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Μια νέα καταναλωτική πραγματικότητα αρχίζει να διαμορφώνεται στην παγκόσμια αγορά ένδυσης, αναγκάζοντας ορισμένους από τους μεγαλύτερους ομίλους της fast fashion να επανεξετάσουν ακόμη και το εύρος των μεγεθών που διαθέτουν. H&M, Zara και Mango περιορίζουν την παρουσία ρούχων σε πολύ μεγάλα μεγέθη, καθώς οι πωλήσεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες φαίνεται να υποχωρούν.

Πίσω από αυτή τη μεταβολή βρίσκεται ένα σύνθετο μείγμα οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων. Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον και η ταχεία εξάπλωση των φαρμάκων GLP-1 για τον διαβήτη και την παχυσαρκία, η οποία συνοδεύεται από σημαντικές αλλαγές στο σωματικό βάρος εκατομμυρίων καταναλωτών, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ.

Για τις εταιρείες ένδυσης, η εξέλιξη δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη καταναλωτική τάση. Επηρεάζει τις αποφάσεις για παραγωγή, αποθέματα, κόστος υφασμάτων και κατανομή των προϊόντων ανά μέγεθος. Και καθώς οι μεγάλοι όμιλοι λειτουργούν με τεράστιους όγκους εμπορευμάτων, ακόμη και σχετικά μικρές μεταβολές στη ζήτηση μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές αλλαγές στις συλλογές τους.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της H&M. Στις αρχές του 2023 η εταιρεία είχε ανακοινώσει την επέκταση της γκάμας της στις ΗΠΑ, προσφέροντας διαδικτυακά γυναικεία ρούχα μέχρι και σε μέγεθος 4XL. Περίπου τρία χρόνια αργότερα, η στρατηγική αυτή έχει αντιστραφεί.

Η αλυσίδα αποφάσισε να αποσύρει τα μεγέθη 3XL και 4XL, καθώς η ζήτηση που καταγράφηκε δεν ήταν αρκετή ώστε να δικαιολογήσει τη διατήρησή τους. Η εταιρεία αποφεύγει πάντως να συνδέσει επισήμως την αλλαγή με έναν συγκεκριμένο παράγοντα.

Η H&M δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση. Αντίστοιχη υποχώρηση της διαθεσιμότητας μεγαλύτερων μεγεθών παρατηρείται σε εταιρείες όπως οι Aritzia, Mango και Zara, γεγονός που ενισχύει την εικόνα μιας ευρύτερης αναπροσαρμογής της αγοράς.

Η θεαματική συρρίκνωση των plus-size συλλογών

Η αλλαγή γίνεται ιδιαίτερα εμφανής στα φορέματα της Mango. Την περίοδο άνοιξη-καλοκαίρι του 2025, το 6,6% των νέων φορεμάτων της εταιρείας ήταν διαθέσιμο σε μεγέθη 16 έως 20. Έναν χρόνο αργότερα, το αντίστοιχο ποσοστό είχε περιοριστεί μόλις στο 0,5%.

Παρόμοια, αν και λιγότερο έντονη, τάση καταγράφηκε και στην Anthropologie. Τον Ιούλιο του 2026, το ποσοστό των φορεμάτων που προσφέρονταν σε plus-size μεγέθη είχε μειωθεί στο 9% από 10,5% έναν χρόνο νωρίτερα.

Η συρρίκνωση αυτή δεν ξεκίνησε σήμερα. Η βιομηχανία της μόδας έχει επιχειρήσει αρκετές φορές τα προηγούμενα χρόνια να διευρύνει τις συλλογές της, χωρίς πάντοτε τα αποτελέσματα να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες.

Η Loft εγκατέλειψε τη σειρά plus-size το 2021, περίπου τρία χρόνια μετά την ανάπτυξή της. Η Old Navy περιόρισε τις αντίστοιχες επιλογές της τον Μάιο του 2022, μόλις εννέα μήνες αφότου είχε εγκαινιάσει μια φιλόδοξη πρωτοβουλία για μεγαλύτερη διαθεσιμότητα μεγεθών.

Οι πιέσεις είναι ορατές ακόμη και σε εταιρείες που έχουν χτίσει σημαντικό μέρος της ταυτότητάς τους γύρω από αυτή την αγορά. Η αλυσίδα Torrid, η οποία ειδικεύεται στα plus-size ρούχα, έκλεισε πέρυσι 151 καταστήματα, σχεδόν το ένα τρίτο του δικτύου της.

Η εξέλιξη έχει προκαλέσει αντιδράσεις από καταναλωτές που εξακολουθούν να χρειάζονται μεγαλύτερα μεγέθη. Σε διαδικτυακές κοινότητες πληθαίνουν οι αναφορές για περιορισμένες επιλογές, ενώ ορισμένοι αγοραστές δηλώνουν ότι έχουν φτάσει ακόμη και στο σημείο να κατασκευάζουν ή να προσαρμόζουν μόνοι τους τα ρούχα τους.

Τα GLP-1 αλλάζουν την εξίσωση της μόδας

Η μεγάλη διαφορά σε σχέση με προηγούμενους κύκλους περιορισμού των plus-size συλλογών είναι η εκρηκτική ανάπτυξη της αγοράς των φαρμάκων GLP-1.

Πρόκειται για θεραπείες που χρησιμοποιούνται για τον διαβήτη και την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και οι οποίες έχουν γνωρίσει εξαιρετικά γρήγορη διείσδυση στην αμερικανική αγορά. Η δυνατότητά τους να οδηγήσουν σε σημαντική απώλεια σωματικού βάρους δημιουργεί πλέον επιπτώσεις που ξεπερνούν τον φαρμακευτικό κλάδο και φθάνουν μέχρι τη βιομηχανία τροφίμων, την εστίαση και τη μόδα.

