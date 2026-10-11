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Οι πληρωμές αποτελούν πλέον τη μεγαλύτερη πηγή εσόδων του παγκόσμιου τραπεζικού κλάδου, όμως η περίοδος της εκρηκτικής ανάπτυξης δείχνει να ολοκληρώνεται, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη, τα νέα δίκτυα και οι αυτόνομοι ψηφιακοί πράκτορες αλλάζουν ριζικά το τοπίο.

Σύμφωνα με την έκθεση της McKinsey για τις παγκόσμιες πληρωμές το 2026, ο κλάδος παράγει περίπου 2,6 τρισ. δολάρια εσόδων, μέσα από 3,8 τρισ. συναλλαγές και ετήσιες χρηματικές ροές που φτάνουν τα 2,1 τετράκις εκατομμύρια δολάρια.

Οι πληρωμές αντιπροσωπεύουν περίπου το 41% των συνολικών τραπεζικών εσόδων, αποτελώντας έναν από τους ισχυρότερους πυλώνες του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Ωστόσο, οι ρυθμοί ανάπτυξης υποχωρούν. Μεταξύ 2020 και 2025 τα έσοδα του κλάδου αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό περίπου 9%, από 1,7 τρισ. σε 2,6 τρισ. δολάρια. Έως το 2024 η ετήσια αύξηση έφτανε το 11%, όμως το 2025 περιορίστηκε στο 3%.

Για την περίοδο έως το 2030, η McKinsey προβλέπει μέση ετήσια ανάπτυξη περίπου 4%. Παρά την επιβράδυνση, η αγορά αναμένεται να προσθέσει περίπου 600 δισ. δολάρια νέων εσόδων, φτάνοντας τα 3,2 τρισ. δολάρια.

Οι τέσσερις κινητήρες της ανάπτυξης εξασθενούν

Η ισχυρή άνοδος των προηγούμενων ετών στηρίχθηκε κυρίως στη μετάβαση από τα μετρητά στις ψηφιακές συναλλαγές, στην ταχύτερη αύξηση των χρηματικών ροών σε σχέση με την οικονομία, στα υψηλότερα επιτόκια και στην ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας που βασίζονται στο λογισμικό.

Οι συγκεκριμένοι παράγοντες, όμως, σταθεροποιούνται ή χάνουν μέρος της δυναμικής τους, ενώ τα φθηνότερα εναλλακτικά δίκτυα πληρωμών ασκούν πρόσθετη πίεση στα περιθώρια κέρδους.

Η επόμενη φάση, επομένως, θα εξαρτηθεί λιγότερο από τη συνεχή αύξηση του αριθμού των συναλλαγών και περισσότερο από την αποτελεσματικότητα, την τιμολόγηση, τη διαχείριση του ισολογισμού και την τεχνολογία.

Παράλληλα αλλάζει η σύνθεση των εσόδων. Το 2025 τα καθαρά έσοδα από τόκους αντιστοιχούσαν στο 46% των συνολικών εσόδων από πληρωμές και οι προμήθειες στο 54%. Έως το 2030, οι προμήθειες εκτιμάται ότι θα αυξήσουν το μερίδιό τους στο 56%, έναντι 44% των εσόδων από τόκους.

Τα επιτόκια, πάντως, παραμένουν κρίσιμος παράγοντας. Μια διατηρήσιμη αύξηση των παγκόσμιων επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης από το 2026 θα μπορούσε, σύμφωνα με τη McKinsey, να προσθέσει περίπου 100 δισ. δολάρια στα έσοδα έως το 2030.

Οι διαφορετικές ταχύτητες ανά τον κόσμο

Η αγορά δεν κινείται με τον ίδιο ρυθμό παντού. Στη Βόρεια Αμερική, οι καταναλωτικές πληρωμές αντιστοιχούν στο 65% των εσόδων, με πιστωτικές κάρτες και υπηρεσίες αποδοχής πληρωμών να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο. Η ανάπτυξη αναμένεται να επιβραδυνθεί από 9% την περίοδο 2020-2025 σε 5% έως το 2030.

