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Η εικόνα των ρομπότ που κυριαρχεί στη δημόσια συζήτηση συνδέεται συνήθως με ανθρωποειδή ρομπότ που περπατούν, μιλούν και υπόσχονται να αλλάξουν την καθημερινότητα. Ωστόσο, η πραγματική επέκταση της ρομποτικής πραγματοποιείται ήδη αθόρυβα μέσα στα εργοστάσια.

Περισσότερα από 5 εκατομμύρια βιομηχανικά ρομπότ βρίσκονται σήμερα σε λειτουργία σε όλο τον κόσμο, καθώς η αυτοματοποίηση της παραγωγής συνεχίζει να επιταχύνεται. Ο παγκόσμιος στόλος βιομηχανικών ρομπότ αυξήθηκε κατά περίπου 9% μέσα σε έναν χρόνο, φτάνοντας τις 5,08 εκατομμύρια μονάδες.

Παράλληλα, οι νέες εγκαταστάσεις ξεπέρασαν για πρώτη φορά το όριο των 600.000 μονάδων, αγγίζοντας τις 603.000 εγκαταστάσεις, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 11%.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η βιομηχανική αυτοματοποίηση έχει ήδη περάσει σε μια νέα φάση, με τις επιχειρήσεις να επενδύουν σε μηχανές που αυξάνουν την παραγωγικότητα, μειώνουν το κόστος και αντιμετωπίζουν τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού.

Η Ασία οδηγεί την κούρσα, η Ευρώπη επιβραδύνει

Η γεωγραφία της ρομποτικής αγοράς αποκαλύπτει ένα σαφές προβάδισμα της Ασίας, η οποία συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των νέων εγκαταστάσεων.

Η Κίνα έχει εξελιχθεί στον κυρίαρχο παίκτη της παγκόσμιας αγοράς, εγκαθιστώντας περίπου 354.000 βιομηχανικά ρομπότ, αριθμό αυξημένο κατά 20%. Η χώρα αντιπροσωπεύει πλέον περίπου το 59% των παγκόσμιων εγκαταστάσεων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενίσχυσαν επίσης τη θέση τους, ξεπερνώντας την Ιαπωνία και καταγράφοντας σχεδόν 38.500 νέες εγκαταστάσεις, με αύξηση 12%.

Αντίθετα, η Ευρώπη κινείται με πιο αργούς ρυθμούς. Το ενεργό απόθεμα ρομπότ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ξεπέρασε τις 712.000 μονάδες, αυξημένο σημαντικά σε σχέση με το 2015, όμως οι νέες εγκαταστάσεις υποχώρησαν κατά 11%, στις 60.500 μονάδες.

Η Γερμανία παραμένει η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αγορά, συγκεντρώνοντας το 41% των εγκαταστάσεων στην ΕΕ. Ωστόσο, η υποχώρηση της αυτοκινητοβιομηχανίας, ενός από τους μεγαλύτερους χρήστες ρομποτικών συστημάτων, επηρέασε τις νέες επενδύσεις.

Ακολουθούν η Ιταλία, η Γαλλία και η Ισπανία, όμως και στις τρεις χώρες οι νέες εγκαταστάσεις παρουσίασαν μείωση.

Τα ανθρωποειδή κλέβουν την παράσταση αλλά όχι ακόμη την αγορά

Παρά τη δημοσιότητα που έχουν αποκτήσει εταιρείες όπως η Boston Dynamics, η Tesla και κινεζικές startups, τα ανθρωποειδή ρομπότ αποτελούν ακόμη μικρό κομμάτι της συνολικής αγοράς.

Οι παγκόσμιες πωλήσεις ανθρωποειδών για βιομηχανική και επαγγελματική χρήση περιορίστηκαν περίπου στις 7.000 μονάδες, καθώς πολλές από αυτές τις μηχανές χρησιμοποιούνται κυρίως για δοκιμές και συλλογή δεδομένων εκπαίδευσης τεχνητής νοημοσύνης.

Ακόμη και μεγάλες επιχειρήσεις που πειραματίζονται με ανθρωποειδή συνήθως αξιοποιούν περιορισμένο αριθμό μηχανών σε πιλοτικά προγράμματα και όχι σε μαζική παραγωγή.

