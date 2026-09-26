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Με περιουσία που υπολογίζεται στα 118 δισ. δολάρια, η Αλις Γουόλτον κατακτά για τέταρτη διαδοχική χρονιά τον τίτλο της πλουσιότερης γυναίκας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, σύμφωνα με το Forbes, είναι πλέον η μοναδική γυναίκα στις ΗΠΑ της οποίας η περιουσία ξεπερνά το όριο των 100 δισ. δολαρίων.

Η 76χρονη μοναχοκόρη του ιδρυτή της Walmart, Σαμ Γουόλτον, βρίσκεται στην πρώτη θέση μεταξύ των πλουσιότερων γυναικών της Αμερικής για 11η φορά μέσα στα τελευταία 12 χρόνια. Σε διάστημα μόλις ενός έτους, η περιουσία της αυξήθηκε κατά περίπου 12 δισ. δολάρια, καθώς η μετοχή της Walmart κατέγραψε άνοδο 10%. Στην ενίσχυση της εταιρείας συνέβαλαν η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και των συνδρομητικών υπηρεσιών, αλλά και η επέκταση των υπηρεσιών ταχύτατης παράδοσης.

Την ίδια στιγμή, η διαφορά που χωρίζει την Γουόλτον από τη δεύτερη πλουσιότερη γυναίκα των ΗΠΑ έχει μεγαλώσει. Η Τζούλια Κοχ, κληρονόμος της Koch, Inc., είδε την περιουσία της να αυξάνεται κατά 3,4 δισ. δολάρια μέσα στον τελευταίο χρόνο, ωστόσο εξακολουθεί να βρίσκεται 33,4 δισ. δολάρια πίσω από την Αλις Γουόλτον. Έναν χρόνο νωρίτερα, η απόσταση ανάμεσά τους ανερχόταν στα 24,8 δισ. δολάρια.

Στη γενική λίστα με τους πλουσιότερους Αμερικανούς, η Αλις Γουόλτον καταλαμβάνει τη 13η θέση. Ακριβώς υψηλότερα βρίσκονται οι δύο αδελφοί της, Ρομπ και Τζιμ Γουόλτον, των οποίων οι περιουσίες αποτιμώνται από το Forbes σε 132 δισ. και 128 δισ. δολάρια αντίστοιχα.

Η καθοριστική κίνηση του Σαμ Γουόλτον το 1953

Τα θεμέλια της τεράστιας περιουσίας που διαθέτει σήμερα η οικογένεια Γουόλτον είχαν μπει αρκετά χρόνια πριν η Walmart μετατραπεί σε έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους λιανικού εμπορίου στον κόσμο. Το 1953, δηλαδή εννέα χρόνια πριν από τη λειτουργία του πρώτου καταστήματος Walmart, ο Σαμ Γουόλτον μεταβίβασε στα παιδιά του το 80% της οικογενειακής εταιρείας συμμετοχών.

Η συγκεκριμένη απόφαση αποδείχθηκε ιδιαίτερα σημαντική για τη μελλοντική διαχείριση του οικογενειακού πλούτου. Όπως αναφέρει το Forbes, η έγκαιρη μεταβίβαση της συμμετοχής επέτρεψε στην οικογένεια να αποφύγει αργότερα έναν εξαιρετικά μεγάλο λογαριασμό φόρου κληρονομιάς.

Σήμερα, η Άλις Γουόλτον και οι αδελφοί της, Ρομπ και Τζιμ, μαζί με δύο κληρονόμους του αδελφού τους Τζον Γουόλτον, ο οποίος πέθανε το 2005, καθώς και φιλανθρωπικά trusts που φέρουν το όνομά του, ελέγχουν συνολικά περίπου το 44% της Walmart.

Η μεγάλη άνοδος της χρηματιστηριακής αξίας της Walmart στις δεκαετίες που ακολούθησαν τον θάνατο του Σαμ Γουόλτον, το 1992, συνέβαλε στον πολλαπλασιασμό της οικογενειακής περιουσίας. Παράλληλα, τα μέλη της οικογένειας Γουόλτον έχουν πουλήσει ή δωρίσει μετοχές αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Με αυτόν τον τρόπο έχουν διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρεία κάτω από το 50%, παρά τις μεγάλης κλίμακας επαναγορές ιδίων μετοχών που έχει πραγματοποιήσει η Walmart.

