αντίθεση με ορισμένα άλλα DIY χόμπι, δεν απαιτεί απαραίτητα ακριβό εξοπλισμό. Ταυτόχρονα, μπορεί να οδηγήσει σε πιο συνειδητές καταναλωτικές επιλογές και να περιορίσει τις αγορές προϊόντων fast fashion.

Προειδοποιεί, ωστόσο, ότι η ραπτική δεν πρέπει να παρουσιάζεται ως ένας εύκολος τρόπος για άμεση μείωση του οικογενειακού προϋπολογισμού.

«Δεν θα συνιστούσα απαραίτητα τα μαθήματα ραπτικής ως ένα εύκολο κόλπο εξοικονόμησης χρημάτων, τουλάχιστον όχι βραχυπρόθεσμα», σημειώνει.

Πρώτα τα δωρεάν μαθήματα, μετά οι αγορές

Η συμβουλή προς όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν μια τέτοια δεξιότητα είναι να ξεκινούν από δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό, προτού πληρώσουν για οργανωμένα μαθήματα ή αγοράσουν εξοπλισμό.

Διαδικτυακά tutorials μπορούν να βοηθήσουν κάποιον να μάθει τις βασικές τεχνικές, να καταλάβει ποια εργαλεία χρειάζεται πραγματικά και, κυρίως, να διαπιστώσει εάν πρόκειται για μια δραστηριότητα που θέλει να συνεχίσει μακροπρόθεσμα.

«Μάθε πρώτα τα βασικά, ίσως δες ποια εργαλεία χρειάζεσαι ή δεν χρειάζεσαι για συγκεκριμένες εργασίες», εξηγεί ο Λαπ. «Χτίσε πρώτα μια βάση γνώσεων».

Το οικονομικό όφελος από τα DIY χόμπι, άλλωστε, σπάνια εμφανίζεται αμέσως. Απαιτούν χρόνο, υπομονή και εξάσκηση προτού η αρχική επένδυση αρχίσει να αποδίδει.

Μακροπρόθεσμα, ωστόσο, μια πρακτική δεξιότητα μπορεί να λειτουργήσει με πολλούς τρόπους. Η ραπτική, για παράδειγμα, επιτρέπει την επισκευή και μεταποίηση ρούχων αντί της αντικατάστασής τους, περιορίζει την εξάρτηση από επαγγελματίες για απλές εργασίες και μπορεί ακόμη να αποτελέσει τη βάση για ένα side hustle.

Η νέα τάση, επομένως, δεν αφορά απλώς την επιστροφή σε παραδοσιακά χόμπι. Αντανακλά μια διαφορετική αντίληψη για τις καταναλωτικές δαπάνες: λιγότερα χρήματα μόνο για κατανάλωση και περισσότερα για δεξιότητες που μπορούν να διατηρήσουν την αξία τους για χρόνια.

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