Η απόσταση ανάμεσα στις προσδοκίες και στην πραγματικότητα φαίνεται και στις χρηματαγορές. Η Boston Dynamics, θυγατρική της Hyundai, δεν αναμένεται να προχωρήσει άμεσα σε εισαγωγή στο χρηματιστήριο, καθώς το ανθρωποειδές Atlas δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί σε μεγάλη κλίμακα και η εταιρεία δεν έχει περάσει σε κερδοφορία.

Στην Κίνα, οι αρχές εμφανίζονται πιο επιφυλακτικές απέναντι στις δημόσιες εγγραφές εταιρειών ανθρωποειδών μετά την έντονη χρηματιστηριακή άνοδο της Unitree και τη μετέπειτα διόρθωση της μετοχής.

Ακόμη και ο Έλον Μασκ έχει αναγνωρίσει τις δυσκολίες που συνοδεύουν το πρόγραμμα Optimus της Tesla, σημειώνοντας ότι η μαζική παραγωγή ενός ανθρωποειδούς αποτελεί μία από τις πιο σύνθετες προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει η εταιρεία.

Η πραγματική αξία βρίσκεται στην «physical AI»

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η μεγαλύτερη οικονομική ευκαιρία δεν βρίσκεται απαραίτητα στις μηχανές που μοιάζουν με ανθρώπους, αλλά σε ένα ευρύτερο οικοσύστημα που συνδυάζει τεχνητή νοημοσύνη και φυσικές μηχανές.

Η λεγόμενη physical AI αφορά συστήματα που μπορούν να αντιλαμβάνονται το περιβάλλον, να λαμβάνουν αποφάσεις και να ενεργούν στον πραγματικό κόσμο. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται από βιομηχανικοί βραχίονες και αυτόνομα οχήματα μέχρι ρομπότ αποθήκης.

Η συγκεκριμένη αγορά εκτιμάται ότι βρίσκεται ήδη σε επίπεδα δισεκατομμυρίων δολαρίων και αναμένεται να αναπτυχθεί σημαντικά έως το τέλος της δεκαετίας. Τα ανθρωποειδή αποτελούν μόνο ένα μικρό τμήμα αυτής της ευρύτερης αγοράς.

Πολλά από τα εντυπωσιακά βίντεο παρουσίασης ανθρωποειδών, ωστόσο, δεν αντικατοπτρίζουν ακόμη την πραγματική δυνατότητα μαζικής εφαρμογής. Αρκετές επιδείξεις πραγματοποιούνται σε ελεγχόμενες συνθήκες, με προγραμματισμένα σενάρια ή ανθρώπινη υποστήριξη.

Τα εργοστάσια παραμένουν το μεγάλο πεδίο μάχης

Για τις επιχειρήσεις, η προτεραιότητα παραμένει η αυτοματοποίηση συγκεκριμένων εργασιών όπου η τεχνολογία είναι ήδη ώριμη.

Τα ρομπότ με τροχούς, οι σταθεροί βραχίονες και τα εξειδικευμένα συστήματα παραγωγής συνεχίζουν να αποτελούν πιο οικονομική και αξιόπιστη λύση σε σχέση με τα ανθρωποειδή.

Εταιρείες όπως η Siemens και η BMW δοκιμάζουν ανθρωποειδείς μηχανές σε εργοστάσια και γραμμές παραγωγής, όμως οι περισσότερες εφαρμογές παραμένουν σε πιλοτικό επίπεδο.

Η μεγάλη αλλαγή στη ρομποτική δεν συντελείται, λοιπόν, από τις μηχανές που μοιάζουν με ανθρώπους, αλλά από εκατομμύρια ρομπότ που ήδη εργάζονται καθημερινά σε εργοστάσια σε όλο τον κόσμο.

Η επόμενη φάση της αγοράς μπορεί να φέρει τα ανθρωποειδή στο προσκήνιο, όμως η πραγματική βιομηχανική επανάσταση έχει ήδη ξεκινήσει με πιο απλές, πιο εξειδικευμένες και πιο αποδοτικές μηχανές.

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