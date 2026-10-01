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Για σχεδόν δύο δεκαετίες, η Box είχε έναν ξεκάθαρο ρόλο στην αγορά, να βοηθά επιχειρήσεις να αποθηκεύουν, να οργανώνουν και να προστατεύουν τα ψηφιακά τους αρχεία. Όμως η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού και ο άνθρωπος που ίδρυσε την εταιρεία καλείται πλέον να απαντήσει σε ένα δύσκολο ερώτημα: πώς επιβιώνει μια εταιρεία λογισμικού όταν η AI μπορεί να δημιουργεί μόνη της εφαρμογές και εργαλεία;

Ο Aaron Levie, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Box, θεωρεί ότι η απάντηση δεν βρίσκεται στην αποθήκευση δεδομένων, αλλά στη βαθύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Η εταιρεία που ξεκίνησε το 2005 από έναν φοιτητή πανεπιστημίου μετατρέπεται σταδιακά από έναν πάροχο cloud υπηρεσιών σε έναν στρατηγικό συνεργάτη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των οργανισμών.

Η νέα αποστολή του Levie είναι φιλόδοξη καθώς η Box δεν θα βοηθά πλέον απλώς τις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται πληροφορίες, αλλά να αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να παίρνουν καλύτερες αποφάσεις και να αυτοματοποιούν κρίσιμες διαδικασίες.

Από την αποθήκευση αρχείων στη «νοημοσύνη» των επιχειρήσεων

Η αλλαγή στρατηγικής της Box αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη ανατροπή στον κλάδο του SaaS (Software as a Service). Το μοντέλο που κυριάρχησε την τελευταία δεκαετία βασίστηκε στην παροχή εξειδικευμένων εφαρμογών μέσω του cloud. Όμως η επέλαση της AI δημιουργεί την προοπτική οι ίδιες οι επιχειρήσεις να μπορούν να αναπτύσσουν γρηγορότερα δικά τους εργαλεία.

Για τον Levie, αυτό δεν σημαίνει ότι το λογισμικό ως υπηρεσία τελειώνει. Σημαίνει ότι οι εταιρείες τεχνολογίας πρέπει να προσφέρουν μεγαλύτερη αξία και να βρίσκονται πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες των πελατών τους.

«Πριν από χρόνια η συζήτηση με μια τράπεζα αφορούσε κυρίως στο πού αποθηκεύονται τα αρχεία και πώς προστατεύονται τα δεδομένα. Σήμερα η συζήτηση αφορά το πώς βελτιώνονται οι διαδικασίες, ποιες αποφάσεις μπορούν να ληφθούν καλύτερα και πού μπορεί να εφαρμοστεί αυτοματοποίηση», είναι το σκεπτικό του επικεφαλής της Box.

Η εταιρεία πλέον επιχειρεί να λειτουργεί περισσότερο σαν σύμβουλος τεχνολογίας, βοηθώντας τους πελάτες της να εντοπίσουν πού η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας τους.

Η μεγάλη δοκιμασία για μια εταιρεία 20 ετών

Η Box βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή. Η εταιρεία υπήρξε μία από τις πρωτοπόρες δυνάμεις του cloud software, όμως η άνοδος της AI έχει δημιουργήσει αμφιβολίες για το μέλλον πολλών παραδοσιακών μοντέλων λογισμικού.

Το ερώτημα που απασχολεί ολόκληρη τη βιομηχανία είναι αν οι πελάτες θα συνεχίσουν να πληρώνουν για έτοιμες πλατφόρμες ή αν η τεχνητή νοημοσύνη θα τους επιτρέψει να δημιουργούν γρηγορότερα δικές τους λύσεις.

Ο Levie επιχειρεί να μετατρέψει αυτή την απειλή σε ευκαιρία. Αντί η Box να ανταγωνιστεί την AI, θέλει να γίνει το εργαλείο που θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να την αξιοποιήσουν.

«Πρέπει να είσαι ενσωματωμένος στον οργανισμό, στις επιχειρηματικές λειτουργίες κάθε κλάδου, αν θέλεις πραγματικά να οδηγήσεις την αυτοματοποίηση», υποστηρίζει.

Η αγορά δείχνει εμπιστοσύνη στο νέο στοίχημα

Η μέχρι τώρα πορεία της Box δείχνει ότι η στρατηγική αλλαγή έχει αρχίσει να αποδίδει. Η εταιρεία ανακοίνωσε έσοδα 321,1 εκατ. δολαρίων στο δεύτερο τρίμηνο, καταγράφοντας αύξηση 9% σε ετήσια βάση.

Παράλληλα, αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της για το οικονομικό έτος 2027, με τα συνολικά έσοδα να αναμένονται περίπου στα 1,29 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 10%.

Η μετοχή της Box κινείται κοντά στα υψηλότερα επίπεδα του έτους, ένδειξη ότι οι επενδυτές βλέπουν θετικά την προσπάθεια προσαρμογής στη νέα εποχή.

Ωστόσο, η πρόκληση παραμένει μεγάλη. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αλλάζει μόνο τα προϊόντα, αλλά και ολόκληρο το επιχειρηματικό μοντέλο της τεχνολογικής βιομηχανίας.

Ο άνθρωπος που είδε νωρίς το cloud τώρα ποντάρει στην AI

Ο Aaron Levie ανήκει στη γενιά των επιχειρηματιών που είδαν πριν από πολλούς ότι το μέλλον του λογισμικού θα περνούσε από το cloud. Η Box ιδρύθηκε το 2005, σε μια εποχή που οι περισσότερες επιχειρήσεις εξακολουθούσαν να βασίζονται σε τοπικούς servers και παραδοσιακά συστήματα αποθήκευσης.

Σχεδόν 20 χρόνια αργότερα, ο ίδιος βρίσκεται ξανά μπροστά σε μια τεχνολογική αλλαγή αντίστοιχης κλίμακας.

Αυτή τη φορά, όμως, το στοίχημα είναι μεγαλύτερο. Δεν αφορά μόνο το πού αποθηκεύονται τα δεδομένα, αλλά το ποιος τα χρησιμοποιεί, πώς τα αναλύει και ποιες αποφάσεις μπορούν να λαμβάνονται χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Για τον Levie, η επιβίωση των εταιρειών λογισμικού στην εποχή της AI θα κριθεί από ένα στοιχείο, το πόσο βαθιά κατανοούν τις επιχειρήσεις των πελατών τους.

Η Box δεν θέλει πλέον να είναι απλώς το μέρος όπου φυλάσσονται τα αρχεία των εταιρειών. Θέλει να γίνει ο «έξυπνος συνεργάτης» που θα τις βοηθήσει να λειτουργήσουν διαφορετικά στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

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