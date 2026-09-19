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Στο κόκκινο χτυπά η ανησυχία της αγοράς για τη μεγάλη έκθεση της Coca-Cola HBC στη Ρωσία, μετά την απόφαση του Βλαντίμιρ Πούτιν να θέσει υπό προσωρινή διαχείριση τις δραστηριότητες της Nestlé, της Auchan και άλλων δυτικών ομίλων. Η πίεση αποτυπώθηκε άμεσα στο ταμπλό, με τη μετοχή της Coca-Cola HBC να υποχωρεί χθες κατά 5,77%, παρότι η εταιρεία δεν περιλαμβάνεται στο νέο ρωσικό διάταγμα.

Οι επενδυτές είδαν στην κίνηση του Κρεμλίνου ένα προηγούμενο που θα μπορούσε να αφορά και τον εμφιαλωτικό όμιλο. Η Coca-Cola HBC εξακολουθεί να ελέγχει μία από τις μεγαλύτερες παραγωγικές δραστηριότητές της στη Ρωσία, με όγκο πωλήσεων 413,7 εκατ. κιβωτίων το 2025 και διαθέσιμα 1,0405 δισ. ευρώ στις 3 Ιουλίου 2026. Τα κεφάλαια αυτά έχουν συσσωρευτεί στη χώρα, καθώς οι περιορισμοί που ισχύουν μετά την εισβολή στην Ουκρανία δυσχεραίνουν τον επαναπατρισμό των κερδών.

Το ποσό του 1,04 δισ. ευρώ είναι το άμεσα μετρήσιμο μέρος της έκθεσης, όχι ολόκληρο το δυνητικό κόστος. Εάν η Coca-Cola HBC έχανε τον έλεγχο της ρωσικής δραστηριότητας, θα διακυβεύονταν επίσης οι εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός, τα αποθέματα, το δίκτυο διανομής, τα τοπικά εμπορικά σήματα και οι μελλοντικές ταμειακές ροές μιας αγοράς που αντιπροσώπευε το 2025 περίπου το 14% του συνολικού όγκου πωλήσεων του ομίλου.

Το νέο διάταγμα

Με το διάταγμα υπ’ αριθ. 661 τέθηκαν υπό προσωρινή διαχείριση οι συμμετοχές ξένων επενδυτών σε 16 ρωσικές εταιρείες. Στη λίστα περιλαμβάνονται οι δύο βασικές θυγατρικές της Nestlé, η Auchan και η Le Monlid, η εταιρεία πίσω από τη Lemana Pro, όπως ονομάζεται πλέον στη Ρωσία η πρώην Leroy Merlin. Στο ίδιο καθεστώς πέρασαν οι τρεις ρωσικές εταιρείες της FM Logistic, οκτώ εταιρείες της γαλλικής Batilogistic και η Enzhe Stroy, που συνδέεται με την NG Concept.

Η προσωρινή διαχείριση δεν μεταβιβάζει τυπικά την κυριότητα των επιχειρήσεων. Αφαιρεί, όμως, από τους ξένους μετόχους τον ουσιαστικό έλεγχο και παραδίδει τη διοίκηση των περιουσιακών στοιχείων σε φορέα που επιλέγει το ρωσικό κράτος.

Το ίδιο καθεστώς έχει χρησιμοποιηθεί για τις ρωσικές δραστηριότητες της Danone, της Carlsberg και της Fortum. Σε αρκετές περιπτώσεις ακολούθησαν πωλήσεις σε Ρώσους επενδυτές, με μεγάλες εκπτώσεις και υπό όρους που επέβαλε η Μόσχα. Σύμφωνα με εκτίμηση ρωσικής νομικής εταιρείας που επικαλείται το Reuters, έως το 2025 το ρωσικό κράτος είχε θέσει υπό τον έλεγχό του ιδιωτική περιουσία αξίας άνω των 50 δισ. δολαρίων.

Η ρωσική έκθεση

Η Coca-Cola HBC, με πρόεδρο τον Αναστάση Δαυίδ και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ζόραν Μπογκντάνοβιτς, δεν αποχώρησε από τη ρωσική αγορά μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Όταν η The Coca-Cola Company σταμάτησε τη διάθεση των διεθνών σημάτων της στη χώρα, τα αποθέματα Coca-Cola, Fanta και Sprite εξαντλήθηκαν μέχρι το τέλος Ιουλίου του 2022.

