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Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», το οποίο φέτος διευρύνεται, με υψηλότερα εισοδηματικά όρια, αυξημένες ενισχύσεις και ειδική μέριμνα για πολύτεκνες οικογένειες και άτομα με αναπηρία.

Από τις 10 Αυγούστου η πλατφόρμα έχει ανοίξει για όλα τα ΑΦΜ, ενώ η προθεσμία εκπνέει την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 στις 23:59.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του προγράμματος, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxisnet, ή με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Στόχος του αναβαθμισμένου προγράμματος είναι η ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού, αλλά και η επέκταση της τουριστικής δραστηριότητας πέρα από τους παραδοσιακούς καλοκαιρινούς μήνες.

Το 70% του προϋπολογισμού για διακοπές Οκτώβριο – Απρίλιο

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Το 70% του συνολικού προϋπολογισμού θα κατευθυνθεί σε διακοπές που πραγματοποιούνται από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο, ενώ για τους χειμερινούς και τους ενδιάμεσους μήνες προβλέπονται αυξημένα ποσά ενίσχυσης.

Με τον τρόπο αυτό, το υπουργείο Τουρισμού επιδιώκει να κατευθύνει μεγαλύτερο μέρος της εσωτερικής τουριστικής κίνησης σε περιόδους χαμηλότερης ζήτησης και να ενισχύσει περισσότερους προορισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια

Μία από τις βασικότερες αλλαγές αφορά τη διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων, ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στο πρόγραμμα περισσότερα νοικοκυριά της μεσαίας τάξης.

Για τους άγαμους χωρίς παιδιά, το ανώτατο εισοδηματικό όριο αυξάνεται από 19.000 σε 21.000 ευρώ.

Για τους έγγαμους χωρίς παιδιά, το πλαφόν ανεβαίνει από τις 31.000 στις 33.000 ευρώ.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η διεύρυνση για τις πολύτεκνες οικογένειες. Για μονογονείς και οικογένειες με περισσότερα από τέσσερα παιδιά, τα ανώτατα εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς ανώτατο πλαφόν.

Έξτρα 50 ευρώ για κάθε παιδί στις πολύτεκνες οικογένειες

Πρόσθετη οικονομική ενίσχυση προβλέπεται για τους δικαιούχους με τουλάχιστον τέσσερα προστατευόμενα παιδιά.

Όσοι κληρωθούν και ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία θα λαμβάνουν επιπλέον επιδότηση 50 ευρώ για κάθε τέκνο, πέραν του βασικού ποσού που προβλέπει το πρόγραμμα.

Σημαντική αλλαγή υπάρχει και για τα άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 67%, καθώς και για τις οικογένειες με παιδιά ΑμεΑ. Για πρώτη φορά, οι συγκεκριμένες κατηγορίες μπορούν να συμμετέχουν χωρίς κανένα εισοδηματικό κριτήριο.

Δύο φάσεις έως το τέλος του 2027

Το πρόγραμμα θα «τρέξει» σε δύο διαδοχικές φάσεις. Η πρώτη θα διαρκέσει έως τις 30 Ιουνίου 2027, ενώ η δεύτερη θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Στη δεύτερη φάση δεν θα πραγματοποιηθεί νέα κλήρωση. Οι πρόσθετοι δικαιούχοι θα επιλεγούν απευθείας από τη λίστα των επιλαχόντων της κλήρωσης του Αυγούστου 2026.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με φορέα υλοποίησης την Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ.

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