Από τη Walmart στον κόσμο της τέχνης

Σε αντίθεση με τους αδελφούς της, η Αλις Γουόλτον δεν επέλεξε να ακολουθήσει μια μακροχρόνια επαγγελματική πορεία μέσα στην οικογενειακή επιχείρηση. Το 1971 αποφοίτησε από το Trinity University του Τέξας, έχοντας σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων, και στη συνέχεια εργάστηκε για μικρό χρονικό διάστημα στη Walmart ως buyer παιδικών ενδυμάτων.

Η επαγγελματική της πορεία, ωστόσο, στράφηκε σύντομα σε διαφορετική κατεύθυνση. Η Γουόλτον επικεντρώθηκε στον χώρο της τέχνης, στον οποίο αφιέρωσε μεγάλο μέρος της δραστηριότητας και των επενδύσεών της.

Μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες της ήταν η ίδρυση του Crystal Bridges Museum of American Art στο Μπέντονβιλ του Άρκανσο. Η ίδια παρέμεινε πρόεδρος του μουσείου για περίπου μία δεκαετία, έως το 2021. Η μόνιμη συλλογή του εκτείνεται σε πέντε αιώνες αμερικανικής τέχνης και περιλαμβάνει έργα σημαντικών δημιουργών, όπως ο Νόρμαν Ρόκγουελ και η Τζόρτζια Ο’Κιφ, αλλά και ένα πορτρέτο του Τζορτζ Ουάσινγκτον που φιλοτέχνησε το 1797 ο Γκίλμπερτ Στιούαρτ.

Για τη δημιουργία και το άνοιγμα του μουσείου το 2011 δαπανήθηκαν περίπου 1,6 δισ. δολάρια. Σχεδόν ολόκληρο το συγκεκριμένο ποσό προήλθε από trusts που είχαν δημιουργηθεί στο όνομα του αδελφού της, Τζον Γουόλτον, και της μητέρας της, Ελεν Γουόλτον.

Πάνω από 6 δισ. δολάρια σε φιλανθρωπικά ιδρύματα

Κατά την τελευταία δεκαετία, η Αλις Γουόλτον έχει διευρύνει σημαντικά και την προσωπική φιλανθρωπική της δραστηριότητα. Σύμφωνα με στοιχεία του Forbes, έχει διοχετεύσει περισσότερα από 6 δισ. δολάρια σε πέντε οικογενειακά φιλανθρωπικά ιδρύματα.

Μέχρι το 2024, τα συγκεκριμένα ιδρύματα είχαν διαθέσει περισσότερα από 2 δισ. δολάρια που προέρχονταν από δικά της κεφάλαια, χρηματοδοτώντας δράσεις σε διαφορετικούς τομείς.

Μέσω του Art Bridges Foundation, η Γουόλτον έχει δαπανήσει περισσότερα από 500 εκατ. δολάρια για την απόκτηση έργων αμερικανικής τέχνης. Τα έργα αυτά δανείζονται σε περισσότερα από 400 μουσεία σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες, δίνοντας τη δυνατότητα σε μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών να έρθει σε επαφή με σημαντικές δημιουργίες της αμερικανικής τέχνης.

Τουλάχιστον 250 εκατ. δολάρια έχουν επίσης κατευθυνθεί στην Alice L. Walton School of Medicine, η οποία βρίσκεται στο Μπέντονβιλ. Η νέα ιατρική σχολή υποδέχθηκε το 2025 τους πρώτους 48 φοιτητές της, οι οποίοι εντάχθηκαν σε τετραετές πρόγραμμα σπουδών.

Μέσα στην ίδια χρονιά, η Αλις Γουόλτον και άλλα μέλη της οικογένειας γνωστοποίησαν σχέδια για τη δημιουργία ενός νέου πανεπιστημίου με προσανατολισμό στους κλάδους STEM. Το νέο εκπαιδευτικό ίδρυμα σχεδιάζεται να δημιουργηθεί στις εγκαταστάσεις όπου βρισκόταν παλαιότερα η έδρα της Walmart στο Μπέντονβιλ, ενώ η υποδοχή της πρώτης τάξης φοιτητών προγραμματίζεται για το 2029.

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