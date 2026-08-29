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Την ώρα που η Gen Z δυσκολεύεται να βρει σταθερό βηματισμό στην ευρύτερη αγορά εργασίας, ένα κομμάτι της οικονομίας κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Οι θέσεις που συνδέονται άμεσα με την ανάπτυξη και τη μηχανική της τεχνητής νοημοσύνης πολλαπλασιάζονται με εντυπωσιακούς ρυθμούς και προσφέρουν σε νέους εργαζόμενους πρόσβαση σε αποδοχές που σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνούν κατά πολύ τον μέσο μισθό.

Η εικόνα είναι ιδιαίτερα έντονη σε ρόλους που σχετίζονται με AI engineering, ανάπτυξη μοντέλων, τεχνική υλοποίηση και διαχείριση δεδομένων, όπου οι επιχειρήσεις αναζητούν εξειδικευμένο προσωπικό και είναι διατεθειμένες να πληρώσουν σημαντικό premium για να το εξασφαλίσουν.

Σε πρόσφατη ανάλυση εντοπίστηκαν οι 12 ταχύτερα αναπτυσσόμενες θέσεις εργασίας στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, με βάση στοιχεία για τις προσλήψεις, την ηλικία, το φύλο και το μορφωτικό επίπεδο των υποψηφίων. Ως θέσεις AI θεωρούνται κυρίως οι ρόλοι που σχετίζονται με μηχανική τεχνητής νοημοσύνης και ανάπτυξη τεχνολογίας.

Οι διαφορές στις αμοιβές είναι μεγάλες, ωστόσο ο διάμεσος μισθός για μια τυπική θέση στον χώρο της AI φτάνει τα 177.000 δολάρια ετησίως, επίπεδο υπερδιπλάσιο από τις περίπου 80.000 δολάρια που αντιστοιχούν σε θέσεις εκτός τεχνητής νοημοσύνης.

Η Gen Z βρίσκει διέξοδο στην AI

Η αντίθεση με την υπόλοιπη αγορά εργασίας είναι έντονη. Για τους νέους ηλικίας 22 έως 27 ετών, το ποσοστό ανεργίας στις ΗΠΑ διαμορφώθηκε τον Ιούνιο στο 7,2%, ενώ για τους πρόσφατους αποφοίτους πανεπιστημίου της ίδιας ηλικιακής ομάδας ήταν 5,7%, έναντι 4,1% για το σύνολο των εργαζομένων.

Παρά τις δυσκολίες αυτές, οι νεότεροι εργαζόμενοι φαίνεται να έχουν καταφέρει να εκμεταλλευτούν ιδιαίτερα αποτελεσματικά την ανάπτυξη της αγοράς εργασίας στην τεχνητή νοημοσύνη.

Σε ορισμένους από τους πιο περιζήτητους τεχνικούς ρόλους, η παρουσία της Gen Z είναι ήδη κυρίαρχη. Οι εργαζόμενοι αυτής της γενιάς αντιπροσωπεύουν πάνω από τα δύο τρίτα των νέων προσλήψεων σε δύο από τις πιο περιζήτητες θέσεις: forward deployed engineer και AI engineer.

Οι συγκεκριμένες θέσεις προσφέρουν κατά μέσο όρο 199.000 και 166.000 δολάρια ετησίως αντίστοιχα, ποσά που τοποθετούν τους νεότερους επαγγελματίες σε επίπεδα αποδοχών πολύ υψηλότερα από τον μέσο όρο της ηλικιακής τους ομάδας.

Ταυτόχρονα, οι Millennials κατέχουν περίπου 60% των νέων προσλήψεων σε θέσεις επικεφαλής τεχνητής νοημοσύνης, όπου οι μέσες αποδοχές φτάνουν τα 236.000 δολάρια τον χρόνο.

Εκρηκτική άνοδος στις αγγελίες AI

Η αύξηση της ζήτησης αποτυπώνεται και στον αριθμό των αγγελιών εργασίας.

Οι θέσεις που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη αυξήθηκαν κατά 14% μεταξύ 2023 και 2024, ενώ ακολούθησε άλμα 156% μεταξύ 2024 και 2025.

Η ένταση των προσλήψεων έχει δημιουργήσει μια αγορά στην οποία οι υποψήφιοι με τις κατάλληλες δεξιότητες μπορούν να κινηθούν ταχύτερα από άλλους κλάδους, να εξασφαλίσουν υψηλότερες αποδοχές και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να αναλάβουν ακόμη και ηγετικούς ρόλους σε σχετικά μικρή ηλικία.