Η δραστηριότητα συνεχίστηκε μέσω της Multon Partners, όπως μετονομάστηκε η Coca-Cola HBC Eurasia, με τοπικά εμπορικά σήματα, τοπική διοίκηση και δική της χρηματοδότηση. Η Dobry Cola κάλυψε μέρος του κενού που άφησε η Coca-Cola και η επιχείρηση συνέχισε να παράγει κέρδη και ρευστότητα.

Τα διαθέσιμα των ρωσικών δραστηριοτήτων αυξήθηκαν από 155,3 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2022 σε 850,2 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025 και σε 1,0405 δισ. ευρώ στις 3 Ιουλίου 2026. Ο οικονομικός διευθυντής της Coca-Cola HBC Αναστάσης Σταμούλης είχε διευκρινίσει τον περασμένο Αύγουστο, κατά την τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές, ότι περίπου το 85% του ποσού βρισκόταν σε ρούβλια και ότι η αύξησή του είχε επηρεαστεί και από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Η εταιρεία αναγνωρίζει στις οικονομικές καταστάσεις της ότι οι περιορισμοί επηρεάζουν τη δυνατότητα επαναπατρισμού των κερδών, εκτιμά όμως ότι δεν δημιουργούν ουσιώδες πρόβλημα στη συνολική ρευστότητα του ομίλου. Δεν υπάρχει παράλληλα διαθέσιμη αυτόνομη αποτίμηση της ρωσικής δραστηριότητας και, επομένως, το συνολικό ποσό που θα διακυβευόταν σε περίπτωση απώλειας του ελέγχου δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ασφάλεια.

Η Coca-Cola HBC έχει ήδη αναγνωρίσει μέρος του κινδύνου στους λογαριασμούς της. Το 2022 κατέγραψε έκτακτες επιβαρύνσεις 127,4 εκατ. ευρώ που συνδέονταν με τον πόλεμο, κυρίως από απομειώσεις στη Ρωσία. Η δραστηριότητα, ωστόσο, παραμένει λειτουργούσα και κερδοφόρα, με σημαντική παραγωγική υποδομή και μελλοντικές ταμειακές ροές, γεγονός που καθιστά τη δυνητική έκθεση μεγαλύτερη από το 1,04 δισ. ευρώ των διαθεσίμων.

Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ένδειξη ότι η Μόσχα προετοιμάζει αντίστοιχη κίνηση κατά της Coca-Cola HBC. Η απόφαση για τη Nestlé έδειξε όμως ότι ούτε η παραμονή στη χώρα ούτε η συνέχιση της παραγωγής αποκλείουν την παρέμβαση του Κρεμλίνου.

Και η Ουκρανία

Οι εξελίξεις στη Ρωσία έρχονται μόλις δύο εβδομάδες μετά το χτύπημα στο εργοστάσιο της Coca-Cola HBC στο Brovary, έξω από το Κίεβο. Η επίθεση με drone προκάλεσε ζημιές και πυρκαγιά σε αποθηκευτικούς χώρους, χωρίς να τραυματιστεί εργαζόμενος.

Μόλις 29 ημέρες νωρίτερα, η διοίκηση ενημέρωνε τους αναλυτές ότι οι προηγούμενες διαταραχές είχαν εξομαλυνθεί και ότι η μονάδα είχε επιστρέψει σε πλήρη λειτουργία. Η εταιρεία είχε χρειαστεί να τροφοδοτεί την ουκρανική αγορά κυρίως από την Πολωνία και τη Ρουμανία, αναλαμβάνοντας πρόσθετα μεταφορικά κόστη και δαπάνες επισκευών.

Ο ίδιος πόλεμος δημιουργεί έτσι δύο διαφορετικές πηγές κινδύνου για την Coca-Cola HBC: στην Ουκρανία απειλεί άμεσα τις εγκαταστάσεις και την παραγωγή της, ενώ στη Ρωσία αφήνει μια δραστηριότητα μεγάλης οικονομικής αξίας εκτεθειμένη στις αποφάσεις του Κρεμλίνου.

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