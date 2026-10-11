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Tο 2026 εξελίσσεται σε χρονιά-σταθμό για τους δισεκατομμυριούχους της παγκόσμιας τεχνολογικής βιομηχανίας, με τα μεγέθη του πλούτου που δημιουργήθηκε μέσα σε λίγους μήνες να καταγράφουν πρωτοφανή επίπεδα.

Με βάση τον δείκτη δισεκατομμυριούχων του Bloomberg, περίπου 100 μεγιστάνες του τεχνολογικού κλάδου, οι οποίοι βρίσκονται ανάμεσα στους 500 πλουσιότερους ανθρώπους του πλανήτη, είδαν τις περιουσίες τους να αυξάνονται συνολικά κατά 845 δισ. δολάρια έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση πλούτου που έχει καταγραφεί ποτέ κατά τους πρώτους εννέα μήνες ενός έτους.

Πίσω από αυτή την εντυπωσιακή άνοδο βρίσκονται σε μεγάλο βαθμό οι ίδιοι παράγοντες που έδωσαν ώθηση στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές: η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και το ισχυρό ράλι των τεχνολογικών μετοχών, με επίκεντρο κυρίως τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η συνολική περιουσία των δισεκατομμυριούχων που συνδέονται με τον τεχνολογικό κλάδο ανέρχεται πλέον σε 4,6 τρισ. δολάρια. Το ποσό αντιπροσωπεύει το 36% του συνολικού πλούτου όσων περιλαμβάνονται στον δείκτη του Bloomberg, παρότι οι μεγιστάνες της τεχνολογίας αποτελούν περίπου μόλις το ένα πέμπτο των 500 προσώπων της κατάταξης.

Η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική για όσους δημιούργησαν τις περιουσίες τους εκτός τεχνολογίας. Στο ίδιο διάστημα, οι συγκεκριμένοι δισεκατομμυριούχοι κατέγραψαν συνολικές απώλειες 62 δισ. δολαρίων. Την ίδια στιγμή, οι Αμερικανοί αντιπροσώπευαν το 94% της συνολικής αύξησης του πλούτου στον δείκτη.

Από τις 10 Σεπτεμβρίου, μάλιστα, και οι δέκα πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο είναι Αμερικανοί, κάτι που καταγράφεται για πρώτη φορά από το 2012, όταν το Bloomberg άρχισε να παρακολουθεί συστηματικά τις περιουσίες των δισεκατομμυριούχων.

Ο Μασκ και τα 310 δισ. δολάρια

Το μεγαλύτερο μέρος των νέων κερδών έχει συγκεντρωθεί στην κορυφή της παγκόσμιας λίστας πλούτου. Ο Eλον Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, πρόσθεσε στην περιουσία του περίπου 310 δισ. δολάρια από την αρχή του 2026 έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Η αύξηση αυτή αντιστοιχεί περίπου στο 40% της συνολικής ενίσχυσης του πλούτου που καταγράφηκε στον δείκτη. Για ένα μικρό χρονικό διάστημα, ο Μασκ έγινε μάλιστα ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος παγκοσμίως, μετά τη συγχώνευση της SpaceX με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης xAI, η οποία στη συνέχεια πραγματοποίησε την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο τον Ιούνιο.

Η κυριαρχία της τεχνολογίας στις υψηλότερες θέσεις είναι σχεδόν απόλυτη. Εννέα από τους δέκα πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου έχουν δημιουργήσει τις περιουσίες τους μέσω αμερικανικών τεχνολογικών επιχειρήσεων.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Μάικλ Ντελ, ιδρυτή της Dell Technologies, του οποίου η περιουσία αυξήθηκε κατά 81%, φθάνοντας τα 254 δισ. δολάρια, καθώς οι πωλήσεις της εταιρείας στον τομέα των data centers σημείωσαν εκρηκτική άνοδο.

Αντίστοιχα, ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ αύξησε μέσα στη χρονιά την περιουσία του κατά 23 δισ. δολάρια. Η μετοχή της Meta Platforms κατέγραψε άνοδο 27% μόνο τον Σεπτέμβριο, σημειώνοντας την καλύτερη μηνιαία επίδοση των τελευταίων σχεδόν τεσσάρων ετών, μετά την κυκλοφορία του νέου προσωπικού βοηθού τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας, Muse.

Από το ρεκόρ των 13,4 τρισ. στη διόρθωση

Η συνολική περιουσία των 500 πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο έφθασε στα μέσα Ιουνίου στο ιστορικό ρεκόρ των 13,4 τρισ. δολαρίων. Από εκείνο το σημείο, ωστόσο, η εικόνα άλλαξε.