Η ευκαιρία αυτή, ωστόσο, συνοδεύεται από έναν σαφή αστερίσκο: η αγορά της AI αλλάζει εξαιρετικά γρήγορα και οι δεξιότητες που σήμερα θεωρούνται σπάνιες μπορεί σε λίγα χρόνια να έχουν διαφορετική αξία. Για τους νέους εργαζόμενους, επομένως, η πρόκληση είναι διπλή: να εκμεταλλευτούν τη σημερινή ζήτηση, αλλά και να διατηρούν την ικανότητα προσαρμογής.

Μισθοί πολύ πάνω από τον μέσο όρο

Η διαφορά στις αποδοχές είναι εντυπωσιακή.

Ο διάμεσος ετήσιος μισθός για εργαζόμενους ηλικίας 25 έως 34 ετών διαμορφώθηκε το δεύτερο τρίμηνο του 2026 περίπου στις 60.320 δολάρια, ενώ για εργαζόμενους 35 έως 44 ετών στις 74.672 δολάρια.

Σε αυτό το περιβάλλον, ένας διάμεσος μισθός 177.000 δολαρίων για θέσεις AI δείχνει πόσο έντονος είναι ο ανταγωνισμός των εταιρειών για εξειδικευμένο προσωπικό.

Οι επιχειρήσεις επενδύουν τεράστια ποσά σε υποδομές, μοντέλα, data centers, λογισμικό και νέες υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης. Για να υλοποιήσουν αυτά τα projects χρειάζονται μηχανικούς, ερευνητές και ειδικούς δεδομένων, γεγονός που έχει οδηγήσει σε σημαντική άνοδο των προσφερόμενων πακέτων αποδοχών.

Το φαινόμενο τροφοδοτείται και από την περιορισμένη προσφορά ανθρώπων με βαθιά τεχνική κατάρτιση σε έναν κλάδο που αναπτύσσεται πολύ ταχύτερα από την ικανότητα της αγοράς εργασίας να παράγει έμπειρο προσωπικό.

Η εκπαίδευση παραμένει βασικό φίλτρο

Οι υψηλές αμοιβές δεν είναι, ωστόσο, προσβάσιμες σε όλους.

Περίπου 91% των εργαζομένων σε θέσεις σχετικές με την τεχνητή νοημοσύνη διαθέτει πανεπιστημιακό πτυχίο ή ανώτερο τίτλο σπουδών, ενώ όσο ανεβαίνει κανείς στην εταιρική ιεραρχία τόσο αυξάνονται και οι εκπαιδευτικές απαιτήσεις.

Σχεδόν οι μισοί από όσους προσλαμβάνονται σε κορυφαίες θέσεις AI διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο, ενώ περίπου 20% έχει διδακτορικό.

Η τάση αυτή ενισχύει την εκτίμηση ότι η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση μισθών για ορισμένους εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης, ιδιαίτερα εκείνους των οποίων οι σπουδές συνδέονται άμεσα με την πληροφορική, τα μαθηματικά, τα δεδομένα και τη μηχανική.

Ταυτόχρονα, όμως, δημιουργείται ο κίνδυνος να διευρυνθεί το μισθολογικό χάσμα. Αν οι υψηλά αμειβόμενες θέσεις παραμείνουν απρόσιτες σε εργαζόμενους χωρίς σχετικό πτυχίο ή χωρίς τριτοβάθμια εκπαίδευση, τότε η νέα τεχνολογική οικονομία μπορεί να ενισχύσει τις ήδη υπάρχουσες ανισότητες.

Η μεγάλη υστέρηση των γυναικών

Ένα από τα πιο έντονα προβλήματα της νέας αγοράς εργασίας είναι η χαμηλή εκπροσώπηση των γυναικών.

Το 2025, μόλις 26% των νέων προσλήψεων σε θέσεις AI αφορούσε γυναίκες, όταν στις θέσεις εκτός τεχνητής νοημοσύνης το αντίστοιχο ποσοστό ήταν περίπου 50%.

Η απόσταση γίνεται ακόμη μεγαλύτερη στις υψηλότερα αμειβόμενες θέσεις.

Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν περίπου 20% των προσλήψεων σε θέσεις επικεφαλής AI, 26% σε διευθυντικές θέσεις και μόλις 18% στις θέσεις τεχνικού προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης.

