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Η αεροπορική δραστηριότητα του ομίλου Adani προχωρά σε μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες χρηματοδότησης στην ιστορία της, αντλώντας 98,25 δισ. ρουπίες (περίπου 1 δισ. δολάρια) από διεθνείς επενδυτές, σε μια κίνηση που σηματοδοτεί την επιστροφή του ινδικού ομίλου σε τροχιά ανάπτυξης μετά την ολοκλήρωση σημαντικών νομικών εκκρεμοτήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Adani Airport Holdings Ltd., ο βραχίονας του ομίλου στον τομέα των αεροδρομίων, θα διαθέσει ποσοστό 5,54% σε κοινοπραξία επενδυτών στην οποία συμμετέχουν η Alpha Wave Global, η Premji Invest, η Temasek Holdings και κεφάλαια υπό τη διαχείριση της BlackRock.

Η συμφωνία αποτιμά την εταιρεία αεροδρομίων περίπου στα 18 δισ. δολάρια και θα πραγματοποιηθεί μέσω έκδοσης νέων μετοχών σε τρεις φάσεις, με την τελευταία δόση να αναμένεται έως τον Ιούλιο του 2027.

Πρόκειται για την πρώτη ξένη επένδυση στην αεροπορική μονάδα της Adani, γεγονός που θεωρείται σημαντικό ορόσημο για έναν όμιλο που επιδιώκει να επεκτείνει περαιτέρω την παρουσία του στις υποδομές της Ινδίας.

Ο μεγαλύτερος ιδιωτικός διαχειριστής αεροδρομίων στην Ινδία

Η Adani Airport Holdings αποτελεί τον μεγαλύτερο ιδιωτικό διαχειριστή αεροδρομίων της Ινδίας με βάση τον αριθμό εγκαταστάσεων.

Διαχειρίζεται οκτώ αεροδρόμια, μεταξύ των οποίων αυτά της Μουμπάι και άλλων μεγάλων πόλεων, εξυπηρετώντας περίπου 96 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα κατευθυνθούν στον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και στην αύξηση της δυναμικότητας, με στόχο το δίκτυο της εταιρείας να μπορεί να εξυπηρετεί έως και 200 εκατομμύρια επιβάτες τον χρόνο.

«Με τη στήριξη αυτών των συνεργατών θα συνεχίσουμε να επενδύουμε μπροστά από την ανάπτυξη, επεκτείνοντας τις υποδομές μας, τις αστικές αναπτύξεις γύρω από τα αεροδρόμια και τις μη αεροπορικές δραστηριότητες, ώστε να δημιουργήσουμε μία από τις κορυφαίες ολοκληρωμένες πλατφόρμες αεροδρομίων στον κόσμο», δήλωσε ο Τζιτ Αντάνι, μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Adani Airport.

Η ανακοίνωση ενίσχυσε και τη μετοχή της μητρικής Adani Enterprises, η οποία σημείωσε άνοδο έως και 4,2% στο χρηματιστήριο της Βομβάης.

Η επιστροφή μετά τις νομικές πιέσεις

Η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο όμιλος του δισεκατομμυριούχου Γκαουτάμ Αντάνι επιχειρεί να κλείσει ένα δύσκολο κεφάλαιο που είχε επηρεάσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Τον Μάιο, η Adani Enterprises κατέληξε σε διακανονισμό ύψους 275 εκατ. δολαρίων με το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών για υπόθεση που αφορούσε πιθανές παραβιάσεις κυρώσεων σχετικά με αποστολές υγραερίου συνδεδεμένες με το Ιράν.

Παράλληλα, το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απέσυρε ποινικές κατηγορίες εις βάρος του Γκαουτάμ Αντάνι και του ανιψιού του σχετικά με συμβάσεις ηλιακής ενέργειας στην Ινδία.

Η εξέλιξη αυτή άνοιξε τον δρόμο για την επανεκκίνηση των επενδυτικών σχεδίων του ομίλου, ο οποίος είχε βρεθεί αντιμέτωπος με αυξημένο έλεγχο από τις διεθνείς αγορές.

Νέα γενιά «αεροδρομιακών πόλεων»

Πέρα από την ανάπτυξη των αεροπορικών υποδομών, η Adani Airport σχεδιάζει να μετατρέψει τα αεροδρόμια σε ευρύτερα οικονομικά κέντρα.

Η εταιρεία έχει ανακοινώσει επενδύσεις ύψους 200 δισ. ρουπιών για τη δημιουργία ολοκληρωμένων αστικών αναπτύξεων γύρω από τα αεροδρόμιά της σε πόλεις όπως η Μουμπάι, η Ναβί Μουμπάι, το Αχμενταμπάντ και το Λάκναου.

Τα νέα αυτά συγκροτήματα θα περιλαμβάνουν εμπορικές χρήσεις, ξενοδοχεία, χώρους ψυχαγωγίας και επιχειρηματικά κέντρα, σε μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης γύρω από τις αερομεταφορές.

Η Premji Invest, ένας από τους νέους επενδυτές, εκτιμά ότι ο ινδικός αεροπορικός κλάδος εισέρχεται σε περίοδο δομικής ανάπτυξης.

«Ο κλάδος βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής, υποστηριζόμενος από ισχυρές μακροπρόθεσμες τάσεις ανάπτυξης», δήλωσε ο Τ.Κ. Κουριέν, διευθύνων σύμβουλος και managing partner της εταιρείας.

Στόχος η αυτόνομη εισαγωγή στο χρηματιστήριο

Η Adani Airport έχει ήδη χαράξει τον δρόμο για την επόμενη φάση ανάπτυξής της.

Σύμφωνα με τον Τζιτ Αντάνι, η εταιρεία σχεδιάζει να αποσχιστεί από την Adani Enterprises το 2028, σε μια κίνηση που αναμένεται να απελευθερώσει αξία και να την τοποθετήσει ως αυτόνομη πλατφόρμα υποδομών.

Η είσοδος μεγάλων διεθνών επενδυτών, όπως η BlackRock και η Temasek, αποτελεί ένδειξη ότι ο όμιλος επιχειρεί να αποκαταστήσει τη θέση του στις παγκόσμιες αγορές και να χρηματοδοτήσει το επόμενο κύμα επέκτασής του.

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