Ο συνολικός πλούτος τους έχει έκτοτε μειωθεί κατά περίπου 6%, στα 12,6 τρισ. δολάρια, καθώς το ράλι των αγορών έχασε μέρος της δυναμικής του και άρχισαν να εντείνονται οι προβληματισμοί γύρω από ορισμένες από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης.

Ένας από τους βασικούς λόγους ανησυχίας είναι το πρωτοφανές κύμα δανεισμού που χρηματοδοτεί τις τεράστιες επενδύσεις των Big Tech στην AI. Η ανάγκη για ολοένα περισσότερα data centers, υπολογιστική ισχύ και ενεργειακές υποδομές απαιτεί κεφάλαια εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, γεγονός που έχει αρχίσει να προβληματίζει μέρος της επενδυτικής κοινότητας.

Η μεγάλη ανατροπή για τον Λάρι Έλισον

Ενδεικτική των μεγάλων διακυμάνσεων που προκαλεί η AI είναι η περίπτωση του Λάρι Έλισον. Τον Σεπτέμβριο του 2025 είχε βρεθεί προσωρινά στην πρώτη θέση της λίστας των πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο, όταν η περιουσία του αυξήθηκε κατά 89 δισ. δολάρια μέσα σε μία ημέρα.

Η εντυπωσιακή άνοδος είχε ακολουθήσει τις ανακοινώσεις της Oracle για θεαματική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στις υποδομές cloud που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Έναν χρόνο αργότερα, όμως, η εικόνα είναι διαφορετική. Η περιουσία του Έλισον έχει μειωθεί κατά 196 δισ. δολάρια, ενώ τα CDS της Oracle, δηλαδή τα συμβόλαια ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης, κινούνται κοντά σε επίπεδα-ρεκόρ.

Η εξέλιξη αντανακλά την αυξανόμενη επιφυλακτικότητα των επενδυτών απέναντι στον τεράστιο όγκο δανεισμού που απαιτείται προκειμένου η εταιρεία να χρηματοδοτήσει την επέκταση των υποδομών της για την τεχνητή νοημοσύνη.

Η συζήτηση για τη φορολόγηση των υπερπλούσιων

Η πρωτοφανής διεύρυνση των περιουσιών έχει ταυτόχρονα αναζωπυρώσει τη συζήτηση στις ΗΠΑ γύρω από την υψηλότερη φορολόγηση των υπερπλούσιων.

Τον Νοέμβριο, οι ψηφοφόροι στην Καλιφόρνια πρόκειται να αποφασίσουν εάν θα επιβληθεί φόρος στην περιουσία των δισεκατομμυριούχων της πολιτείας. Αντίστοιχες προτάσεις για νέες επιβαρύνσεις στους πλουσιότερους κατοίκους έχουν συζητηθεί και σε άλλες πολιτείες, μεταξύ των οποίων η Ουάσινγκτον, η Νέα Υόρκη, το Ιλινόι και το Ρόουντ Άιλαντ.

Παράλληλα, η αυξανόμενη παρουσία νεότερων επιχειρηματιών της τεχνολογίας ανάμεσα στους υπερπλούσιους αλλάζει και τα δεδομένα γύρω από τη λεγόμενη μεγάλη μεταφορά πλούτου στις επόμενες γενιές.

Μέχρι σήμερα, μεγάλο μέρος της συζήτησης επικεντρωνόταν στους μεγαλύτερους σε ηλικία baby boomers και στις τεράστιες περιουσίες που αναμένεται να περάσουν στα παιδιά και στους κληρονόμους τους. Η νέα πραγματικότητα, ωστόσο, δείχνει ότι η επόμενη μεγάλη συγκέντρωση πλούτου μπορεί να προέλθει και από πολύ νεότερους επιχειρηματίες.

Όπως επισήμανε ο Τζέιμς Μαζό, οικονομολόγος στο γραφείο επενδύσεων της UBS, γίνεται μεγάλη συζήτηση για τη μεταφορά πλούτου από τη μία γενιά στην επόμενη. Ωστόσο, αν εξετάσει κανείς τους 100 ή τους 1.000 πλουσιότερους ανθρώπους παγκοσμίως, θα διαπιστώσει ότι δίπλα στους μεγαλύτερους επιχειρηματίες παραδοσιακών κλάδων βρίσκεται πλέον ένας μεγάλος αριθμός νέων ιδρυτών τεχνολογικών εταιρειών. Το ερώτημα, όπως σημειώνει, είναι κατά πόσο αυτή η εξέλιξη θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη συγκέντρωση του παγκόσμιου πλούτου.