Η μόνη κατηγορία στην οποία οι προσλήψεις γυναικών και ανδρών είναι περίπου ισόρροπες είναι εκείνη του data curator, η οποία βρίσκεται όμως στο χαμηλότερο επίπεδο αμοιβών μεταξύ των θέσεων AI της σχετικής κατάταξης, με περίπου 51.000 δολάρια ετησίως.

Παράλληλα, οι γυναίκες κατέχουν μόλις περίπου 10% των θέσεων CEO και των κορυφαίων τεχνολογικών ρόλων σε οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η εικόνα δείχνει ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται στην είσοδο στον κλάδο. Η χαμηλή εκπροσώπηση συνεχίζεται σε κάθε βαθμίδα της διοικητικής και τεχνικής ιεραρχίας.

Πώς ανοίγει η πόρτα για μια δουλειά στην AI

Για όσους βρίσκονται τώρα στην αρχή της σταδιοδρομίας τους, η πιο προφανής διαδρομή εξακολουθεί να περνά μέσα από τις σπουδές στην επιστήμη των υπολογιστών.

Παρά το γεγονός ότι οι πρόσφατοι απόφοιτοι πληροφορικής αντιμετώπισαν δυσκολίες τα προηγούμενα χρόνια, το αντικείμενο εξακολουθεί να θεωρείται ένα από τα βασικότερα «εισιτήρια» για θέσεις αρχικού επιπέδου στην τεχνητή νοημοσύνη.

Το ποσοστό ανεργίας των πρόσφατων αποφοίτων πληροφορικής είχε φτάσει στο 7% το 2024, υψηλότερα από το γενικό ποσοστό των νέων πτυχιούχων. Την ίδια στιγμή, όμως, οι απόφοιτοι πληροφορικής της τάξης του 2026 αναμένεται να διαθέτουν τον υψηλότερο αρχικό μισθό μεταξύ όλων των ειδικοτήτων, περίπου 81.535 δολάρια.

Η ακαδημαϊκή κατάρτιση από μόνη της δεν αρκεί. Οι επιχειρήσεις αναζητούν υποψηφίους που μπορούν να εργαστούν πρακτικά με δεδομένα, να κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο προετοιμάζονται και καθαρίζονται και να γνωρίζουν πώς αξιοποιούνται σε πραγματικές εφαρμογές.

Η εμπειρία με δεδομένα και πραγματικά projects αποκτά επομένως κρίσιμη σημασία. Ένας υποψήφιος μπορεί να γνωρίζει τη θεωρία της μηχανικής μάθησης, αλλά αν δεν έχει πρακτική επαφή με datasets, μοντέλα και εργαλεία ανάπτυξης, δύσκολα θα ξεχωρίσει.

Για όσους δεν διαθέτουν μεγάλη επαγγελματική εμπειρία, μία λύση είναι η δημιουργία προσωπικών projects AI, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν μέρος ενός portfolio και να αποδείξουν τόσο τεχνική επάρκεια όσο και προσωπικό ενδιαφέρον για τον κλάδο.

Ευκαιρία αλλά και φόβος για τη Gen Z

Η άνοδος των θέσεων AI δεν σημαίνει ότι όλοι οι νέοι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν την τεχνολογία με ενθουσιασμό.

Η Gen Z έχει μια ιδιαίτερα σύνθετη σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Από τη μία πλευρά, βλέπει έναν από τους λίγους κλάδους όπου η ζήτηση αυξάνεται ταχύτατα και οι μισθοί βρίσκονται σε επίπεδα που δύσκολα συναντώνται αλλού σε τόσο μικρή ηλικία.

Από την άλλη, οι ίδιοι εργαζόμενοι γνωρίζουν ότι η AI μπορεί να αυτοματοποιήσει εργασίες και να μετασχηματίσει επαγγέλματα που σήμερα θεωρούνται ασφαλή.

Για αρκετούς νέους, επομένως, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ταυτόχρονα η μεγαλύτερη επαγγελματική ευκαιρία και ένας πιθανός ανταγωνιστής.

Αυτό το παράδοξο πιθανότατα θα χαρακτηρίσει ολόκληρη την επόμενη φάση της αγοράς εργασίας: οι άνθρωποι που θα μάθουν να χρησιμοποιούν και να αναπτύσσουν την AI μπορεί να βρεθούν ανάμεσα στους μεγαλύτερους κερδισμένους της νέας οικονομίας, ενώ όσοι μείνουν εκτός των σχετικών δεξιοτήτων κινδυνεύουν να δουν την απόσταση από τις καλύτερα αμειβόμενες θέσεις να μεγαλώνει ακόμη περισσότερο.

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