Στην Ασία και τον Ειρηνικό, τα έσοδα προβλέπεται να φτάσουν τα 1,3 τρισ. δολάρια έως το τέλος της δεκαετίας, ενώ οι εταιρικές συναλλαγές αντιπροσωπεύουν το 56% της αγοράς.

Σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική, όπου οι εμπορικές συναλλαγές παράγουν το 54% των εσόδων, η ανάπτυξη αναμένεται να περιοριστεί στο 3% ετησίως, από 14% την προηγούμενη πενταετία.

Αντίθετα, η Λατινική Αμερική προβλέπεται να εμφανίσει τον ταχύτερο ρυθμό, περίπου 7% ετησίως, χάρη στη χρηματοοικονομική ένταξη και στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Ένας κατακερματισμένος κόσμος πληρωμών

Παράλληλα, αντί για ένα ενιαίο παγκόσμιο σύστημα πληρωμών, διαμορφώνονται διαφορετικά περιφερειακά μοντέλα. Στη Βόρεια Αμερική, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Δυτική Ευρώπη εξακολουθούν να κυριαρχούν οι κάρτες. Στην Ινδία και τη Βραζιλία, συστήματα άμεσων πληρωμών όπως το UPI και το Pix έχουν αποκτήσει τεράστια κλίμακα, προσφέροντας μεταφορές από λογαριασμό σε λογαριασμό με πολύ χαμηλό κόστος.

Σε περιοχές της Ανατολικής και Δυτικής Αφρικής, αντίθετα, πραγματοποιήθηκε ένα τεχνολογικό άλμα από τα μετρητά στο mobile money, με τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών να αποτελούν βασικό κομμάτι της χρηματοπιστωτικής υποδομής.

Στο σκηνικό εισέρχονται πλέον και τα stablecoins και οι tokenized καταθέσεις, κυρίως για εταιρικές και διατραπεζικές συναλλαγές. Σε ορισμένες διασυνοριακές μεταφορές, όπου οι παραδοσιακές διαδικασίες μέσω ανταποκριτριών τραπεζών μπορεί να απαιτούν τρεις έως πέντε εργάσιμες ημέρες, τα ψηφιακά αυτά εργαλεία μπορούν να επιταχύνουν σημαντικά τον διακανονισμό.

Ο κατακερματισμός, ωστόσο, ανεβάζει το κόστος. Οι δαπάνες πληροφορικής στον κλάδο αναμένεται να αυξάνονται περίπου 9% ετησίως έως το 2030, υπερδιπλάσια δηλαδή από τον προβλεπόμενο ρυθμό αύξησης των εσόδων.

Από το «κλικ» στις πληρωμές από AI agents

Η μεγαλύτερη ανατροπή, όμως, έρχεται από την τεχνητή νοημοσύνη. Για δεκαετίες, κάθε συναλλαγή προϋπέθετε μια εμφανή ανθρώπινη ενέργεια: χρήση κάρτας, πάτημα ενός κουμπιού ή ολοκλήρωση αγοράς σε κάποια οθόνη.

Με την εξάπλωση των αυτόνομων ψηφιακών πρακτόρων, αυτό μπορεί να αλλάξει. Ένας AI agent θα μπορεί να αναζητεί ένα προϊόν, να συγκρίνει τιμές, να επιλέγει τον κατάλληλο τρόπο πληρωμής και να ολοκληρώνει μόνος του τη συναλλαγή.

Η αξία μεταφέρεται έτσι από την «ορατή» πληρωμή στην αόρατη τεχνολογική υποδομή: στην ψηφιακή ταυτότητα του πράκτορα, στη συναίνεση του χρήστη, στους κανόνες εξουσιοδότησης και στη δρομολόγηση της συναλλαγής.

Κίνδυνος 160 δισ. δολαρίων, αλλά και μεγάλη ευκαιρία

Η εξέλιξη δημιουργεί τόσο απειλές όσο και ευκαιρίες. Στο βασικό σενάριο της McKinsey, η λεγόμενη agentic AI μπορεί να θέσει σε κίνδυνο περίπου 75 δισ. δολάρια εσόδων από πληρωμές έως το 2030. Σε περίπτωση ταχύτερης υιοθέτησης, το ποσό μπορεί να φτάσει τα 160 δισ. δολάρια.