Η AI δημιουργεί μια νέα γενιά δισεκατομμυριούχων

Τα τεράστια κέρδη από την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης δεν έχουν περιοριστεί στους επικεφαλής των μεγαλύτερων τεχνολογικών ομίλων. Οι νέες προσθήκες στον δείκτη του Bloomberg δείχνουν ότι το κύμα της AI δημιουργεί μεγάλες περιουσίες τόσο για τους ιδρυτές νεοφυών επιχειρήσεων όσο και για τους επιχειρηματίες που παρέχουν τις απαραίτητες υποδομές και τον εξοπλισμό.

Και οι επτά συνιδρυτές της Anthropic PBC εντάχθηκαν στη λίστα των δισεκατομμυριούχων τον Ιούνιο, μετά την ολοκλήρωση νέου γύρου χρηματοδότησης που αποτίμησε την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης στα 965 δισ. δολάρια.

Στη λίστα εμφανίστηκαν επίσης ιδρυτές κινεζικών τεχνολογικών επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων ο Γιαν Τζουντζιέ της MiniMax Group και ο Λιανγκ Γουενφένγκ της DeepSeek.

Το κύμα της AI έχει ενισχύσει σημαντικά και τις περιουσίες επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στις υποδομές και στον εξοπλισμό που απαιτείται για την ανάπτυξη της νέας τεχνολογίας.

Ο Λιν Τσουνγκ-τσι, ιδρυτής της ταϊβανέζικης King Slide, η οποία κατασκευάζει ράγες για servers και συστήματα διαχείρισης καλωδίων για data centers, είδε την περιουσία του να εκτινάσσεται φέτος στα 9,5 δισ. δολάρια, περίπου τέσσερις δεκαετίες μετά την ίδρυση της εταιρείας.

Στη λέσχη των δισεκατομμυριούχων πέρασε και η Γουάνγκ Σιν, επικεφαλής της Guangdong Dtech Technology. Η εκρηκτική ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης αύξησε σημαντικά τη ζήτηση για τα ειδικά τρυπάνια που κατασκευάζει η εταιρεία και χρησιμοποιούνται στην παραγωγή πλακετών τυπωμένου κυκλώματος.

Samsung, TSMC και οι νέες περιουσίες της Ασίας

Στη λίστα προστέθηκαν επίσης δύο κληρονόμοι της οικογένειας Λι, στην οποία ανήκει η Samsung Electronics, η Μπου-τζιν και η Σέο-χιουν, καθώς η ισχυρή ζήτηση για τα τσιπ μνήμης της εταιρείας ενίσχυσε σημαντικά την αξία των συμμετοχών τους.

Η άνοδος της μετοχής της Samsung συνέβαλε παράλληλα στην προσπάθεια της οικογένειας να καλύψει φόρο κληρονομιάς ύψους 8 δισ. δολαρίων, ο οποίος προέκυψε μετά τον θάνατο του πρώην προέδρου του ομίλου, Λι Κουν-χι, το 2020.

Στην Ταϊβάν, ανάμεσα στους νέους δισεκατομμυριούχους του 2026 βρέθηκαν επίσης ο Τσάι Μινγκ-κάι, επικεφαλής της εταιρείας σχεδιασμού τσιπ MediaTek, καθώς και ο Μόρις Τσανγκ, ιδρυτής της Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC).

Την ίδια στιγμή, η προσπάθεια της Κίνας να ενισχύσει την τεχνολογική της αυτονομία, σε συνδυασμό με τον εντεινόμενο ανταγωνισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την κυριαρχία στην τεχνητή νοημοσύνη, δημιουργεί μία ακόμη γενιά νέων δισεκατομμυριούχων.

Σε αυτή περιλαμβάνονται ο Τζου Τζινόνγκ και η οικογένειά του, ιδιοκτήτες της Suzhou TFC Optical Communication, καθώς και ο Γιουάν Φουγκέν της Suzhou Dongshan Precision Manufacturing.

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι σαφής: η τεχνητή νοημοσύνη δεν αναδιαμορφώνει μόνο τις τεχνολογικές αγορές, αλλά και τον ίδιο τον χάρτη του παγκόσμιου πλούτου, δημιουργώντας νέες περιουσίες σε πρωτοφανή κλίμακα και ενισχύοντας ταυτόχρονα τη συγκέντρωση κεφαλαίων γύρω από την τεχνολογία και τις υποδομές που τη στηρίζουν.

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