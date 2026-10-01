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Σημαντική υποχώρηση καταγράφουν οι πωλήσεις των οικονομικότερων smartphones, καθώς οι αλλαγές στην αγορά των ημιαγωγών αυξάνουν το κόστος παραγωγής και ωθούν τους κατασκευαστές προς ακριβότερες συσκευές. Οι αποστολές κινητών με τιμή κάτω από 100 δολάρια μειώθηκαν σχεδόν κατά 60% το δεύτερο τρίμηνο του 2026 σε ετήσια βάση, σύμφωνα με στοιχεία της IDC που επικαλείται το CNBC. Ενδεικτικά, το 2025 είχαν διατεθεί παγκοσμίως περίπου 173 εκατ. smartphones αυτής της κατηγορίας.

Βασικός παράγοντας πίσω από την αλλαγή είναι η αυξανόμενη ζήτηση για τσιπ που χρησιμοποιούνται στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Οι κατασκευαστές ημιαγωγών κατευθύνουν μεγαλύτερο μέρος της παραγωγικής τους δυναμικότητας στις πιο κερδοφόρες μνήμες για συστήματα AI, περιορίζοντας την προσφορά εξαρτημάτων που προορίζονται για οικονομικά κινητά τηλέφωνα.

Η μειωμένη διαθεσιμότητα έχει ως αποτέλεσμα την άνοδο των τιμών των εξαρτημάτων και καθιστά ολοένα δυσκολότερη την παραγωγή συσκευών χαμηλού κόστους.

Στα smartphones με τιμή κάτω από 200 δολάρια, η μνήμη αντιστοιχεί πλέον σχεδόν στο 60% του συνολικού κόστους των εξαρτημάτων, σύμφωνα με στοιχεία της Omdia. Όπως εξηγεί ο Μπράιαν Μα της IDC, σε αυτό το περιβάλλον η κατασκευή των φθηνότερων μοντέλων γίνεται ολοένα λιγότερο οικονομικά βιώσιμη για τις εταιρείες.

Στροφή προς τα ακριβότερα smartphones

Η νέα πραγματικότητα είναι ιδιαίτερα εμφανής μεταξύ των κινεζικών κατασκευαστών, οι οποίοι περιορίζουν σταδιακά τις οικονομικότερες σειρές τους και δίνουν μεγαλύτερη έμφαση σε συσκευές υψηλότερης τιμής, όπου μπορούν να εξασφαλίσουν καλύτερα περιθώρια κέρδους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Xiaomi. Τα smartphones που κόστιζαν λιγότερο από 100 δολάρια αντιπροσώπευαν το 27,7% των παγκόσμιων αποστολών της εταιρείας το πρώτο εξάμηνο του 2025. Μέσα σε μόλις έναν χρόνο, το συγκεκριμένο ποσοστό περιορίστηκε στο 11,2%, αποτυπώνοντας τη γρήγορη απομάκρυνση της εταιρείας από τη χαμηλότερη κατηγορία τιμών.

Ταυτόχρονα, η μέση τιμή πώλησης των smartphones της Xiaomi έχει αυξηθεί κατά περίπου 30% σε σύγκριση με το 2023, φθάνοντας στα 197 δολάρια, σύμφωνα με την Counterpoint Research.

Ανάλογη στρατηγική ακολουθεί και η Oppo, η οποία επίσης μετακινείται προς ακριβότερα μοντέλα. Η μέση τιμή πώλησης των συσκευών της έχει πλέον ανέλθει περίπου στα 300 δολάρια, επιβεβαιώνοντας την ευρύτερη τάση αναβάθμισης του προϊοντικού μείγματος των κινεζικών εταιρειών.

Η μεταβολή δεν περιορίζεται μόνο στα εξαιρετικά φθηνά smartphones. Το μερίδιο των μοντέλων της Xiaomi με τιμή κάτω από 200 δολάρια στις συνολικές αποστολές της μειώθηκε στο 52,5%, από περίπου 60% προηγουμένως.

Ακόμη πιο έντονη είναι η αλλαγή στην εγχώρια κινεζική αγορά. Στην ηπειρωτική Κίνα, λιγότερο από το 20% των πωλήσεων της Xiaomi αφορά πλέον smartphones κάτω των 200 δολαρίων, καθώς η εταιρεία επιχειρεί να ενισχύσει την παρουσία της σε υψηλότερες κατηγορίες τιμών.

Οι αυξήσεις ήρθαν για να μείνουν

Οι πιέσεις στις τιμές των smartphones δεν φαίνεται ότι θα εξαφανιστούν σύντομα. Ακόμη και στην περίπτωση που η σημερινή στενότητα αρχίσει να υποχωρεί, η IDC εκτιμά ότι ο ρυθμός των ανατιμήσεων μπορεί να επιβραδυνθεί, αλλά οι τιμές δύσκολα θα επιστρέψουν στα προηγούμενα επίπεδα.

Ο λόγος είναι ότι οι εταιρείες ημιαγωγών έχουν περιορισμένα οικονομικά κίνητρα για να επενδύσουν σε νέα παραγωγική δυναμικότητα για φθηνότερα εξαρτήματα, όταν η έκρηξη των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει πολύ υψηλότερες αποδόσεις.

Η τάση αυτή αλλάζει σταδιακά τον χάρτη της παγκόσμιας αγοράς smartphones. Τα πολύ φθηνά κινητά περιορίζονται, ενώ οι κατασκευαστές μετακινούν το βάρος τους προς ακριβότερες και περισσότερο κερδοφόρες συσκευές, αφήνοντας μικρότερο περιθώριο επιλογών στους καταναλωτές που αναζητούν μοντέλα στην κατώτερη κατηγορία τιμών.

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