Στελέχη της αγοράς θεωρούν ότι η εξάπλωση των συγκεκριμένων φαρμάκων αποτελεί πλέον έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που λαμβάνουν υπόψη οι λιανέμποροι όταν σχεδιάζουν το μελλοντικό μείγμα μεγεθών.

Τα στοιχεία για τη χρήση τους δείχνουν πόσο γρήγορα μεταβάλλεται η αγορά. Τον Ιούνιο του 2025, το 18% των ενηλίκων στις ΗΠΑ δήλωνε ότι χρησιμοποιεί φάρμακα GLP-1, έναντι 12% το 2024. Πρόκειται για αύξηση έξι ποσοστιαίων μονάδων μέσα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Την ίδια στιγμή, φαίνεται να καταγράφεται αντιστροφή μιας τάσης που χαρακτήριζε τις ΗΠΑ επί δεκαετίες. Το ποσοστό παχυσαρκίας μεταξύ των ενηλίκων είχε φθάσει στο 39,9% το 2022, έπειτα από μακροχρόνια άνοδο, ενώ πλέον έχει υποχωρήσει στο 36,4%.

Για έναν λιανοπωλητή ρούχων, τέτοιες μεταβολές δεν είναι αμελητέες. Εάν εκατομμύρια καταναλωτές μετακινούνται σταδιακά προς μικρότερα μεγέθη, αλλάζει τόσο η σύνθεση της ζήτησης όσο και η ποσότητα αποθέματος που χρειάζεται να δεσμεύσει μια εταιρεία σε κάθε κατηγορία.

Η βιομηχανία της μόδας βρίσκεται έτσι αντιμέτωπη με μια ασυνήθιστη πρόκληση: να προβλέψει όχι μόνο ποιες τάσεις, σχέδια και χρώματα θα αγοράσουν οι καταναλωτές, αλλά και ποια μεγέθη θα χρειάζονται τα επόμενα χρόνια.

Το οικονομικό κίνητρο πίσω από τα μικρότερα μεγέθη

Η αλλαγή στρατηγικής δεν σχετίζεται αποκλειστικά με τη ζήτηση. Υπάρχει και ένα σαφές οικονομικό κίνητρο, καθώς η παραγωγή μεγαλύτερων μεγεθών μπορεί να είναι σημαντικά ακριβότερη.

Ένα ρούχο σε XL χρειάζεται περισσότερο ύφασμα από το αντίστοιχο XS και, ανάλογα με τον σχεδιασμό του, μπορεί να απαιτεί διαφορετικά πατρόν, πρόσθετες προσαρμογές και περισσότερη πρώτη ύλη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το κόστος κατασκευής ενός XL μπορεί να είναι έως και 60% υψηλότερο από εκείνο ενός XS.

Το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο όταν τα συγκεκριμένα μεγέθη πωλούνται με χαμηλότερη ταχύτητα. Το προϊόν παραμένει περισσότερο καιρό στην αποθήκη ή στο κατάστημα, δεσμεύει κεφάλαιο και αυξάνει την πιθανότητα να καταλήξει τελικά σε εκπτώσεις.

Για έναν παγκόσμιο όμιλο με εκατοντάδες εκατομμύρια τεμάχια ετήσιας παραγωγής, η μείωση ακόμη και ενός μικρού ποσοστού προϊόντων που έχουν υψηλότερο κόστος και χαμηλότερη ταχύτητα πώλησης μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση.

Υπάρχει, ωστόσο, και η αντίθετη πλευρά της εξίσωσης. Η απόσυρση των μεγαλύτερων μεγεθών μπορεί να αποξενώσει ένα σημαντικό τμήμα του καταναλωτικού κοινού και να δημιουργήσει την αίσθηση ότι οι εταιρείες εγκαταλείπουν την πολιτική συμπερίληψης που είχαν προωθήσει έντονα τα προηγούμενα χρόνια.

Το επιχειρηματικό ρίσκο είναι επομένως διπλό. Υπερβολικά μεγάλο απόθεμα plus-size προϊόντων μπορεί να αυξήσει το κόστος και τις εκπτώσεις, ενώ υπερβολικά περιορισμένη προσφορά μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια πελατών και πωλήσεων.

Η εξάπλωση των GLP-1 προσθέτει τώρα μία ακόμη μεταβλητή σε αυτή τη δύσκολη εξίσωση. Αν η χρήση των φαρμάκων συνεχίσει να αυξάνεται και η υποχώρηση της παχυσαρκίας αποκτήσει μονιμότερα χαρακτηριστικά, οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να γίνουν πολύ μεγαλύτερες για τη βιομηχανία ένδυσης.

Η αλλαγή δεν σημαίνει ότι η αγορά των plus-size ρούχων εξαφανίζεται. Εκατομμύρια καταναλωτές εξακολουθούν να χρειάζονται και να ζητούν μεγαλύτερα μεγέθη. Αυτό που μεταβάλλεται είναι ο τρόπος με τον οποίο οι μεγάλες αλυσίδες υπολογίζουν πόσο χώρο αξίζει να διαθέτουν σε αυτά στις συλλογές και στα αποθέματά τους.

Και καθώς η φαρμακευτική επανάσταση κατά της παχυσαρκίας αρχίζει να αφήνει αποτύπωμα σε ολοένα περισσότερους κλάδους, η μόδα βρίσκεται μπροστά σε μια ιδιαίτερα απτή συνέπεια: η αλλαγή στο σώμα των καταναλωτών αρχίζει να αλλάζει και τα νούμερα που κρέμονται στις κρεμάστρες των καταστημάτων.

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