Η μεγαλύτερη απειλή αφορά τα καθαρά έσοδα από τόκους. Αυτόνομοι πράκτορες διαχείρισης χρημάτων θα μπορούσαν να μεταφέρουν αυτόματα αδρανή κεφάλαια σε λογαριασμούς υψηλότερης απόδοσης, περιορίζοντας τις φθηνές καταθέσεις των τραπεζών. Η σχετική έκθεση υπολογίζεται σε περίπου 65 δισ. δολάρια.

Άλλα 10 δισ. δολάρια βρίσκονται σε κίνδυνο στις καταναλωτικές κάρτες, καθώς οι agents θα μπορούν να επιλέγουν αυτόματα το οικονομικότερο δίκτυο ή μέσο πληρωμής.

Την ίδια στιγμή, όμως, η AI μπορεί να προσφέρει στον κλάδο έως 110 δισ. δολάρια ετησίως σε οφέλη παραγωγικότητας. Από αυτά, έως 50 δισ. μπορούν να προέλθουν από την εξυπηρέτηση πελατών, 30 δισ. από το λογισμικό και την πληροφορική, 20 δισ. από υποστηρικτικές λειτουργίες και περίπου 10 δισ. από την ανάπτυξη προϊόντων.

Η νέα «αόρατη» υποδομή

Σε αυτό το περιβάλλον, η ασφάλεια και η εμπιστοσύνη αποκτούν διαφορετικό περιεχόμενο. Τα συστήματα θα πρέπει να διαθέτουν ψηφιακές ταυτότητες για τους AI agents, κανόνες που θα προσδιορίζουν ποιες ενέργειες επιτρέπεται να πραγματοποιούν, όρια συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο, ειδικά ψηφιακά πορτοφόλια και μηχανισμούς επίλυσης διαφορών όταν μια συναλλαγή είναι τεχνικά επιτρεπτή αλλά ανεπιθύμητη.

Αυτό μπορεί να δημιουργήσει και νέα επιχειρηματικά μοντέλα, με χρεώσεις ανά εντολή ή κλήση API και υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνου να αντικαθιστούν σταδιακά μέρος της παραδοσιακής τιμολόγησης βάσει του όγκου συναλλαγών.

Μεγάλοι παίκτες της αγοράς ήδη κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Visa και Mastercard αναπτύσσουν υποδομές για την ταυτοποίηση και λειτουργία αυτόνομων πρακτόρων, ενώ Google, Stripe και OpenAI εργάζονται σε πρότυπα για συναλλαγές που πραγματοποιούνται από agents.

Τι αλλάζει για τις τράπεζες

Για τις τράπεζες, το νέο περιβάλλον σημαίνει ότι η ταυτότητα και η εμπιστοσύνη των μηχανών πρέπει να ενσωματωθούν στον πυρήνα των συστημάτων τους. Παράλληλα, τα δεδομένα και τα API μπορούν να αποτελέσουν νέες πηγές εσόδων μέσα από υπηρεσίες πρόβλεψης ταμειακών ροών, διαχείρισης ρευστότητας και βελτιστοποίησης αποδόσεων.

Για τα δίκτυα και τους παρόχους πληρωμών, το στοίχημα είναι η δυνατότητα σύνδεσης διαφορετικών συστημάτων και αγορών, η παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης και η προσαρμογή των υποδομών σε συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται όλο και συχνότερα από λογισμικό.

Η παγκόσμια αγορά πληρωμών βρίσκεται επομένως μπροστά σε μια διπλή μετάβαση. Η εποχή της εκρηκτικής αύξησης των συναλλαγών υποχωρεί, ενώ ταυτόχρονα η AI μεταμορφώνει τον ίδιο τον μηχανισμό της πληρωμής.

Στο νέο τοπίο, το κρίσιμο ερώτημα δεν θα είναι μόνο πώς πληρώνουμε, αλλά ποιος –ή τι– αποφασίζει να πληρώσει, ποιος δίνει την εξουσιοδότηση, ποιο δίκτυο εκτελεί τη συναλλαγή και ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη όταν κάτι πάει στραβά.

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